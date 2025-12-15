Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Un 1er magasin CANAC va enfin ouvrir à Montréal et il va être gros

Enfin une quincaillerie à mini-prix sur l’île de Montréal! 🎉🛠️

Logo de CANAC.

Un tout premier CANAC va ouvrir ses portes sur l'île de Montréal.

Canac | Facebook
Rédactrice en chef

Bonne nouvelle pour les adeptes de rénos : CANAC, la chaîne québécoise de quincaillerie, matériaux et décorations à petits prix, s’apprête enfin à faire son entrée sur l’île de Montréal. Après des années d’attente et de demandes répétées de la clientèle montréalaise, la populaire chaîne ouvrira sa toute première succursale en ville.

À lire également : On sait enfin quand l'immense magasin CANAC de 35M$ ouvre à Laval et c'est bientôt

C’est dans l’arrondissement d’Anjou que le détaillant implantera ce nouveau magasin, qui deviendra du même coup la 38e succursale de CANAC au Québec. Jusqu’ici, les Montréalais.e.s devaient se déplacer vers la Rive-Sud ou les environs — notamment à Longueuil, La Prairie ou Beauharnois — pour profiter de ses mini-prix.

Photo de courtoisie pour l'arriv\u00e9e du CANAC \u00e0 Montr\u00e9al. Photo de courtoisie pour l'arrivée du CANAC à Montréal. CANAC

Cette époque tire maintenant à sa fin. D'ailleurs, d'ici l'ouverture à Anjou, les Montréalais.e.s auront également une option à proximité, dès février 2026 : Laval.

L’entreprise confirme que le projet à Montréal était dans les plans depuis longtemps. « La demande pour un CANAC sur l’île de Montréal est bien réelle depuis plusieurs années. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir enfin servir la clientèle de l’est de la ville », souligne le directeur général Martin Gamache.

C'est au 11 100 boulevard du Golf, à proximité du boulevard Henri-Bourassa dans Anjou, que cette succursale prendra place. Cet emplacement stratégique permettra aux résident.e.s de l'est de Montréal d'y accéder facilement.

Le plan de localisation pour le premier CANAC \u00e0 Montr\u00e9al. La localisation du premier CANAC à Montréal.CANAC

Construit sur un immense terrain de plus de 450 000 pieds carrés, le magasin proposera une vaste sélection de produits destinés autant aux rénovations majeures qu’aux petits projets du quotidien.

« Le terrain, présentement à vocation industrielle, comporte un bâtiment existant qui sera recyclé à des fins d’entreposage pour les matériaux de construction alors que le futur magasin sera érigé devant ce dernier », explique l'équipe de CANAC.

CANAC promet d’y offrir l’ensemble de son inventaire à prix compétitifs : quincaillerie, plomberie, électricité, peinture, couvre-planchers, outillage, matériaux de construction, produits de finition et articles saisonniers, entre autres.

Cette ouverture s’inscrit dans une phase de croissance soutenue pour la chaîne, déjà bien implantée dans la grande région métropolitaine avec des succursales à Beauharnois, La Prairie, Longueuil, Notre-Dame-des-Prairies, Salaberry-de-Valleyfield et Prévost.

Si tout se passe comme prévu, tu devrais pouvoir découvrir la première succursale CANAC sur l'île de Montréal au début de l'année 2027, tandis que les travaux de construction commenceront à la fin du printemps 2026.

Psst : L'arrivée de CANAC à Montréal engendrera la création de nombreux nouveaux postes dans l'est de la métropole. Reste à l'affût!

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

