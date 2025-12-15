Un 1er magasin CANAC va enfin ouvrir à Montréal et il va être gros
Enfin une quincaillerie à mini-prix sur l’île de Montréal! 🎉🛠️
Bonne nouvelle pour les adeptes de rénos : CANAC, la chaîne québécoise de quincaillerie, matériaux et décorations à petits prix, s’apprête enfin à faire son entrée sur l’île de Montréal. Après des années d’attente et de demandes répétées de la clientèle montréalaise, la populaire chaîne ouvrira sa toute première succursale en ville.
C’est dans l’arrondissement d’Anjou que le détaillant implantera ce nouveau magasin, qui deviendra du même coup la 38e succursale de CANAC au Québec. Jusqu’ici, les Montréalais.e.s devaient se déplacer vers la Rive-Sud ou les environs — notamment à Longueuil, La Prairie ou Beauharnois — pour profiter de ses mini-prix.
Photo de courtoisie pour l'arrivée du CANAC à Montréal. CANAC
Cette époque tire maintenant à sa fin. D'ailleurs, d'ici l'ouverture à Anjou, les Montréalais.e.s auront également une option à proximité, dès février 2026 : Laval.
L’entreprise confirme que le projet à Montréal était dans les plans depuis longtemps. « La demande pour un CANAC sur l’île de Montréal est bien réelle depuis plusieurs années. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir enfin servir la clientèle de l’est de la ville », souligne le directeur général Martin Gamache.
C'est au 11 100 boulevard du Golf, à proximité du boulevard Henri-Bourassa dans Anjou, que cette succursale prendra place. Cet emplacement stratégique permettra aux résident.e.s de l'est de Montréal d'y accéder facilement.
La localisation du premier CANAC à Montréal.CANAC
Construit sur un immense terrain de plus de 450 000 pieds carrés, le magasin proposera une vaste sélection de produits destinés autant aux rénovations majeures qu’aux petits projets du quotidien.
« Le terrain, présentement à vocation industrielle, comporte un bâtiment existant qui sera recyclé à des fins d’entreposage pour les matériaux de construction alors que le futur magasin sera érigé devant ce dernier », explique l'équipe de CANAC.
CANAC promet d’y offrir l’ensemble de son inventaire à prix compétitifs : quincaillerie, plomberie, électricité, peinture, couvre-planchers, outillage, matériaux de construction, produits de finition et articles saisonniers, entre autres.
Cette ouverture s’inscrit dans une phase de croissance soutenue pour la chaîne, déjà bien implantée dans la grande région métropolitaine avec des succursales à Beauharnois, La Prairie, Longueuil, Notre-Dame-des-Prairies, Salaberry-de-Valleyfield et Prévost.
Si tout se passe comme prévu, tu devrais pouvoir découvrir la première succursale CANAC sur l'île de Montréal au début de l'année 2027, tandis que les travaux de construction commenceront à la fin du printemps 2026.
Psst : L'arrivée de CANAC à Montréal engendrera la création de nombreux nouveaux postes dans l'est de la métropole. Reste à l'affût!
