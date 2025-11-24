Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ attendent des milliers de Québécois cette semaine

Parfait pour clore les fins de mois! 🤑

De l'argent canadien.

Jusqu'à 814 $ attendent des milliers de Québécois cette semaine grâce à la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Labrynthe | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Cette semaine, des milliers de Québécois.e.s retraité.e.s et de personnes âgées verront leur compte bancaire augmenter grâce à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette aide financière mensuelle du fédéral, administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), représente un soutien essentiel pour plusieurs personnes à travers la province.

À lire également : On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié

Dans presque tous les cas, tu n'as rien à faire pour profiter de ce programme. Le fédéral utilise automatiquement les données de ta déclaration de revenus pour déterminer si tu y as droit et pour t'inscrire sans que tu aies à bouger le petit doigt.

Cependant, si l'inscription automatique ne s'est pas faite, tu peux toujours soumettre une demande manuellement pour accéder à cette prestation mensuelle.

Qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse cette semaine?

Des dizaines de milliers de Québécois.e.s âgé.e.s bénéficient cette semaine de cette prestation fédérale. Pour en profiter, tu dois remplir trois conditions de base : ton statut légal, ton lieu de résidence et, bien sûr, ton âge.

Si tu habites présentement au Canada, tu dois détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e, et avoir vécu au pays au moins dix ans après tes 18 ans.

Pour ceux et celles qui vivent à l'extérieur du Canada, les exigences sont plus sévères : il faut avoir résidé au pays pendant un minimum de 20 ans après ta majorité pour toucher cette aide.

Quel montant recevras-tu cette semaine?

Le fédéral ajuste les montants de cette pension tous les trois mois pour tenir compte de l'inflation et de la hausse du coût de la vie. Pour la période actuelle (octobre à décembre 2025), les sommes ont grimpé de 0,7 %.

Voici les montants auxquels tu peux t'attendre cette semaine :

  • Si tu as entre 65 et 74 ans : un maximum de 740,09 $, si ton revenu de 2024 était sous 148 451 $
  • Si tu as 75 ans ou plus : jusqu'à 814,10 $, pourvu que ton revenu de 2024 n'ait pas dépassé 154 196 $

Comment faire si tu n'es pas encore inscrit.e?

Habituellement, Service Canada s'occupe de ton inscription de façon automatique quand tu atteins 64 ans. Tu reçois alors un courrier confirmant que tout est prêt pour que tes versements débutent à tes 65 ans.

Par contre, il arrive que le processus automatique ne fonctionne pas. Si tu n'as rien reçu dans le mois suivant ton 64e anniversaire, mieux vaut ne pas attendre.

Tu peux faire ta demande de plusieurs façons : en ligne via ton compte Mon dossier Service Canada (c'est le moyen le plus rapide), en téléchargeant et en envoyant le formulaire officiel par la poste, ou en te présentant directement dans un centre Service Canada de ta région.

Petit conseil : soumets ta demande environ six mois avant ton 65e anniversaire. Ce délai donne au gouvernement le temps nécessaire pour traiter ton dossier et t'évite de manquer des paiements.

À quelle date précise recevras-tu ton argent cette semaine?

Les personnes qui touchent la SV reçoivent leur versement chaque mois, normalement dès le mois qui suit leur 65e anniversaire. Pour cette semaine, le dépôt est prévu pour ce mercredi 26 novembre.

Si tu veux mieux planifier ton budget, voici également la date du versement suivant :

  • 22 décembre

Info utile : dès que tu atteins 65 ans, si tu n'as pas besoin tout de suite de cette pension, tu peux reporter le début des versements jusqu'à tes 70 ans. En contrepartie de ce délai, le montant mensuel que tu recevras augmentera graduellement.

Pour en savoir plus sur la SV, c'est par ici.

Peux-tu aussi obtenir le Supplément de revenu garanti?

Si ton revenu est limité, tu pourrais aussi être admissible au Supplément de revenu garanti (SRG), un montant mensuel non imposable qui s'ajoute à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette prestation supplémentaire aide les personnes âgées dont les ressources financières sont plus modestes.

Pour y avoir droit, tu dois déjà toucher la pension de la SV et avoir un revenu annuel (sans compter la SV et le SRG) inférieur à un certain montant. En 2025, une personne seule, veuve ou divorcée peut recevoir jusqu'à 1 086,88 $ par mois si son revenu ne dépasse pas 22 176 $.

Pour les couples où les deux conjoints.e.s touchent la SV complète, chaque personne peut recevoir jusqu'à 653,49 $, tant que leurs revenus combinés restent sous 29 232 $.

La bonne nouvelle : la plupart du temps, tu n'as aucune démarche supplémentaire à faire. Si tu produis ta déclaration de revenus annuellement, Service Canada vérifie automatiquement ton admissibilité et ajuste les sommes versées selon ton dossier.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
agence du revenu du canadapension de la sécurité de la vieillessepersonnes âgéesprestations canadiennesservice canadasécurité de la vieillesse
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Un soutien financier qui est le bienvenu! 🤑

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

7 prestations que les personnes âgées ou retraitées peuvent recevoir ce mois-ci au Québec

Une petite aide financière, ça se prend bien! 💰

6 prestations que les personnes âgées peuvent recevoir ce mois-ci au Québec

Des aides financières disponibles dès maintenant pour alléger ton budget!💰

Le dévoilement des gagnants d'OD Chypre laisse tout le monde perplexe et un peu fru

« Aussi bien regarder un mur de brique pendant qu’ils annoncent le couple gagnant, ça aurait fait la même chose! »

Voici le salaire pour te permettre un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

27 463 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus cher.

Arnaud et Lauriane gagnent Occupation Double Chypre et personne n'est surpris

Une finale prévisible et...spéciale?

7 endroits à Montréal où tu peux faire de l'argent avec ton vieux linge

C'est le temps de faire un peu de ménage dans ta garde-robe! 🤑

La pire finale de l'histoire d'OD? La production répond à la question qu'on se pose tous

Il y a bel et bien eu un grand dévoilement devant les exclu.e.s...On n'était juste pas invités. 🤯🫠

Le Canada émet un avertissement pour Cuba en raison d'une épidémie - Voici quoi savoir

Un virus que tu ne veux vraiment pas contracter! 😬

Les prévisions météo pour décembre 2025 sont dévoilées et ça sent le Noël traditionnel

Une température hivernale bien de chez nous! 😎

Rappel important de yogourts à boire vendus partout au Québec – Vérifie ton frigo

Ton breuvage matinal pourrait comprendre des « matières étrangères ».

Tu peux faire un photoshoot de Noël GRATUIT avec ta petite boule de poil préf à Montréal

Le photoshoot des Kardashian à Noël < Celui de toi et ton chien. 🐾🎄