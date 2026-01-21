Avertissements de voyage : 7 destinations touristiques populaires visées par le Canada

Tu pensais aller au Mexique ou Cuba prochainement, c'est ça? 🥴

Une plage de République dominicaine.

Le Canada a émis divers avertissements de voyage pour plusieurs destinations populaires dans le sud.

L'hiver est loin d'être terminé, à en juger le « frette » et la neige à l'extérieur. Il n'est pas trop tard, si tu as les moyens, de t'organiser un petit séjour dans le Sud. Or, le gouvernement du Canada met régulièrement à jour ses avertissements de voyage pour tous les pays du monde, dont les destinations soleil prisées des Québécois.e.s, dont le Mexique et la République dominicaine et Cuba.

Même si ton cousin Sylvain ou ta cousine Annie a fait un petit tour dans les Caraïbes ou l'Amérique latine et que tout s'est bien passé, personne n'est à l'abri d'une malchance. C'est pour cette raison que les autorités canadiennes recommandent aux voyageuses et voyageurs d'être prudent.e.s en raison de divers enjeux de sécurité.

On parle notamment de crimes violents, de vols, de pénuries de biens de base et de catastrophes naturelles ayant laissé des traces.

Pour évaluer ses risques, le Canada classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jeune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).

Voici ce que les Canadiennes et Canadiens doivent savoir sur les avis de voyage actuellement en vigueur pour sept destinations soleil populaires.

Brésil

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)

Le Brésil présente un niveau de criminalité élevé, surtout dans de grandes villes comme Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador et Recife. Les vols à main armée, les fusillades liées aux gangs, les agressions et les cambriolages y sont fréquents, et certains secteurs urbains sont particulièrement violents. Les touristes ne sont pas nécessairement visés, mais le risque de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment demeure bien présent.

Selon Ottawa, les régions frontalières posent aussi un enjeu. Plusieurs zones situées à moins de 20 kilomètres des pays voisins sont déconseillées en raison d’activités criminelles liées au trafic de drogue et à la contrebande d’armes.

À cela s’ajoutent d’autres menaces, comme les enlèvements éclair, les fraudes, les détournements de véhicules et les cas de boissons dopées.

Pour en savoir plus sur les conseils pour le Brésil, c’est par ici.

Chili

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence

Le pays de l'acteur chouchou Pedro Pascal est classé jaune, en raison du niveau de crime sur le territoire, mais ce sont surtout les violents feux de forêt, qui sévissent dans le centre du Chili, qui retiennent l'attention.

Des ordres d'évacuation sont en vigueur dans plusieurs régions, notamment à Ñuble, Biobío, La Araucanía et O’Higgins.

La situation complique les déplacements en raison de fermetures de routes et d’une visibilité réduite par la fumée, tandis que la qualité de l’air s’est fortement dégradée dans les secteurs touchés.

Au moment d'écrire ces lignes, au moins 19 personnes avaient péri dans les incendies.

Pour en savoir plus sur les conseils pour le Chili, c’est par ici.

Guatemala

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)

Sept zones de la capitale nationale, Guatemala City, sont à éviter, soit les zones 1,3,5 à 7, 18 et 21 en raison du niveau élevé de criminalité violente.

Le 18 janvier 2026, le gouvernement du Guatemala a décrété un état de siège de 30 jours à l’échelle du pays à la suite de plusieurs attaques armées visant la police à Guatemala City, survenues après une opération contre des gangs. Des policières et policiers ont été tué.e.s et d’autres blessé.e.s.

Durant cette période, une présence policière et militaire accrue est donc à prévoir partout au pays. Ne sois donc pas surpris d'en croiser à tous les coins de rue ou presque.

Les forces de l’ordre disposent de pouvoirs élargis, leur permettant notamment d’interpeller, de fouiller des personnes et de procéder à des arrestations sans mandat.

Qui plus est, plusieurs postes frontaliers sont à éviter pour les mêmes raisons, dont ceux près du Mexique, du Salvador, du Honduras et du Belize. Des attaques armées liées à la drogue « se produisent dans tous les départements proches des frontières », dit Ottawa.

Pour en savoir plus sur les conseils pour le Guatemala, c’est par ici.

Jamaïque

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)

En octobre dernier, l'ouragan Melissa a durement frappé la Jamaïque, endommageant gravement les infrastructures des paroisses de l’ouest du pays, dont St Elizabeth, Westmoreland, Trelawny, St James et Hanover.

La situation y est loin d'être revenue à la normale. Dans certaines communautés, note le gouvernement canadien, les voyageurs et voyageuses risquent de ne pas avoir accès à des services essentiels, comme l'électricité ou l'eau courante.

Dans les régions touchées, « il existe un risque de maladies d'origine hydrique et transmises par les moustiques en raison de la présence d'eau stagnante »

Pour en savoir plus sur les conseils pour la Jamaïque, c’est par ici.

Mexique

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)

En raison d’un taux de criminalité élevé et des risques d’enlèvement, les autorités canadiennes adoptent une approche de prévention. Ottawa recommande même d’éviter tout voyage non essentiel dans plus d’une vingtaine d’États, où la présence du crime organisé et le niveau de violence sont jugés élevés.

Parmi les régions concernées figurent notamment Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas et Zacatecas, à l’exception de la ville de Zacatecas. S’ajoutent aussi Chihuahua, à l’exception de la ville du même nom, Nuevo León, sauf la ville de Monterrey, ainsi que le parc national Lagunas de Zempoala, à Morelos.

Pour en savoir plus sur les conseils pour Mexique, c’est par ici.

Cuba

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)

Les Tout-inclus cubains ont la cote auprès des touristes du Québec. Jusqu'à tout récemment, les villes touristiques étaient épargnées par les pénuries de produits de première nécessité, notamment de nourriture, d’eau et de médicaments, comme une grande majorité du pays.

Or, le 15 janvier dernier, Ottawa a changé sa côte de risque et a dorénavant, jusqu'à nouvel ordre, inclus les régions hôtelières et balnéaires au niveau jaune. Même si ces dernières disposent de génératrices pour pallier les pannes d’électricité, les pénuries de carburant rendent leur fonctionnement plus difficile.

Depuis des mois, de longues coupures de courant sont régulièrement planifiées pour alléger la pression sur le réseau électrique. Certaines peuvent même dépasser 24 heures.

Pour en savoir plus sur les conseils pour Cuba, c’est par ici.

République dominicaine

Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence

Le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d’une grande prudence dans ce territoire populaire auprès des amateurs et amatrices de plages, en raison d’un niveau de criminalité jugé préoccupant.

Ottawa souligne que les vols sont fréquents, particulièrement dans les centres urbains et les zones touristiques achalandées, et déconseille les déplacements en solo à la tombée de la nuit.

Il est également recommandé d’éviter la région frontalière près d’Haïti, où des troubles civils et des manifestations ont été signalés récemment. Les autorités déconseillent de s’y rendre pour le moment.

Pour en savoir plus sur les conseils de voyage vers la République dominicaine, c’est par ici.

