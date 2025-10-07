Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

VIA Rail fait un gros solde d'automne avec des billets Québec-Ontario à partir de 39 $

Fais vite, ça finit dans quelques jours! 🚂💸

Un train VIA Rail de face. Droite : Un train VIA Rail l'automne.

VIA Rail fait un gros solde d'automne sur ses trajets dans le corridor Québec–Windsor.

@viarailcanada | Instagram
Éditrice Junior

Tu rêves d’un petit voyage en train sans te ruiner avant de plonger dans la magie de l'hiver? Sache que VIA Rail vient d’annoncer un nouveau solde du Vendredi fou canadien qui risque de faire bouger bien du monde : 25 % de rabais sur les billets en classe Économie et Affaires pour plusieurs trajets dans le corridor Québec–Windsor.

À lire également : 7 voyages en train ou en bus à partir du Québec pour t'évader cet automne

Que ce soit pour admirer les couleurs de l'automne ou simplement t'évader, tu pourras planifier une virée à Toronto, Ottawa ou Québec sans sortir la voiture ni vider ton compte bancaire.

Ce rabais est offert pour des voyages effectués les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis, entre le 1er novembre et le 17 décembre 2025 inclusivement. Il faut simplement acheter ton billet entre le 7 et le 14 octobre 2025 et entrer le code CANADA au moment de la réservation pour que le prix s’ajuste automatiquement.

Les prix du solde VIA Rail.

Les prix du solde du Vendredi fou sur le site de VIA Rail.
VIA Rail

Les trains participants comprennent plusieurs des trajets les plus populaires du réseau, comme les numéros 31, 33, 39, 61, 70, 79, 82 ou 84, reliant Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et Windsor.

Au moment de publier ces lignes, certains départs s’affichent déjà à 39 $ en classe Économie ou 61 $ en classe Affaires pour un aller Montréal–Ottawa. Et si tu veux pousser plus loin, tu peux aussi trouver des billets vers Toronto dès 49 $, selon la date et le train choisi.

Les prix du solde VIA Rail.

Les prix du solde du Vendredi fou sur le site de VIA Rail.
VIA Rail

L’offre s’applique uniquement aux nouveaux achats et ne peut pas être combinée à d’autres rabais. Les places à ce tarif sont limitées, alors si une escapade automnale te tente, c’est le moment de réserver avant que les sièges s’envolent.

Alors, tu vas où pour ta prochaine aventure?

Solde du Vendredi fou canadien de VIA Rail 

Combien : Plusieurs trajets à partir de 39 $

Quand : Jusqu'au 14 octobre 2025

Site Internet de VIA Rail

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
train montreal torontovia rail tarif aller-retourtrain montréal toronto aller retourtrain montreal toronto pas chervia railvoyage en train
QuébecVoyageCanadaVoyage

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

VIA Rail fait un gros solde avec des billets Québec-Ontario à partir de 35 $

Mais tu dois booker très rapidement. 🚂💸

Tu peux t'évader vers cette petite ville du Québec en train pour une escapade d'automne

Pour un week-end inoubliable!

Cette ville incontournable du Québec est idéale pour une escapade d'automne en train

Un voyage de rêve, comme dans un film.

Tu peux visiter cette petite ville du Québec en train pour une escapade d'automne magique

Une escapade digne d’un roman. 😍✨

Le passage de deux « trad wives » à Tout le monde en parle fait (pas mal) réagir

Un segment qui « nous ramène directement aux années 1930 », disent certains.

Adieu, « La Place 0-5 ans » au Québec : Voici ce que tu dois savoir et (surtout) faire

Une étape de plus pour les parents. 👀

Le Québec cache une véritable ville fantôme que tu peux explorer en road trip

Frissons garantis!

La super lune la plus grande et la plus brillante de 2025 est prévue ce soir au Québec

C'est la première super lune depuis près d'un an! 🌕✨

​Un Big Brother au tout nouveau concept arrive ce mois-ci au Québec

Enfin, un Big Brother avec le public... mais il y a une GROSSE twist!

Tu peux recevoir jusqu'à 963 $ avec cette allocation aux travailleurs cette semaine

Un versement qui arrive à point. 💸

On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

Le candidat qui fait couler beaucoup d'encre!

Voyager aux États-Unis coûte maintenant 350$ de « frais d’intégrité » à certains Canadiens

Au moins, c'est en dollars canadiens. 🥴

Salaire moyen en hausse : voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2025

Le Québec est loin de figurer parmi les provinces les mieux payées. 🥴

6 voyages tout inclus dans le Sud de 865 $ à 1 275 $ autres que Cuba au départ de Montréal

L'été continue!