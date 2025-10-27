Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ cette semaine

Il n'y a pas d'âge pour un coup de pouce financier. 💰

Une personne âgée qui tient de l'argent canadien.

Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ cette semaine avec la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Cette semaine, plusieurs milliers de Québécois.e.s âgé.e.s et retraité.e.s recevront leur versement mensuel de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), une prestation fédérale administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d’augmenter, ce soutien financier gouvernemental constitue une bouffée d’air plusieurs personnes.

À lire également : 7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en novembre 2025

Dans la vaste majorité des cas, l’inscription à ce programme gouvernemental s’effectue de façon automatique. Le fédéral utilise directement les données de ta déclaration de revenus annuelle pour déterminer si tu es admissible.

Cependant, si jamais le système automatisé ne fonctionne pas dans ton cas, tu peux toujours déposer une demande par toi-même afin d’accéder à cette aide financière.

Qui est admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse?

D’un océan à l’autre, y compris au Québec, des milliers de personnes âgées peuvent profiter de cette pension fédérale. L’admissibilité repose principalement sur trois critères : le statut légal au Canada, le lieu de résidence et l’âge.

Si tu habites actuellement au pays, tu dois avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e, et avoir résidé au Canada pendant au moins dix années complètes après ton 18e anniversaire.

Pour celles et ceux qui vivent à l’extérieur du pays, les règles sont plus strictes : il faut avoir passé au moins 20 ans au Canada après la majorité pour être admissible à la prestation.

Quels sont les montants que tu peux recevoir?

Le gouvernement ajuste les montants de cette pension chaque trimestre pour tenir compte de l'inflation et du coût de la vie. Pour le trimestre en cours (d'octobre à décembre 2025), une hausse de 0,7 % a été accordée.

Voici les montants mensuels maximaux auxquels tu pourrais avoir accès :

  • Si tu as entre 65 et 74 ans : jusqu'à 740,09 $ par mois, à condition que ton revenu annuel de 2024 soit inférieur à 148 451 $
  • Si tu as 75 ans ou plus : jusqu'à 814,10 $ mensuellement, pourvu que ton revenu de 2024 n'excède pas 154 196 $

Comment faire une demande si l'inscription automatique ne fonctionne pas?

Normalement, Service Canada t’inscrit automatiquement lorsque tu souffles tes 64 bougies. Tu reçois alors une lettre confirmant que tout est prêt pour que tes paiements débutent à ton 65e anniversaire.

Il arrive toutefois que le système automatique fasse défaut. Si tu n’as rien reçu dans les 30 jours suivant ton 64e anniversaire, mieux vaut prendre les devants.

Plusieurs options s’offrent à toi : faire ta demande en ligne via ton compte Mon dossier Service Canada (la méthode la plus rapide), télécharger le formulaire officiel pour l’envoyer par la poste ou te rendre dans un centre Service Canada près de chez toi.

Petit conseil : soumets ta demande environ six mois avant tes 65 ans. Ce délai donne au gouvernement le temps de traiter ton dossier sans retard et t’assure de ne manquer aucun paiement.

Quand le versement sera-t-il déposé dans ton compte?

Les personnes qui reçoivent la pension de la SV touchent leur argent chaque mois, habituellement dès le mois qui suit leur 65e anniversaire. Pour le mois actuel, le virement est prévu pour le 29 octobre.

Voici les dates prévues pour les prochains dépôts jusqu'à la fin de l'année :

  • 26 novembre
  • 22 décembre

Petit détail intéressant : dès l'âge de 65 ans, si tu n'as pas un besoin urgent de cette pension, tu peux décider de repousser le début des paiements jusqu'à tes 70 ans. En contrepartie de cette attente, le montant de ton versement mensuel augmentera petit à petit.

Le Supplément de revenu garanti : un coup de pouce financier supplémentaire

Si tes revenus sont modestes, tu pourrais avoir droit au Supplément de revenu garanti (SRG), un montant mensuel non imposable versé en plus de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette aide vise à soutenir les personnes âgées dont les ressources financières sont limitées.

Pour l’obtenir, il faut déjà recevoir la pension de la SV et avoir un revenu annuel (excluant la SV et le SRG) sous un certain seuil. En 2025, une personne seule, veuve ou divorcée peut toucher jusqu’à 1 086,88 $ par mois si son revenu ne dépasse pas 22 176 $.

Les couples dont les deux partenaires reçoivent la SV complète peuvent chacun recevoir jusqu’à 653,49 $, à condition que leurs revenus combinés demeurent sous 29 232 $.

Bonne nouvelle : dans la plupart des cas, aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire. Si tu produis ta déclaration de revenus chaque année, Service Canada évalue automatiquement ton admissibilité et ajuste le montant versé selon ta situation.

Ce qui peut faire varier le montant que tu reçois

Différents facteurs peuvent avoir un impact sur le montant mensuel que tu touches. Ton revenu joue le rôle principal : plus tu gagnes d'argent, plus ta pension de la SV sera réduite. Si ton revenu dépasse 148 451 $ (ou 154 196 $ si tu as 75 ans et plus), tu ne recevras tout simplement rien.

Il existe aussi un mécanisme de récupération fiscale. Quand ton revenu net franchit un certain montant (90 997 $ en 2025), tu dois rembourser une partie ou même la totalité de ta pension de la SV. Ce remboursement, qu'on appelle l'impôt de récupération de la SV, se gère directement quand tu fais ta déclaration de revenus.

Le nombre d'années que tu as vécues au Canada après tes 18 ans affecte aussi le calcul de ta pension. Pour recevoir le montant maximum, il faut avoir habité au pays pendant au moins 40 ans. Si ta période de résidence canadienne est plus courte, ton montant sera calculé proportionnellement.


Pour accéder à l’ensemble des renseignements sur la pension de Sécurité de la vieillesse, consulte cette page officielle.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

prestations canadiennespersonnes âgéesagence du revenu du canadasécurité de la vieillesse
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

