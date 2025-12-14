Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

18 trouvailles du Dollarama qui font des cadeaux de bas de Noël parfaits à 5 $ et moins

Le plein d’idées à mini-prix, tout au même endroit. ✨

Devanture du Dollarama. Droite : des bonbons lyophylisés vendus au Dollarama.

Le Dollarama offre des idées-cadeaux qui feront briller les yeux de toute la famille à Noël.

Narcity Québec, Claudia Chrétien
Rédactrice pigiste

Le mois de décembre marque officiellement la chasse aux petites surprises à glisser dans les bas de Noël, et Dollarama devient rapidement une destination de choix. Entre les accessoires pratiques du quotidien, les petites trouvailles surprenantes et les gourmandises abordables, c’est l’endroit idéal pour dénicher des idées de cadeaux sans faire exploser ton budget. Comme les nouveautés arrivent constamment, chaque visite réserve son lot de découvertes et plusieurs valent absolument le détour, surtout pour moins de 5 $.

À lire également : 16 trouvailles du Dollarama pour faire un panier-cadeau parfait à petit prix pour Noël

En parcourant le magasin, plusieurs trouvailles attirent l'attention, des petits articles parfaits pour devenir des cadeaux utiles, mignons ou juste amusants à glisser dans un bas de Noël. Et honnêtement, en faisant le tour complet, on réalise vite qu’il y en a pour absolument tous les goûts. D'ailleurs, comme l’inventaire varie beaucoup d’une succursale à l’autre, un petit détour lors de ta prochaine visite pourrait révéler d’autres surprises.

Voici donc un aperçu des meilleures trouvailles à insérer dans un bas de Noël repérées chez Dollarama pour le mois de décembre.

Diffuseur d'huile parfumée et huiles essentielles

Diffuseur d'huile parfum\u00e9e. Droite : Huiles essentielles.

Diffuseur et huiles essentielles vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $ pour le diffuseur et 1,75 $ pour une huile essentielle

Un petit diffuseur, c’est parfait pour créer une ambiance relax à la maison. Celui-ci fonctionne avec n’importe quelles huiles essentielles, mais Dollarama en propose quelques-unes : lavande, menthe poivrée et citronnelle. Un cadeau simple, pratique et vraiment apprécié par ceux et celles qui aiment une petite touche zen.

Bombes de bain et bombes de douche parfumées

Bombes de bain. Droite : Bombes de douche parfum\u00e9es.

Bombes de bain et bombes de douches aux différentes arômes vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 1,75$ pour trois bombes de bain et 4 $ pour six bombes de douche

Que la personne soit plus team bain ou team douche, il y a une bombe effervescente pour elle. Chaque bombe est emballée individuellement, donc tu peux en offrir une seule ou en glisser plusieurs dans le bas. Les parfums sont variés, allant de vanille, à lavande, menthe, ou agrumes. Bref, de quoi plaire à tous les nez.

Masque de nuit et baumes pour les lèvres

Masque de nuit pour les l\u00e8vres. Droite : Trio hydratant pour les l\u00e8vres Blistex.

Masque de nuit et baumes hydratants pour les lèvres vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $ pour le masque de nuit et 4,50 $ pour le trio de baumes à lèves Blistex

Le masque de nuit ressemble beaucoup à celui d’une grande marque connue, mais pour une fraction du prix, avec une texture tout aussi agréable. Et les baumes Blistex fruités? Un essentiel à garder partout : dans la voiture, le sac, la poche de manteau… on manque jamais d’en avoir un sous la main. Parfait pour les lèvres sèches en hiver.

Bandeau de beauté en microfibre absorbant 

Serre-t\u00eate en microfibre.

Serre-tête en microfibre vendu au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Idéal pour les routines de soins sans mouiller ses cheveux, ce bandeau est doux, confortable et disponible dans plusieurs motifs et couleurs. Un petit accessoire utile qui fait toujours plaisir à recevoir.

Outils de massage en pierre

\u200bOutils de massage en pierre naturelle.

Outils de massage en pierre naturelle vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,75 $ pour le peigne en Jade et 4,50 $ pour l'outil en Quartz Rose

Le massage facial est ultra tendance, et ces outils en pierre naturelle sont parfaits pour s’y initier. Le Gua Sha aide à détendre les muscles du visage et à favoriser l’éclat, tandis que le peigne en jade est utilisé pour le massage du cuir chevelu et du corps. Un beau cadeau pour ceux qui aiment les soins simples, mais efficaces.

Accessoire de massage corporel en bois

Rouleau pour le corps.

Rouleau pour le corps vendu au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Très populaire en ce moment, la madérothérapie aide à stimuler la circulation et à lisser la peau. Ce rouleau en bois naturel est parfait pour s’offrir un petit massage à la maison. Une idée cadeau surprenante, mais vraiment appréciée.

Crème pour le corps Dove

Cr\u00e8me pour le corps Dove.

Crème hydratante pour le corps Dove vendue au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,75 $

Parfaite pour combattre la peau sèche en hiver, cette crème de marque Dove apporte un vrai boost d’hydratation sans être lourde. C’est un petit essentiel self-care qui fait toujours plaisir, peu importe à qui tu l’offres. Parfait pour quiconque aime se chouchouter… ou qui a besoin qu’on lui rappelle de le faire!

Masque pour les pieds Aveeno

Masque pour les pieds Aveeno.

Masque pour les pieds Aveeno vendu au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,75$

Ce masque de marque Aveeno est idéal pour retrouver des pieds tout doux. Parfait pour une soirée cocooning relax à la maison. Un petit plaisir qui fait du bien, surtout en hiver.

Reese's casse-noisettes

Reese's en forme de casse-noisettes.

Reese's en forme de casse-noisettes vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces chocolats Reese's sont parfaits pour mettre dans l'ambiance des Fêtes avec leur forme de casse-noisette. En plus, le ratio chocolat-beurre d’arachide est vraiment satisfaisant.

Lindt - saveurs variées 

Lindor aux noisettes.

Trio de chocolats Lindt vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 1,75 $

Noisette, chocolat au lait ou trio varié… impossible de se tromper avec ces petites boules fondantes de la marque Lindt. Tout le monde aime recevoir un Lindor dans son bas de Noël!

Cartes de souhaits aux imprimés de Noël

Cartes de No\u00ebl.

Cartes de Noël en emballage de six vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 1,50 $ pour six cartes

Une carte de souhaits, ça reste une petite attention qui fait vraiment chaud au cœur. Que ce soit un message doux ou drôle, le fait de s'arrêter et prendre le temps de composer quelque chose de personnalisé, ça fait toujours plaisir.

Chaussettes à motifs variés 

Chaussettes avec imprim\u00e9s color\u00e9s.

Chaussettes thématiques vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Sports, S’mores, mathématiques, Tetris… il y a une paire de chaussettes pour chaque personnalité. Oui, c’est un peu quétaine, mais on en porte tous et toutes, pourquoi ne pas y mettre un peu de couleur?

Jeux compact pour jouer en duo

Jeux miniatures.

Jeux format mini vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2 $ jeu de hockey et 4,25 $ combat naval

Des minis jeux super pratiques pour un road trip, un week-end au chalet ou un party de famille. Ces petits jeux ne coûtent presque rien et sont étonnamment amusants.

Casse-têtes en bois

Casse-t\u00eate en bois.

Petits casse-têtes portatifs en bois vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Des casse-têtes dans le style d’un Rubik’s Cube, c’est le genre de petit défi qui amuse autant les adultes que les enfants. Idéal aussi pour tester la personne convaincue d’être la plus brillante du groupe!

Baumes à lèvres hydratants dans des petites tasses 

Ensemble de baumes \u00e0 l\u00e8vres hydratants \u00ab Brews & Balms \u00bb.

Un kit trop mignon parfait pour hydrater les lèvres tout l’hiver vendu au Dollarama.

Narcity Québec

Prix : 4 $

Avec leurs parfums inspirés des boissons chaudes, cmome mocha cream, choco-noisettes ou vanille-cannelle, ces mini baumes à lèvres sont un ajout adorable (et utile) pour un bas de Noël. C’est le genre de petit cadeau qui fait sourire et qui sert vraiment, surtout par temps froid.

Chocolat chaud à la menthe poivrée

M\u00e9lange \u00e0 chocolat chaud \u00e0 la menthe poivr\u00e9e Laura Secord.

Mélange à chocolat chaud à la menthe poivrée Laura Secord dans un emballage mignon vendu au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Ce mélange à chocolat chaud ajoute une petite touche festive pour réchauffer les journées d’hiver. La préparation est riche, crémeuse, et la menthe poivrée ajoute ce côté Noël que tout le monde adore. Parfait pour se réchauffer après un moment à jouer dehors!

Boxeurs festifs

Cale\u00e7ons \u00e0 motifs festifs.

Boxeurs à motifs festifs vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,25$

Doux, funky et totalement dans le thème, ces boxeurs font sourire autant qu’ils sont confortables. C’est le genre de cadeau léger et fun qui fait toujours son effet dans un bas de Noël. Idéal pour quelqu’un qui aime ajouter un peu de folie à sa garde-robe.

Bonbons à la pêche lyophilisés

Anneaux de p\u00eache g\u00e9lifi\u00e9s lyophilis\u00e9es.

Bonbons à la pêches gélifiés lyophilisés vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 1,75 $

Très tendance en ce moment, ces bonbons lyophilisés et croustillants sont une vraie découverte pour les personnes gourmandes. Et à ce prix-là, c’est un deal imbattable comparé aux versions vendues ailleurs.


Bref, que ce soit pour surprendre ta moitié, trouver une attention pour tes proches, ou simplement ajouter quelques petites surprises dans ton propre bas de Noël, Dollarama reste une valeur sûre. Les trouvailles de décembre montrent qu’il est tout à fait possible d’offrir de jolis cadeaux sans dépasser son budget.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

