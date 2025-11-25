19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre
Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨
Le mois de novembre apporte son lot de nouveautés excitantes chez Dollarama. Entre les décorations de Noël à mini-prix qui commencent à envahir les rayons, les trouvailles pratiques pour le quotidien, et la nourriture abordable, il y a vraiment de quoi se gâter sans vider son portefeuille. À chaque visite, on tombe sur quelque chose d’inattendu, puisque des items sont ajoutés toutes les semaines. Et ce mois-ci ne fait pas exception, avec une foule d’articles à moins de 5 $ sur lesquels tu risques de vouloir mettre la main.
Lors de mes passages en magasin, j’ai fait plusieurs trouvailles particulièrement intéressants. Que tu veuilles organiser ton espace, préparer Noël à l’avance, t’offrir des accessoires beauté qui valent pas mal plus chers ou simplement ajouter une touche déco à petit prix, il y a un peu de tout. On parle autant de solutions de rangement très Pinterest que de cadeaux potentiels pour les Fêtes.
Voici donc ma sélection des meilleures trouvailles repérées au Dollarama en novembre. À noter que l’inventaire varie selon les succursales, alors garde l’œil ouvert lors de ta prochaine visite.
Étagère d'angle
Cette étagère d’angle à 5 $ au Dollarama est parfaite pour maximiser tes espaces.
Prix : 5 $
Les petits meubles et articles déco sont de plus en plus nombreux au Dollarama, et ça permet de rafraîchir ton espace sans dépasser ton budget. Cette étagère d’angle blanche, vendue avec les vis incluses, peut supporter jusqu’à 11 lb. À 5 $, c’est une solution d’organisation simple, pratique et étonnamment élégante pour le prix.
Panier de rangement en bambou
Ce panier de rangement à 5 $ au Dollarama est parfait pour organiser tes essentiels.
Prix : 5 $
Ce panier de rangement en bambou à seulement 5 $ est aussi esthétique que pratique. Avec ses compartiments intégrés et sa poignée centrale, il permet d’organiser autant tes produits de beauté que tes essentiels de salle de bain ou tes accessoires de bureau. Son fini en bambou ajoute une touche chaleureuse et naturelle qui s’intègre à tous les styles de déco. Et honnêtement, il a l’air de valoir bien plus que son prix.
Cadres « wash, dry, fold »
Ces cadres décoratifs à 5 $ au Dollarama rendent ton espace lavage plus joli.
Prix : 5 $
Ce trio de cadres noirs avec illustrations minimalistes et inscriptions « wash », « dry » et « fold » est parfait pour ajouter une touche déco à ta salle de lavage.
Bandeaux pour le skincare
Ces bandeaux pour la routine de soins à 4 $ au Dollarama gardent tes cheveux bien en place.
Prix : 4 $
Tu risques de vouloir ajouter l’un de ces bandeaux spa trop adorables à ta routine beauté. Offerts en plusieurs couleurs pastel, ils gardent parfaitement tes cheveux en place pendant que tu nettoies ton visage ou appliques un masque et ils sont aussi parfaits pour relaxer dans le bain. À 4 $, c’est un petit luxe accessible qui rend ta routine encore plus cute.
Hydratant avec FPS Bioré
Cet hydratant Bioré à 5 $ au Dollarama offre une protection légère au quotidien.
Prix : 5 $
Trouver un hydratant avec protection solaire FPS 30 à 5 $ au Dollarama, c'est une aubaine beauté à ne pas manquer! Le Bioré UV Aqua Rich est une formule légère et hydratante qui protège ta peau contre les rayons UV nocifs tout en offrant une hydratation sans poids. Sa texture gel-crème ultra-légère pénètre rapidement sans laisser de fini gras ou blanc. Parfait pour une utilisation quotidienne, il convient à tous les types de peau et peut servir de base avant le maquillage. À 5 $ pour 50 ml, c'est un excellent rapport qualité-prix pour prendre soin de ta peau tout en la protégeant du soleil, même pendant l'hiver!
Skincare Coréen
Ces soins coréens The Crème Shop entre 4 $ et 5 $ au Dollarama sont parfaits pour booster ta routine beauté.
Si tu fais partie de celles et ceux qui trippent sur les soins de beauté coréens, cette nouveauté va te réjouir. La marque The Crème Shop est déjà un incontournable pour les adeptes de K-beauty, et la voir débarquer chez Dollarama à ce prix-là, c’est une vraie aubaine. Entre les masques gel de nuit hydratants et les sprays fixateurs/primer, tu peux mettre la main sur des produits efficaces et vraiment abordables.
À 4 à 5 $, c’est une belle façon d’ajouter une touche de K-beauty à ta routine sans te ruiner.
Parfums Scent Organix
Ces parfums Scent Organix à 5 $ au Dollarama sont un énorme deal comparé à leur prix régulier.
Prix : 5 $
Ces eaux de toilette ont littéralement fait le buzz sur les réseaux sociaux puisqu'elles se vendent normalement entre 30 $ et 40 $ USD (environ 42 $ à 56 $ CAD) chez Target. Au Dollarama, elles sont à 5 $ seulement.
La marque Scent Organix est reconnue pour ses fragrances légères et « propres » : elles sont végétaliennes, biodégradables, composées à plus de 80 % d’ingrédients d’origine naturelle et exemptes de parabènes, phtalates et sulfates. Un vrai produit chouchou pour celles et ceux qui aiment sentir bon sans payer le prix fort.
Boucle rouge pour les cheveux
Cette boucle rouge à 3 $ au Dollarama est l’accessoire parfait pour la saison des Fêtes.
Prix : 3 $
Cette grosse boucle rouge en tissu satiné est l'accessoire parfait pour la saison des Fêtes.
Je fais aussi un petit clin d'oeil à la barrette à 2 $ avec des aliments juste à côté. Parfaite pour ceux et celles qui aiment sortir du lot!
Doudou sucreries
Ces doudous sucrées à 5 $ au Dollarama sont idéales pour les soirées cocooning.
Prix : 5 $
Ces couvertures en peluche inspirées de bonbons populaires sont absolument adorables. Tu as plusieurs modèles au choix, dont celles aux motifs Tootsie Roll, Sugar Daddy ou encore Blow Pop aux couleurs vives. Avec leur format de 50 x 60 pouces, elles sont parfaites pour se blottir sur le divan lors des soirées froides.
À 5 $, c’est un cadeau cute, pratique et douillet pour toute personne qui aime les objets mignons et réconfortants.
Diffuseur de Noël à roseaux
Ces diffuseurs à 5 $ au Dollarama ajoutent une odeur douce et festive à ton espace.
Prix : 5 $
Sur les réseaux sociaux, les avis sont particulièrement positifs, autant pour l’odeur que pour la puissance du diffuseur. Une membre du groupe Facebook « Accros au Dollarama » mentionne même que le sien sent encore super bon après trois semaines d’utilisation.
Que tu aimes les odeurs sucrées, fraîches ou plus boisées, l’un de ces trois modèles joliment illustrés va compléter ton ambiance de Noël à merveille.
LEGO Botanicals : fleurs des champs
Ce kit LEGO Botanicals à 5 $ au Dollarama est un petit cadeau parfait.
Prix : 5 $
Peu importe l’âge, les LEGO ont vraiment la cote en ce moment. Et pour les personnes créatives, les modèles Botanicals sont particulièrement appréciés : ils permettent de créer de jolies fleurs décoratives qui ne faneront jamais. Quand on sait que les ensembles les moins chers se vendent autour de 15 $ (en rabais) sur Amazon Canada, cette version « Field Flowers » à 5 $ devient une option beaucoup plus abordable pour s’offrir un petit projet relax à assembler.
Calendrier de l'avent de bougies parfumées
Ce calendrier de l'Avent à 5 $ au Dollarama ajoute une ambiance cosy à ton mois de décembre.
Prix : 5 $
Oublie les chocolats qui goûtent le carton dans ton calendrier de l'avent à 2 $, celui-ci est une trouvaille exceptionnelle pour se préparer à Noël! À 5 $ pour 24 bougies, c'est un prix imbattable pour ajouter une ambiance chaleureuse et parfumée à ton mois de décembre.
Ensemble cadeau de chocolat chaud Laura Secord
Cet ensemble chocolat chaud à 4,75 $ au Dollarama est parfait à offrir.
Prix : 4,75 $
Cet ensemble cadeau Laura Secord est un cadeau hyper passe-partout à avoir en réserve. L'ensemble comprend une tasse remplie d'un sachet de chocolat chaud premium. À moins de 5 $, c'est un cadeau de qualité qui a l'air beaucoup plus cher qu'il ne l'est.
Contenants de Noël bonhomme de neige ou pain d'épices
Ces contenants festifs à 1,50 $ au Dollarama sont parfaits pour les friandises ou boissons festives.
Prix : 1,50 $
Ces contenants transparents en forme de personnages de Noël sont aussi mignons que pratiques. Offerts en version bonhomme de neige ou bonhomme de pain d’épices avec son petit nœud papillon, ils ajoutent instantanément une touche festive à ton décor.
Leur couvercle à vis en métal argenté les rend parfaits pour offrir des friandises maison ou même pour y servir des breuvages froids. À seulement 1,50 $ chacun, c’est une façon économique et créative d’emballer des petits cadeaux gourmands.
Petites maisons de Noël décoratives
Ces maisons décoratives à 5 $ au Dollarama ajoutent un charme hivernal adorable.
Prix : 5 $
Ces adorables petites maisons décoratives ajoutent une touche « candyland » à ta déco. Pour le prix, les maisonnettes bleues sont magnifiques.
Peluches de Noël hyper cutes
Ces peluches de Noël à 5 $ au Dollarama sont parfaites pour ajouter une dose de mignonnerie à ta déco des Fêtes.
Prix : 5 $
Ces peluches super douces et colorées sont beaucoup trop mignones pour être laissées sur les tablettes. Que tu cherches une déco cosy, un petit cadeau pour un enfant ou un compagnon adorable pour ton sofa, celles-ci offrent vraiment un excellent rapport qualité-prix.
Ensemble à bubble tea
Cet ensemble bubble tea à 2,25 $ au Dollarama est une petite gâterie abordable.
Prix : 2,25 $
Les fans de bubble tea vont adorer cet ensemble complet pour préparer leur propre boisson à la maison. Le kit Sweet Shoppe vient avec tout ce qu’il faut : perles de tapioca, poudre pour thé au lait et même une paille. Tu n’as qu’à suivre les instructions et tu obtiens ta version maison du breuvage asiatique ultra populaire.
À 2,25 $ pour deux portions, c’est clairement plus économique que d’en acheter un tout fait et c’est tout aussi satisfaisant à déguster.
Popcorn Smartfood sucré-salé
Ce popcorn Smartfood à 3,50 $ au Dollarama est idéal pour tes soirées films.
Prix : 3,50 $
Smartfood lance une saveur spéciale pour les Fêtes : le popcorn sucré-salé. Cette combinaison unique de sucré et salé avec une touche de saveur de maïs crée un mélange délicieux (et addictif, crois-moi) parfait pour les soirées à écouter Ciné-cadeau!
Bref, que tu cherches à t'organiser avec des solutions de rangement esthétiques, à anticiper Noël avec un calendrier de l'avent unique, ou simplement à te faire plaisir avec des accessoires mignons à prix mini, le Dollarama ne déçoit jamais. Ces trouvailles de novembre prouvent une fois de plus qu'on peut se gâter sans se ruiner.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.