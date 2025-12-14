Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici le salaire minimum à gagner pour acheter une maison à Québec en décembre 2025

Ça donne le goût de déménager au royaume de Bruno Marchand!

Vue sur Québec.

Il faut près de 90 000 $ par année en salaire pour se permettre d'être propriétaire à Québec, en décembre 2025.

Kevin Philipson | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les plus récentes données immobilières de la capitale nationale pourraient t'aider à savoir si ton salaire annuel est suffisant pour te permettre de devenir propriétaire d'une maison à Québec, qui demeure l’un des marchés les plus dynamiques de la province. On fait le point.

À lire également : Voici le salaire requis pour devenir propriétaire d'une maison à Montréal en décembre 2025

Selon le rapport mensuel de novembre 2025 de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian des unifamiliales dans l’agglomération de Québec a grimpé de 7 % en un an, passant de 421 000 $ à 450 000 $.

Du côté des condominiums, la hausse est encore plus marquée. Le prix médian a bondi de 14 % en douze mois et a maintenant franchi le fameux seuil des 300 000 $, pour atteindre 325 000 $.

Pour les curieux et curieuses, les propriétés de la RMR de Québec se sont envolées rapidement. Selon l’APCIQ, il a fallu en moyenne 27 jours pour vendre un plex (-16), 26 jours pour une unifamiliale (-14) et 24 jours pour une copropriété (-32).

On a sorti la calculatrice pour toi en se basant sur les règles hypothécaires canadiennes. Le fédéral recommande que les frais de logement ne dépassent pas 35 % du revenu brut. Voici donc le salaire annuel qu’il faut viser pour devenir propriétaire dans la Vieille Capitale.

Pour une maison unifamiliale de 450 000 $

Acheter une maison dans la Vieille Capitale représente un investissement plus important. Voici le portrait financier complet.

Mise de fonds minimale :

Le calcul de la mise de fonds se fait par paliers :

  • 5 % sur les premiers 500 000 $ du prix d'achat
  • 10 % sur la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $
  • 20 % sur le montant dépassant 1,5 million $

Pour une maison à 450 000 $ :

  • 5 % de 450 000 $ = 22 500 $ en mise de fonds

Montant à hypothéquer :

  • 450 000 $ - 22 500 $ = 427 500 $

Paiement hypothécaire mensuel :

Avec un taux d'intérêt de 5 % amorti sur 25 ans :

  • Environ 2 496 $ par mois

Salaire annuel requis :

En appliquant la règle du 35 % :

  • Tu dois gagner environ 85 578 $ par année

Pour un condo à 325 000 $

Tu vises un condo dans la capitale? Voici ce que ça implique financièrement.

Mise de fonds minimale :

Pour une propriété de moins de 500 000 $, tu dois verser au minimum 5 % du prix d'achat en mise de fonds.

  • 55 % de 325 000 $ = 16 250 $

Montant à hypothéquer :

  • 325 000 $ - 16 250 $ = 308 750 $

Paiement hypothécaire mensuel :

En supposant un taux d'intérêt de 5 % sur 25 ans :

  • Environ 1 803 $ par mois

Salaire annuel requis :

Pour respecter la règle du 35 % maximum de ton revenu brut consacré au logement :

  • Tu dois gagner environ 61 817 $ par année


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
salaire au québec marché immobilier au québec ville de québec apciq association professionnelle des courtiers immobiliers du québec
Ville de Québec Canada Avis et communiqués Marché immobilier Marché immobilier Argent Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

L'épicerie préférée des Canadiens est dévoilée et ce n'est pas Super C, Maxi ou Metro

Roulement de tambour pour l'épicerie au meilleur rapport qualité-prix au pays... 🛒

Plusieurs Canadiens devront payer des impôts sur des prestations de 2025 : Voici lesquelles

Un contribuable averti en vaut deux, comme y disent! 💸

Des parfums de marques populaires sont offerts avec des rabais allant jusqu'à 53% au Costco

À toi les fragrances à petits prix!

12 trouvailles Costco pas chères qui sont des cadeaux parfaits si tu ne sais pas quoi offrir

Pas question d'arriver les mains vides!

Cette idée-cadeau sur Amazon a été vendue plus de 13 000 fois ce mois-ci - Il y en a à 13 $

Pas besoin de se ruiner pour faire le meilleur cadeau! ✨

11 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger

Pas besoin de sortir pour profiter des aubaines!

Voyage aux États-Unis : Tu pourrais devoir partager 5 ans d'historique de réseaux sociaux

Ça, tes courriels des 10 dernières années et même les infos de toute ta famille... 😬

On a demandé à 12 profs quels sont les meilleurs cadeaux à moins de 9 $ à leur offrir

Conseil d'amie : évite les produits de bain. 👀

Millionnaire recherché par Loto-Québec : Il va perdre son 1 M$ en janvier 2026

On est loin d’un billet gratuit oublié sur la porte de ton frigo, là! 🤯

31 aliments font l'objet d'un rappel au Québec dont plusieurs vendus chez Walmart

McCain, Great Value, Yoplait : il y a plusieurs produits de marques populaires! 🤯🫠