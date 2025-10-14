Halloween 2025 : Voici à quoi ressemblent les prévisions météo pour le Québec
Seras-tu en shorts comme l'an passé? 👀
Bottes de pluie ou Gougounes? Imperméable ou shorts et chandail à manches courtes? Costume de sirène ou de yétis? Si les prochains jours s’annoncent frais, selon les récentes prévisions météo pour le Québec, on peut bien se demander si l’Halloween 2025 sera aussi chaude qu’en 2024 ou si Dame Nature viendra jouer les trouble-fêtes.
Au moment d’écrire ces lignes, la chaine spécialisée MétéoMédia n’avait pas encore publié ses prévisions météo pour les tout derniers jours d’octobre. D’ici le 28 octobre, les journées seront plus fraiches que le début du mois. Toutefois, il est possible de se fier aux prévisions de l’Almanach des fermiers.
Selon la publication américaine bicentenaire, qui se base sur une formule mathématique et astronomique du 19e siècle, les derniers moments d’octobre se feront dans la pluie avant de laisser place, vers la toute fin du mois à un ciel dégagé.
En revanche, entre le 28 et le 31 octobre, de la pluie pourrait se faire sentir à certains endroits, risquant de gâcher un peu les festivités.
On est toutefois loin du scénario catastrophe de 2019, alors que des vents violents et des averses avaient décoiffé les jeunes qui faisaient du porte-à-porte. Cette fois, la météo devrait être bien plus clémente, permettant aux enfants de profiter pleinement de leur traditionnelle tournée de bonbons.
Avec ces premières prévisions pour la fête des monstres, il reste encore à voir ce que la journée et la soirée du 31 octobre nous réservent. Un dossier à surveiller!
