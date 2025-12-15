Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

For Pro members only Pro
Sommaire

Pension de la Sécurité de la vieillesse : Voici toutes les dates de paiement en 2026

C'est le temps de mettre ton nouveau calendrier à jour! 🗓️

De l'argent canadien.

12 mois, donc 12 dates à retenir en 2026 pour les versements de la Pension de la Sécurité de la vieillesse.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

La Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) peut venir éponger certains enjeux financiers qui frappent les personnes âgées et retraitées québécoises, à une époque où tout coût cher. Cette aide administrée mensuellement par l’Agence du revenu du Canada (ARC) sera de retour en 2026, au grand plaisir de ceux et celles qui accumulent les chandelles sur leur gâteau d’anniversaire.

À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Jusqu’à 666 $ sont versés aux Québécois cette semaine

Dans la grande majorité des cas, tu n’as aucune démarche à faire pour profiter de ce programme. Le gouvernement fédéral se base directement sur les renseignements de ta déclaration de revenus pour vérifier ton admissibilité et t’inscrire automatiquement.

Ça vaut également la peine de vérifier si tu es enregistrée.e aux dépôts directs. Une grève chez Postes Canada et un chèque pris dans un entrepôt de distribution de la société d’État sont si vite arrivés.

Qui est éligible à la pension de la Sécurité de la vieillesse?

Pour y avoir accès, il faut d’abord avoir 65 ans ou plus et avoir vécu au Canada pendant au moins dix ans depuis ta majorité. Pour obtenir le montant maximal, il faut généralement avoir accumulé autour de 40 ans de résidence au pays.

Si tu habites à l’étranger, les règles se resserrent. Il faut avoir passé au moins 20 ans au Canada après ta majorité pour pouvoir recevoir cette aide financière.

Le seuil de revenu déclenchant le remboursement a été relevé à 95 323 $ en 2026, comparativement à 93 454 $ auparavant. Résultat : davantage de retraité.e.s pourront conserver la totalité de leur pension.

Normalement, Service Canada procède à ton inscription automatiquement lorsque tu atteins l’âge de 64 ans. Un avis écrit te parvient alors pour confirmer que ton dossier est prêt et que tes versements commenceront dès ton 65e anniversaire.

Cependant, il arrive parfois que le système automatique présente des lacunes. Si tu n’as rien reçu dans le mois qui suit tes 64 ans, il vaut mieux prendre les devants.

Combien peut-on recevoir avec la SV?

Il faut dire que le montant versé est ajusté quatre fois par année selon l’inflation, soit en janvier, avril, juillet et octobre. Il est donc difficile de mettre le doigt sur la somme qui pourrait t’être rendue.

Pour te donner une idée, les prestations de la SV augmenteront de 0,3 % pour le trimestre de janvier à mars 2026 afin de refléter l’inflation et l’augmentation du coût de la vie.

Voici donc à quoi ressembleront les versements de janvier, février et mars 2026 :

  • Entre 65 et 74 ans : jusqu’à 742,31 $ par mois, si ton revenu de 2024 était inférieur à 148 451 $;
  • 75 ans et plus : jusqu’à 816,54 $ mensuellement, à condition que ton revenu de 2024 n'excède pas 154 196 $
Le montant réel que tu reçois dépend de ton revenu annuel et de ta situation personnelle.

Quelles sont les dates de versements de la Sécurité de la vieillesse en 2026?

  • 28 janvier 2026
  • 25 février 2026
  • 27 mars 2026
  • 28 avril 2026
  • 27 mai 2026
  • 26 juin 2026
  • 29 juillet 2026
  • 27 août 2026
  • 25 septembre 2026
  • 28 octobre 2026
  • 26 novembre 2026
  • 22 décembre 2026

Pour plus d’informations sur la pension de la Sécurité de la vieillesse, c’est par ici.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

