VIA Rail fait un gros solde d'automne avec des billets Québec-Ontario à partir de 39 $
Fais vite, ça finit dans quelques jours! 🚂💸
Tu rêves d’un petit voyage en train sans te ruiner avant de plonger dans la magie de l'hiver? Sache que VIA Rail vient d’annoncer un nouveau solde du Vendredi fou canadien qui risque de faire bouger bien du monde : 25 % de rabais sur les billets en classe Économie et Affaires pour plusieurs trajets dans le corridor Québec–Windsor.
Que ce soit pour admirer les couleurs de l'automne ou simplement t'évader, tu pourras planifier une virée à Toronto, Ottawa ou Québec sans sortir la voiture ni vider ton compte bancaire.
Ce rabais est offert pour des voyages effectués les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis, entre le 1er novembre et le 17 décembre 2025 inclusivement. Il faut simplement acheter ton billet entre le 7 et le 14 octobre 2025 et entrer le code CANADA au moment de la réservation pour que le prix s’ajuste automatiquement.
Les prix du solde du Vendredi fou sur le site de VIA Rail. VIA Rail
Les trains participants comprennent plusieurs des trajets les plus populaires du réseau, comme les numéros 31, 33, 39, 61, 70, 79, 82 ou 84, reliant Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et Windsor.
Au moment de publier ces lignes, certains départs s’affichent déjà à 39 $ en classe Économie ou 61 $ en classe Affaires pour un aller Montréal–Ottawa. Et si tu veux pousser plus loin, tu peux aussi trouver des billets vers Toronto dès 49 $, selon la date et le train choisi.
Les prix du solde du Vendredi fou sur le site de VIA Rail. VIA Rail
L’offre s’applique uniquement aux nouveaux achats et ne peut pas être combinée à d’autres rabais. Les places à ce tarif sont limitées, alors si une escapade automnale te tente, c’est le moment de réserver avant que les sièges s’envolent.
Alors, tu vas où pour ta prochaine aventure?
Solde du Vendredi fou canadien de VIA Rail
Combien : Plusieurs trajets à partir de 39 $
Quand : Jusqu'au 14 octobre 2025
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
