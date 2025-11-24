Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ attendent des milliers de Québécois cette semaine
Cette semaine, des milliers de Québécois.e.s retraité.e.s et de personnes âgées verront leur compte bancaire augmenter grâce à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette aide financière mensuelle du fédéral, administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), représente un soutien essentiel pour plusieurs personnes à travers la province.
Dans presque tous les cas, tu n'as rien à faire pour profiter de ce programme. Le fédéral utilise automatiquement les données de ta déclaration de revenus pour déterminer si tu y as droit et pour t'inscrire sans que tu aies à bouger le petit doigt.
Cependant, si l'inscription automatique ne s'est pas faite, tu peux toujours soumettre une demande manuellement pour accéder à cette prestation mensuelle.
Qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse cette semaine?
Des dizaines de milliers de Québécois.e.s âgé.e.s bénéficient cette semaine de cette prestation fédérale. Pour en profiter, tu dois remplir trois conditions de base : ton statut légal, ton lieu de résidence et, bien sûr, ton âge.
Si tu habites présentement au Canada, tu dois détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e, et avoir vécu au pays au moins dix ans après tes 18 ans.
Pour ceux et celles qui vivent à l'extérieur du Canada, les exigences sont plus sévères : il faut avoir résidé au pays pendant un minimum de 20 ans après ta majorité pour toucher cette aide.
Quel montant recevras-tu cette semaine?
Le fédéral ajuste les montants de cette pension tous les trois mois pour tenir compte de l'inflation et de la hausse du coût de la vie. Pour la période actuelle (octobre à décembre 2025), les sommes ont grimpé de 0,7 %.
Voici les montants auxquels tu peux t'attendre cette semaine :
- Si tu as entre 65 et 74 ans : un maximum de 740,09 $, si ton revenu de 2024 était sous 148 451 $
- Si tu as 75 ans ou plus : jusqu'à 814,10 $, pourvu que ton revenu de 2024 n'ait pas dépassé 154 196 $
Comment faire si tu n'es pas encore inscrit.e?
Habituellement, Service Canada s'occupe de ton inscription de façon automatique quand tu atteins 64 ans. Tu reçois alors un courrier confirmant que tout est prêt pour que tes versements débutent à tes 65 ans.
Par contre, il arrive que le processus automatique ne fonctionne pas. Si tu n'as rien reçu dans le mois suivant ton 64e anniversaire, mieux vaut ne pas attendre.
Tu peux faire ta demande de plusieurs façons : en ligne via ton compte Mon dossier Service Canada (c'est le moyen le plus rapide), en téléchargeant et en envoyant le formulaire officiel par la poste, ou en te présentant directement dans un centre Service Canada de ta région.
Petit conseil : soumets ta demande environ six mois avant ton 65e anniversaire. Ce délai donne au gouvernement le temps nécessaire pour traiter ton dossier et t'évite de manquer des paiements.
À quelle date précise recevras-tu ton argent cette semaine?
Les personnes qui touchent la SV reçoivent leur versement chaque mois, normalement dès le mois qui suit leur 65e anniversaire. Pour cette semaine, le dépôt est prévu pour ce mercredi 26 novembre.
Si tu veux mieux planifier ton budget, voici également la date du versement suivant :
- 22 décembre
Info utile : dès que tu atteins 65 ans, si tu n'as pas besoin tout de suite de cette pension, tu peux reporter le début des versements jusqu'à tes 70 ans. En contrepartie de ce délai, le montant mensuel que tu recevras augmentera graduellement.
Peux-tu aussi obtenir le Supplément de revenu garanti?
Si ton revenu est limité, tu pourrais aussi être admissible au Supplément de revenu garanti (SRG), un montant mensuel non imposable qui s'ajoute à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette prestation supplémentaire aide les personnes âgées dont les ressources financières sont plus modestes.
Pour y avoir droit, tu dois déjà toucher la pension de la SV et avoir un revenu annuel (sans compter la SV et le SRG) inférieur à un certain montant. En 2025, une personne seule, veuve ou divorcée peut recevoir jusqu'à 1 086,88 $ par mois si son revenu ne dépasse pas 22 176 $.
Pour les couples où les deux conjoints.e.s touchent la SV complète, chaque personne peut recevoir jusqu'à 653,49 $, tant que leurs revenus combinés restent sous 29 232 $.
La bonne nouvelle : la plupart du temps, tu n'as aucune démarche supplémentaire à faire. Si tu produis ta déclaration de revenus annuellement, Service Canada vérifie automatiquement ton admissibilité et ajuste les sommes versées selon ton dossier.
