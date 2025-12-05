Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

14 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 38 $ au Costco en décembre

Des idées cadeaux et découvertes gourmandes pour tous les goûts! ✨🎁

Coffret Emily in Paris vendu au Costco. Droite: Façade d'un Costco.

Plusieurs coffrets de produits intéressants sont disponibles ce mois-ci chez Costco à bons prix.

Stéphanie Bernier
Rédactrice pigiste

Décembre est enfin arrivé, et avec lui cette ambiance unique où l’on cherche autant à se faire plaisir qu’à trouver la petite attention parfaite pour les gens qu’on aime. Que tu souhaites remplir les bas de Noël, dénicher un cadeau d’hôtesse, découvrir de nouvelles gourmandises ou simplement t’équiper pour traverser le mois avec un peu plus de douceur, l'entrepôt Costco regorge de surprises qui méritent un arrêt dans les allées.

À lire également : Un nouveau Costco ouvre cette semaine à Québec et il est différent des Costco réguliers

Ce mois-ci, les tablettes se remplissent de produits qui ne reviennent que pour la période des Fêtes, comme des coffrets prêts à offrir ou des assortiments savoureux. Dans cette sélection, tu trouveras autant des idées cadeaux que des découvertes culinaires, en passant par des produits réconfortants et des options plus originales.

Bref, tout ce qu’il faut pour célébrer, recevoir ou simplement enjoliver ton quotidien de décembre, à prix intéressants.

Ensemble de pâtes à biscuits - Yummy Doh

Ensemble de p\u00e2tes \u00e0 biscuits Yummy Doh.

Cet ensemble de pâtes à biscuits de la marque Yummy Doh est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 19,99 $

La pâte à biscuits Yummy Doh est offerte en édition limitée dans cet ensemble comprenant deux pâtes aux pépites de chocolat, une au pain d’épice et une biscuit au sucre décoré de vermicelles rouges et blancs. À ajouter dans ton panier si tu veux préparer des biscuits en un clin d’œil, que ce soit avec les enfants ou simplement pour t’offrir une petite douceur délicieuse.

Brownies style Dubaï

Brownies style Duba\u00ef.

Ces brownies style Dubaï sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 19,79 $

À essayer si tu as envie d’une petite douceur décadente après le souper ou d’un dessert clé en main à garder sous la main. Le brownie style Dubaï attire l’œil avec son look riche et gourmand : une base chocolatée dense, un cœur fondant et une touche croquante sur le dessus.

Arrangement floral des Fêtes - pot 9 pouces

Arrangement floral des F\u00eates.

Cet arrangement floral des Fêtes est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 29,99 $

Ce superbe arrangement floral des Fêtes est parfait pour donner instantanément une touche chaleureuse et festive à ta maison. Avec ses teintes de rouge, de vert et de blanc, c’est le centre de table idéal qui peut aussi être offert en cadeau d’hôtesse. Une belle manière d’ajouter un peu de magie des Fêtes sans effort.

Trempette feta grec épicé - Arahova

Trempette feta grec \u00e9pic\u00e9 de la marque Arahova.

Cette trempette feta grec épicé de la marque Arahova est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 12,99 $

Un retour apprécié chez Costco : la trempette crémeuse de feta grecque épicée Arahova. Elle accompagnera bien tes crudités, pitas ou plateaux apéro. Une option savoureuse à garder sous la main quand tu reçois ou pour relever un repas simple.

Sélection de fromage variés - Kirkland

S\u00e9lection de fromages de la marque Kirkland.

Cette sélection de fromages de la marque Kirkland est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 37,99 $

Ce plateau qui contient déjà différents fromages est un achat futé pour servir une dégustation sans avoir à te casser la tête. Il propose cinq fromages variés : Monteeau Alpine Alpin, Cabot Clothbound Cheddar, Spanish Red Wine Goat Cheese (fromage de chèvre affiné au vin rouge), Il Tartufo Pecorino Toscano (pecorino à la truffe) et Fromina Cheese (un fromage fondant de style Fontina). Un assortiment parfaitement équilibré qui plaira à tous les goûts et qui fait un plateau impressionnant en quelques secondes

Sélection de fromages variés - Alexis de Portneuf

S\u00e9lection de fromages de la marque Alexis de Portneuf.

Cette sélection de fromages de la marque Alexis de Portneuf est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 24,99 $

Un deuxième choix d’ensemble de fromages est aussi disponible chez Costco. Celui-ci, de la marque Alexis de Portneuf, comprend cinq fromages : Vacherin St-Albert, Sir Laurier d’Arthabaska, Capriny (fromage de chèvre), Cheddar fort, ainsi que Le Calvados (camembert affiné). Un bel assortiment pour varier les saveurs et composer un plateau gourmand sans effort

Fondue suisse fraîche

Fondue suisse fra\u00eeche Les r\u00e9serves du Ch\u00e2teau.

Cette fondue suisse fraîche est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 14,99 $

Une belle option pour les soupers d’hiver : la fondue suisse fraîche Les Réserves du Château. Ce mélange de fromages savoureux, sans lactose et sans agents de conservation, est déjà râpé et prêt à faire fondre. Tu peux la servir avec du pain frais comme entrée originale ou en faire un repas réconfortant à partager.

Bouchées de gâteau

Ensemble de bouch\u00e9es de g\u00e2teau.

Ce paquet de bouchées de gâteau est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 19,99 $

Une petite boîte festive de 15 bouchées de gâteau Cake Bites Dessert Italiano est une belle trouvaille à partager pour un dessert léger, simple et rapide. Avec ses différentes saveurs gourmandes, gâteau aux miettes de biscuits, gâteau du diable et gâteau d'anniversaire, elle plaira à tous les goûts.

Épices érable et sriracha - SZN

\u00c9pices \u00e9rable et sriracha de la marque SZN.

Ces épices érable et sriracha de la marque sont en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 8,49 $

Pour les personnes qui aiment les saveurs qui punchent sans être trop intenses, celui-ci vaudrait clairement l’essai. C'est un nouveau mélange d’épices qui combine le doux et le piquant, avec une petite touche d’érable. Idéal pour relever et changer le goût de tes plats de poulet, légumes, pâtes ou même ton popcorn, pourquoi pas?

Soupe aux poivrons rouges grillés et gouda - Soup's On

Soupe aux poivrons rouges grill\u00e9s et gouda de la marque Soup's On.

Cette soupe aux poivrons rouges grillés et gouda est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 12,99 $

Une option réconfortante pour les soirs pressés : la soupe aux poivrons rouges grillés et gouda Soup’s On, vendue en duo de 700 ml. Onctueuse, légèrement sucrée grâce aux poivrons rôtis et relevée par la saveur du gouda, elle se réchauffe en quelques minutes. À garder au frigo pour un dîner rapide ou un souper simple mais savoureux.

Bande dessinée Astérix en Lusitanie

Bande dessin\u00e9e Ast\u00e9rix en Lusitanie.

La bande dessinée Astérix en Lusitanie est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 11,89 $

Une trouvaille qui plaira autant aux nostalgiques qu’aux jeunes : Astérix en Lusitanie, disponible pour seulement 11,89 $. Si tu connais quelqu’un qui aime les BD, ce tout nouveau tome des aventures d’Astérix et Obélix fera un excellent cadeau.

Coffret de tartinade de fuit Emily in Paris - St Dalfour

Coffret de trois tartinades raffin\u00e9es.

Ce coffret de tartinades de fruits Emily in Paris est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 12,99 $

Un joli coffret Emily in Paris qui plaira aux amateurs de tartinades raffinées. On y retrouve trois saveurs 100 % issues de fruits : Pomme & Cannelle, Figue Royale et Orange & Gingembre. Idéal pour rehausser les déjeuners, accompagner un plateau brunch ou offrir une petite touche parisienne à quelqu’un que tu apprécies.

Trio de mousseux Bulles de Nuit sans alcool

Coffret de trois mousseux Bulles de Nuit sans alcool.

Ce coffret de trois mousseux Bulles de Nuit sans alcool est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 19,99 $

Pour célébrer avec modération, ce trio de bulles sans alcool est une belle option. L’ensemble comprend deux bouteilles de mousseux classiques et une à la pêche. Chic, festif et accessible, parfait pour créer des mocktails éclatés ou simplement trinquer sans alcool pendant les Fêtes

Cidre de glace Grand frissons - Château Taillefer Lafon

Cidre de glace Grand frissons de Ch\u00e2teau Taillefer Lafon.

Ce cidre de glace du Château Taillefer Lafon est en vente au Costco.

Stéphanie Bernier

Prix : 13,79 $

Un beau produit du Québec à découvrir : le cidre de glace Grand Frisson de Château Taillefer Lafon. Riche, velouté et naturellement sucré, c’est le genre de bouteille parfaite pour offrir en cadeau d’hôtesse ou pour accompagner un dessert durant les Fêtes. Une touche locale qui impressionne toujours à table.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Stéphanie Bernier

    Stéphanie Bernier est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans les trouvailles au Québec. Elle excelle à dénicher les meilleures aubaines, repérer les incontournables à petits prix et trouver des « dupes » pour te faire plaisir sans faire exploser ton budget.

