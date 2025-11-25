Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

Devanture d'une succursale Dollarama au Québec.

Dollarama a plusieurs nouveautés qui valent vraiment la peine ce mois-ci.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Le mois de novembre apporte son lot de nouveautés excitantes chez Dollarama. Entre les décorations de Noël à mini-prix qui commencent à envahir les rayons, les trouvailles pratiques pour le quotidien, et la nourriture abordable, il y a vraiment de quoi se gâter sans vider son portefeuille. À chaque visite, on tombe sur quelque chose d’inattendu, puisque des items sont ajoutés toutes les semaines. Et ce mois-ci ne fait pas exception, avec une foule d’articles à moins de 5 $ sur lesquels tu risques de vouloir mettre la main.

À lire également : 27 produits d’épicerie au Dollarama qui sont pas mal moins chers qu'au Walmart

Lors de mes passages en magasin, j’ai fait plusieurs trouvailles particulièrement intéressants. Que tu veuilles organiser ton espace, préparer Noël à l’avance, t’offrir des accessoires beauté qui valent pas mal plus chers ou simplement ajouter une touche déco à petit prix, il y a un peu de tout. On parle autant de solutions de rangement très Pinterest que de cadeaux potentiels pour les Fêtes.

Voici donc ma sélection des meilleures trouvailles repérées au Dollarama en novembre. À noter que l’inventaire varie selon les succursales, alors garde l’œil ouvert lors de ta prochaine visite.

Étagère d'angle

\u00c9tag\u00e8re d\u2019angle en bois clair pour fixer au mur vendue au Dollarama.

Cette étagère d’angle à 5 $ au Dollarama est parfaite pour maximiser tes espaces.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les petits meubles et articles déco sont de plus en plus nombreux au Dollarama, et ça permet de rafraîchir ton espace sans dépasser ton budget. Cette étagère d’angle blanche, vendue avec les vis incluses, peut supporter jusqu’à 11 lb. À 5 $, c’est une solution d’organisation simple, pratique et étonnamment élégante pour le prix.

Panier de rangement en bambou

Panier de rangement en bambou rectangulaire avec poign\u00e9e int\u00e9gr\u00e9e vendu au Dollarama.

Ce panier de rangement à 5 $ au Dollarama est parfait pour organiser tes essentiels.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce panier de rangement en bambou à seulement 5 $ est aussi esthétique que pratique. Avec ses compartiments intégrés et sa poignée centrale, il permet d’organiser autant tes produits de beauté que tes essentiels de salle de bain ou tes accessoires de bureau. Son fini en bambou ajoute une touche chaleureuse et naturelle qui s’intègre à tous les styles de déco. Et honnêtement, il a l’air de valoir bien plus que son prix.

Cadres « wash, dry, fold »

Ensemble de trois cadres d\u00e9coratifs noir et blanc pour buanderie vendu au Dollarama.

Ces cadres décoratifs à 5 $ au Dollarama rendent ton espace lavage plus joli.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce trio de cadres noirs avec illustrations minimalistes et inscriptions « wash », « dry » et « fold » est parfait pour ajouter une touche déco à ta salle de lavage.

Bandeaux pour le skincare

Bandeaux en peluche pour la routine de soins vendus au Dollarama.

Ces bandeaux pour la routine de soins à 4 $ au Dollarama gardent tes cheveux bien en place.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Tu risques de vouloir ajouter l’un de ces bandeaux spa trop adorables à ta routine beauté. Offerts en plusieurs couleurs pastel, ils gardent parfaitement tes cheveux en place pendant que tu nettoies ton visage ou appliques un masque et ils sont aussi parfaits pour relaxer dans le bain. À 4 $, c’est un petit luxe accessible qui rend ta routine encore plus cute.

Hydratant avec FPS Bioré

Hydratant l\u00e9ger Bior\u00e9 UV Aqua Rich FPS 30 vendu au Dollarama.

Cet hydratant Bioré à 5 $ au Dollarama offre une protection légère au quotidien.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Trouver un hydratant avec protection solaire FPS 30 à 5 $ au Dollarama, c'est une aubaine beauté à ne pas manquer! Le Bioré UV Aqua Rich est une formule légère et hydratante qui protège ta peau contre les rayons UV nocifs tout en offrant une hydratation sans poids. Sa texture gel-crème ultra-légère pénètre rapidement sans laisser de fini gras ou blanc. Parfait pour une utilisation quotidienne, il convient à tous les types de peau et peut servir de base avant le maquillage. À 5 $ pour 50 ml, c'est un excellent rapport qualité-prix pour prendre soin de ta peau tout en la protégeant du soleil, même pendant l'hiver!

Skincare Coréen

Produits de skincare cor\u00e9en de la marque The Cr\u00e8me Shop, comme un masque gel de nuit et un spray fixateur, vendus au Dollarama.

Ces soins coréens The Crème Shop entre 4 $ et 5 $ au Dollarama sont parfaits pour booster ta routine beauté.

@iza.bee | Narcity Québec

Si tu fais partie de celles et ceux qui trippent sur les soins de beauté coréens, cette nouveauté va te réjouir. La marque The Crème Shop est déjà un incontournable pour les adeptes de K-beauty, et la voir débarquer chez Dollarama à ce prix-là, c’est une vraie aubaine. Entre les masques gel de nuit hydratants et les sprays fixateurs/primer, tu peux mettre la main sur des produits efficaces et vraiment abordables.

À 4 à 5 $, c’est une belle façon d’ajouter une touche de K-beauty à ta routine sans te ruiner.

Parfums Scent Organix 

Parfums Scent Organix en plusieurs fragrances vendus au Dollarama.

Ces parfums Scent Organix à 5 $ au Dollarama sont un énorme deal comparé à leur prix régulier.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces eaux de toilette ont littéralement fait le buzz sur les réseaux sociaux puisqu'elles se vendent normalement entre 30 $ et 40 $ USD (environ 42 $ à 56 $ CAD) chez Target. Au Dollarama, elles sont à 5 $ seulement.

La marque Scent Organix est reconnue pour ses fragrances légères et « propres » : elles sont végétaliennes, biodégradables, composées à plus de 80 % d’ingrédients d’origine naturelle et exemptes de parabènes, phtalates et sulfates. Un vrai produit chouchou pour celles et ceux qui aiment sentir bon sans payer le prix fort.

Boucle rouge pour les cheveux

Grande boucle rouge d\u00e9corative pour les cheveux vendue au Dollarama.

Cette boucle rouge à 3 $ au Dollarama est l’accessoire parfait pour la saison des Fêtes.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3 $

Cette grosse boucle rouge en tissu satiné est l'accessoire parfait pour la saison des Fêtes.

Je fais aussi un petit clin d'oeil à la barrette à 2 $ avec des aliments juste à côté. Parfaite pour ceux et celles qui aiment sortir du lot!

Doudou sucreries

Couvertures en peluche color\u00e9es aux motifs de friandises vendues au Dollarama.

Ces doudous sucrées à 5 $ au Dollarama sont idéales pour les soirées cocooning.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces couvertures en peluche inspirées de bonbons populaires sont absolument adorables. Tu as plusieurs modèles au choix, dont celles aux motifs Tootsie Roll, Sugar Daddy ou encore Blow Pop aux couleurs vives. Avec leur format de 50 x 60 pouces, elles sont parfaites pour se blottir sur le divan lors des soirées froides.

À 5 $, c’est un cadeau cute, pratique et douillet pour toute personne qui aime les objets mignons et réconfortants.

Diffuseur de Noël à roseaux 

Diffuseurs \u00e0 roseaux aux parfums Conte de f\u00e9e, Escapade hivernale et Voyage de ski vendus au Dollarama.

Ces diffuseurs à 5 $ au Dollarama ajoutent une odeur douce et festive à ton espace.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Sur les réseaux sociaux, les avis sont particulièrement positifs, autant pour l’odeur que pour la puissance du diffuseur. Une membre du groupe Facebook « Accros au Dollarama » mentionne même que le sien sent encore super bon après trois semaines d’utilisation.

Que tu aimes les odeurs sucrées, fraîches ou plus boisées, l’un de ces trois modèles joliment illustrés va compléter ton ambiance de Noël à merveille.

LEGO Botanicals : fleurs des champs 

Ensemble LEGO Botanicals avec fleurs \u00e0 assembler vendu au Dollarama.

Ce kit LEGO Botanicals à 5 $ au Dollarama est un petit cadeau parfait.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Peu importe l’âge, les LEGO ont vraiment la cote en ce moment. Et pour les personnes créatives, les modèles Botanicals sont particulièrement appréciés : ils permettent de créer de jolies fleurs décoratives qui ne faneront jamais. Quand on sait que les ensembles les moins chers se vendent autour de 15 $ (en rabais) sur Amazon Canada, cette version « Field Flowers » à 5 $ devient une option beaucoup plus abordable pour s’offrir un petit projet relax à assembler.

Calendrier de l'avent de bougies parfumées

Calendrier de l\u2019Avent rouge contenant 24 bougies parfum\u00e9es vendu au Dollarama.

Ce calendrier de l'Avent à 5 $ au Dollarama ajoute une ambiance cosy à ton mois de décembre.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Oublie les chocolats qui goûtent le carton dans ton calendrier de l'avent à 2 $, celui-ci est une trouvaille exceptionnelle pour se préparer à Noël! À 5 $ pour 24 bougies, c'est un prix imbattable pour ajouter une ambiance chaleureuse et parfumée à ton mois de décembre.

À lire également : 16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Ensemble cadeau de chocolat chaud Laura Secord

Tasse festive Laura Secord avec chocolat chaud vendu au Dollarama.

Cet ensemble chocolat chaud à 4,75 $ au Dollarama est parfait à offrir.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Cet ensemble cadeau Laura Secord est un cadeau hyper passe-partout à avoir en réserve. L'ensemble comprend une tasse remplie d'un sachet de chocolat chaud premium. À moins de 5 $, c'est un cadeau de qualité qui a l'air beaucoup plus cher qu'il ne l'est.

Contenants de Noël bonhomme de neige ou pain d'épices

Contenants transparents en forme de bonhomme de neige ou de pain d\u2019\u00e9pices vendus au Dollarama.

Ces contenants festifs à 1,50 $ au Dollarama sont parfaits pour les friandises ou boissons festives.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 1,50 $

Ces contenants transparents en forme de personnages de Noël sont aussi mignons que pratiques. Offerts en version bonhomme de neige ou bonhomme de pain d’épices avec son petit nœud papillon, ils ajoutent instantanément une touche festive à ton décor.

Leur couvercle à vis en métal argenté les rend parfaits pour offrir des friandises maison ou même pour y servir des breuvages froids. À seulement 1,50 $ chacun, c’est une façon économique et créative d’emballer des petits cadeaux gourmands.

Petites maisons de Noël décoratives

D\u00e9corations en forme de petites maisons de No\u00ebl aux couleurs pastel vendues au Dollarama.

Ces maisons décoratives à 5 $ au Dollarama ajoutent un charme hivernal adorable.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces adorables petites maisons décoratives ajoutent une touche « candyland » à ta déco. Pour le prix, les maisonnettes bleues sont magnifiques.

Peluches de Noël hyper cutes

Peluches de No\u00ebl en forme de pingouin, bonhomme de neige, renne et autres personnages festifs vendues au Dollarama.

Ces peluches de Noël à 5 $ au Dollarama sont parfaites pour ajouter une dose de mignonnerie à ta déco des Fêtes.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces peluches super douces et colorées sont beaucoup trop mignones pour être laissées sur les tablettes. Que tu cherches une déco cosy, un petit cadeau pour un enfant ou un compagnon adorable pour ton sofa, celles-ci offrent vraiment un excellent rapport qualité-prix.

Ensemble à bubble tea

Kit de bubble tea avec perles de tapioca vendu au Dollarama.

Cet ensemble bubble tea à 2,25 $ au Dollarama est une petite gâterie abordable.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Les fans de bubble tea vont adorer cet ensemble complet pour préparer leur propre boisson à la maison. Le kit Sweet Shoppe vient avec tout ce qu’il faut : perles de tapioca, poudre pour thé au lait et même une paille. Tu n’as qu’à suivre les instructions et tu obtiens ta version maison du breuvage asiatique ultra populaire.

À 2,25 $ pour deux portions, c’est clairement plus économique que d’en acheter un tout fait et c’est tout aussi satisfaisant à déguster.

Popcorn Smartfood sucré-salé

Sac de popcorn Smartfood saveur sucr\u00e9-sal\u00e9 \u00e9dition festive vendu au Dollarama.

Ce popcorn Smartfood à 3,50 $ au Dollarama est idéal pour tes soirées films.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Smartfood lance une saveur spéciale pour les Fêtes : le popcorn sucré-salé. Cette combinaison unique de sucré et salé avec une touche de saveur de maïs crée un mélange délicieux (et addictif, crois-moi) parfait pour les soirées à écouter Ciné-cadeau!

À lire également : Voici toute la programmation 2025-2026 de Ciné-cadeau et Cinéma en fête à Télé-Québec


Bref, que tu cherches à t'organiser avec des solutions de rangement esthétiques, à anticiper Noël avec un calendrier de l'avent unique, ou simplement à te faire plaisir avec des accessoires mignons à prix mini, le Dollarama ne déçoit jamais. Ces trouvailles de novembre prouvent une fois de plus qu'on peut se gâter sans se ruiner.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

