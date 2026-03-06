Risques d'inondations : Jusqu'à 20 mm de pluie et un redoux prévus ce week-end à Montréal
Il n'y a pas que des avantages à l'arrivée du printemps...
Les prévisions météo au Québec pour le week-end du 7 et 8 mars s’annoncent mouillées et glissantes pour une bonne partie de la province. Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante, mêlée à de la pluie régulière et à un redoux dont les températures pourraient dépasser par moments les 10 °C. Le risque d’inondations est donc élevé.
À lire également : Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et ça sent l’hiver en prolongation
Les températures devraient demeurer relativement élevées et au-dessus du point de congélation, autant le jour que la nuit, ce qui pourrait favoriser une fonte rapide de la neige et entraîner certains scénarios d’inondations.
Dans le centre et le sud de la province, la neige devrait fondre pratiquement 24 heures sur 24 pendant tout le week-end. À cela s’ajoutent une vingtaine de millimètres de pluie attendue samedi et dimanche, puis une autre vingtaine de millimètres possible en début de semaine prochaine.
Selon MétéoMédia, ce redoux pourrait aussi se poursuivre jusqu’au milieu de la semaine prochaine dans le sud du Québec. Les températures devraient rester au-dessus de zéro plusieurs jours, ce qui risque d’accélérer la fonte de la neige.
Les rivières en hausse
Au total, entre 30 et 50 millimètres de pluie pourraient tomber dans le sud de la province d’ici jeudi. Ajoutée à la fonte des neiges, cette quantité d’eau pourrait faire augmenter le niveau de certaines rivières.
Il pourrait toutefois y avoir un élément qui joue en faveur de la situation. Selon MétéoMédia, la neige actuellement au sol est légère et poreuse, ce qui lui permettrait d’absorber une partie de l’eau de pluie.
Du côté des cours d’eau, la situation demeure tout de même à surveiller. Plusieurs rivières sont encore recouvertes d’une épaisse couche de glace, ce qui pourrait favoriser la formation d’embâcles et entraîner des inondations localisées si le débit de l’eau augmente rapidement.
Au moment d’écrire ces lignes, la plateforme « Vigilance : Surveillance de la crue des eaux » du gouvernement du Québec présentait un bilan positif, alors qu’aucune urgence n’était signalée.
Toutefois, une centaine de stations hydrométriques montraient déjà une tendance à la hausse du niveau des eaux. Plusieurs prévisions indiquent également des zones susceptibles d’être inondées dans les prochains jours, notamment dans le centre et le sud du Québec.
Le cas de la pluie verglaçante
Le risque de pluie verglaçante devrait être élevé samedi matin dans plusieurs régions visées par les avertissements d’Environnement Canada, souligne MétéoMédia.
Les secteurs les plus concernés incluent la Mauricie, ainsi que les zones allant de la Capitale-Nationale jusqu’au Lac-Saint-Jean en passant par le Saguenay, en plus de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord, entre le Saguenay et Sept-Îles.
Le Bas-Saint-Laurent pourrait aussi recevoir un peu de pluie verglaçante, particulièrement dans les secteurs près du Nouveau-Brunswick, tout comme certaines zones de la Gaspésie.
Le tout devrait vite fondre, puisque les températures seront à la hausse samedi après-midi. À Montréal, par exemple, le mercure frôlera les 10 °C et restera au-dessus du 0 °C. Idem à Québec.
