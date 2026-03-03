Prévisions météo au Québec : Garde tes bottes d'hiver, le printemps va tarder ce mois-ci
Au moins, on aura plus d'heures d'ensoleillement...🫠
Tu as beau regarder le calendrier, mars 2026 ne rime pas encore avec printemps, du moins, pas tout de suite. Selon les prévisions météo au Québec, prépare-toi à des conditions changeantes, quelques redoux trompeurs et de réguliers rappels que dame Nature fait toujours ce qu’elle veut.
D’entrée de jeu, il faut dire que le Québec vit ses derniers « frettes ». Selon MétéoMédia, un temps doux s’installera dans les prochains jours pour lancer le mois de mars officiellement. De premières températures au-dessus du 0 degré Celsius s’en viennent.
Toutefois, il n’y a pas que le mercure qui nous intéresse. Les tendances qui suivent proviennent de l’Almanach des fermiers 2026, une référence qui combine données solaires, positions planétaires et historiques météorologiques vieux de plus de 200 ans pour établir ses prévisions.
Le froid (pas le frette) et l’humidité resteront tout de même des compagnons fidèles pour une bonne partie du mois de mars, selon l'Almanach. Des périodes plus douces s'intercaleront de temps en temps, mais on est encore loin du barbecue sur le balcon.
Les prévisions météo au Québec pour mars selon l'Almanach :
- Du 1er au 3 mars
- Temps sec et frais, vents calmes. Les températures demeurent sous les normales saisonnières dans la majorité des régions.
- Du 4 au 7 mars
- L'instabilité s'installe : un mélange pluie-neige est attendu dans le sud du Québec et au Nouveau-Brunswick.
- Du 8 au 11 mars
- Légère remontée du mercure avec des vents modérés. Un redoux temporaire est prévu à l'Île-du-Prince-Édouard, pendant que des chutes de neige touchent le nord du Nouveau-Brunswick.
- Du 12 au 15 mars
- Retour du froid et du temps sec. Les matins sont particulièrement glacials, surtout dans le nord de la Nouvelle-Écosse.
- Du 16 au 19 mars
- Temps humide et brumeux, avec des pluies qui s'étendent le long de la côte atlantique.
- Du 20 au 23 mars
- Autre redoux au programme, accompagné d'un risque d'orages au Nouveau-Brunswick et de précipitations dans le sud du Québec.
- Du 24 au 27 mars
- Temps frais et pluvieux en Nouvelle-Écosse, ciel nuageux à l'Île-du-Prince-Édouard.
- Du 28 au 31 mars
- Fin de mois plus sèche et venteuse, avec un ciel qui se dégage progressivement du côté de Montréal.
MétéoMédia prévoit, comme l'Almanach, que les températures pourraient grimper encore davantage la semaine du 9 mars, avec des maximums pouvant atteindre 15°C dans certaines parties du sud du Québec, et précise que les -20°C devraient désormais être derrière nous. Du moins, dans la région de Montréal.
La bonne nouvelle dans tout ça? Les journées s'allongent à vue d'œil. Le soleil se couche de plus en plus tard, et même si le manteau reste de mise, la lumière du soir commence à redonner le moral. En attendant, garder un œil sur les mises à jour météo — et ne pas ranger les bottes d'hiver trop vite — reste le meilleur plan.
