Voici le salaire minimum à gagner pour acheter une maison à Québec en décembre 2025
Ça donne le goût de déménager au royaume de Bruno Marchand!
Les plus récentes données immobilières de la capitale nationale pourraient t'aider à savoir si ton salaire annuel est suffisant pour te permettre de devenir propriétaire d'une maison à Québec, qui demeure l’un des marchés les plus dynamiques de la province. On fait le point.
À lire également : Voici le salaire requis pour devenir propriétaire d'une maison à Montréal en décembre 2025
Selon le rapport mensuel de novembre 2025 de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian des unifamiliales dans l’agglomération de Québec a grimpé de 7 % en un an, passant de 421 000 $ à 450 000 $.
Du côté des condominiums, la hausse est encore plus marquée. Le prix médian a bondi de 14 % en douze mois et a maintenant franchi le fameux seuil des 300 000 $, pour atteindre 325 000 $.
Pour les curieux et curieuses, les propriétés de la RMR de Québec se sont envolées rapidement. Selon l’APCIQ, il a fallu en moyenne 27 jours pour vendre un plex (-16), 26 jours pour une unifamiliale (-14) et 24 jours pour une copropriété (-32).
On a sorti la calculatrice pour toi en se basant sur les règles hypothécaires canadiennes. Le fédéral recommande que les frais de logement ne dépassent pas 35 % du revenu brut. Voici donc le salaire annuel qu’il faut viser pour devenir propriétaire dans la Vieille Capitale.
Pour une maison unifamiliale de 450 000 $
Acheter une maison dans la Vieille Capitale représente un investissement plus important. Voici le portrait financier complet.
Mise de fonds minimale :
Le calcul de la mise de fonds se fait par paliers :
- 5 % sur les premiers 500 000 $ du prix d'achat
- 10 % sur la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $
- 20 % sur le montant dépassant 1,5 million $
Pour une maison à 450 000 $ :
- 5 % de 450 000 $ = 22 500 $ en mise de fonds
Montant à hypothéquer :
- 450 000 $ - 22 500 $ = 427 500 $
Paiement hypothécaire mensuel :
Avec un taux d'intérêt de 5 % amorti sur 25 ans :
- Environ 2 496 $ par mois
Salaire annuel requis :
En appliquant la règle du 35 % :
- Tu dois gagner environ 85 578 $ par année
Pour un condo à 325 000 $
Tu vises un condo dans la capitale? Voici ce que ça implique financièrement.
Mise de fonds minimale :
Pour une propriété de moins de 500 000 $, tu dois verser au minimum 5 % du prix d'achat en mise de fonds.
- 55 % de 325 000 $ = 16 250 $
Montant à hypothéquer :
- 325 000 $ - 16 250 $ = 308 750 $
Paiement hypothécaire mensuel :
En supposant un taux d'intérêt de 5 % sur 25 ans :
- Environ 1 803 $ par mois
Salaire annuel requis :
Pour respecter la règle du 35 % maximum de ton revenu brut consacré au logement :
- Tu dois gagner environ 61 817 $ par année
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici le salaire requis pour devenir propriétaire d'une maison à Montréal en décembre 2025 ›
- Ce chalet à vendre au Québec est moins cher qu’une mise de fonds sur une maison à Montréal ›
- 6 frais à payer (en plus de ta mise de fonds) à l'achat d'une première maison au Québec ›
- Économiser pour une mise de fonds: Voici les montants qu'il faut dans 16 régions du Québec ›
- On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié ›
- Voici le salaire à faire pour vivre sans pauvreté dans ces 7 villes du Québec en 2025 ›
- Augmentations de salaire au Québec: les prévisions de 2026 sont sorties et c'est déprimant ›
- Attends-toi à une moins grosse augmentation de salaire en 2026 et voici pourquoi ›