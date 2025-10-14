Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Halloween 2025 : Voici à quoi ressemblent les prévisions météo pour le Québec

Seras-tu en shorts comme l'an passé? 👀

De décorations d'Halloween.

Voici à quoi ressemblent les prévisions météo pour le Québec pour l'Halloween 2025.

Maxim Tupikov | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Bottes de pluie ou Gougounes? Imperméable ou shorts et chandail à manches courtes? Costume de sirène ou de yétis? Si les prochains jours s’annoncent frais, selon les récentes prévisions météo pour le Québec, on peut bien se demander si l’Halloween 2025 sera aussi chaude qu’en 2024 ou si Dame Nature viendra jouer les trouble-fêtes.

À lire également : L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Au moment d’écrire ces lignes, la chaine spécialisée MétéoMédia n’avait pas encore publié ses prévisions météo pour les tout derniers jours d’octobre. D’ici le 28 octobre, les journées seront plus fraiches que le début du mois. Toutefois, il est possible de se fier aux prévisions de l’Almanach des fermiers.

Selon la publication américaine bicentenaire, qui se base sur une formule mathématique et astronomique du 19e siècle, les derniers moments d’octobre se feront dans la pluie avant de laisser place, vers la toute fin du mois à un ciel dégagé.

En revanche, entre le 28 et le 31 octobre, de la pluie pourrait se faire sentir à certains endroits, risquant de gâcher un peu les festivités.

On est toutefois loin du scénario catastrophe de 2019, alors que des vents violents et des averses avaient décoiffé les jeunes qui faisaient du porte-à-porte. Cette fois, la météo devrait être bien plus clémente, permettant aux enfants de profiter pleinement de leur traditionnelle tournée de bonbons.

Avec ces premières prévisions pour la fête des monstres, il reste encore à voir ce que la journée et la soirée du 31 octobre nous réservent. Un dossier à surveiller!

prévisions météoprévisions météo automneprévisions météo 31 octobremétéo halloweenhalloween au québec
QuébecCanadaNouvelles

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

