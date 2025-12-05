Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

9 destinations où le dollar canadien est fort et te permet de voyager pour moins cher

Tous les moyens sont bons pour rentabiliser ton « cash »!

Une plage en Italie. Droite : de l'argent canadien.

Le dollar canadien est particulièrement rentable au sein de diverses destinations voyage dans le monde.

Rui Vale De Sousa | Dreamstime, Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec un dollar canadien qui bat de l’aile, on peut vite se retrouver en difficulté financière à l’étranger en prévoyant mal son budget vacances. La faiblesse du huard peut toutefois virer en ta faveur si tu décides de visiter une destination voyage où il te rapportera gros grâce à un taux de change avantageux.

À lire également : Cette pizzeria québécoise se classe dans un top mondial et c’est la meilleure au Canada

Si tu décides de te rendre sur les plages du sud des États-Unis ou défoncer l’année à New York, prépare-toi à sortir les bidous. Il est toutefois possible de trouver des équivalents à nos voisins américains, et ce, aux quatre coins du monde.

Tu gagnes donc à t’informer sur les destinations les plu rentables. On a fouillé pour toi. De rien.

Combien vaut le dollar canadien actuellement?

En date du 3 décembre, selon les plus récentes données de la Banque du Canada au moment d’écrire ces lignes, 100 $ canadien (CAD) valaient environ 71,69 $ américains (USD). Dans les douze derniers mois, la valeur la plus haute du dollar canadien a été de 0,73 USD (16 juin 2025), alors que sa plus basse était de 0,68 USD (3 février 2025).

C’est donc dire que si devais te rendre aux États-Unis dans les prochains jours, du devrais dépenser environ 40 $ de plus pour chaque tranche de 100 $ dépensée au pays de l’Oncle Sam.

Ce n’est pas plus rose du côté de l’Europe. Si tu as besoin d’euros, la devise de la majorité des pays de l’Union européenne, il te faudrait 162 $ pour 100 euros. Au Royaume-Uni, qui utilise la livre sterling (GBP), tu devrais débourser 185 $ pour 100 livres.

Quelles sont les destinations où le dollar canadien est avantageux?

À moins d’avoir un budget vraiment flexible, tu as tout intérêt à garder un œil sur les destinations les plus avantageuses pour ton portefeuille.

Voici donc neuf pays où tes économies peuvent aller beaucoup plus loin, grâce aux taux de conversion favorables du moment et à un coût de la vie particulièrement abordable.

Pour t’aider, on t’indique le montant que tu peux obtenir pour 100 $ selon les taux de change en vigueur ce jeudi 4 décembre, ainsi que le budget journalier moyen nécessaire, d’après la liste des destinations les moins chères pour voyager en 2025 publiée par la compagnie d’assurance HelloSafe.

On s’est concentré sur les pays dont le budget quotidien équivaut à 100 $ ou moins :

Laos

  • 100 $ = 1 555 715 LAK — kips laotiens
  • Budget journalier : 22 $

Kazakhstan

  • 100 $ = 3 6247 KZT — tenges kazakhs
  • Budget journalier : 27 $
Cuba
  • 100 $ = 1 721 CUP — Pesos cubains
  • Budget journalier : 50 $

Inde

  • 100 $ = 6 439 INR — Roupies indiennes
  • Budget journalier : 51 $

Colombie

  • 100 $ = 269 512 $ COL — Pesos colombiens
  • Budget journalier : 56 $

Serbie

  • 100 $ = 7 220 RSD — Dinars serbes
  • Budget journalier : 59 $
Vietnam
  • 100 $ = 1 890 852 VND — Dongs
  • Budget journalier : 75 $
Maroc
  • 100 $ = 661 MAD. — Dirhams marocains
  • Budget journalier : 85 $
Thaïlande
  • 100 $ = 2 294 ฿ — bahts
  • Budget journalier : 100 $

Il faut toutefois préciser que le « budget journalier » calculé par HelloSafe tient seulement compte des dépenses faites sur place, comme l’hébergement, la nourriture et les déplacements à l’intérieur du pays.

Le coût du billet d’avion pour partir du Québec n’est donc pas inclus. On t’a néanmoins déniché un aller-retour parmi les moins chers sur le marché (en date du 4 décembre) pour te donner une idée des frais qu’un vol vers l’un de ces neuf pays peut représenter.

Le prix trouvé correspond à un voyage de sept jours en juillet au départ de Montréal, en classe économique, pour une personne âgée de plus de 18 ans. Les données proviennent de Google Flights :

Laos
  • 1 821 $ vers Vientiane

Kazakhstan

  • 1 794 $ vers Almaty

Cuba

  • 644 $ vers Cayo Coco

Inde

  • 1 279 $ vers Mumbai

Colombie

  • 568 $ vers Carthagène

Serbie

  • 1 248 $ vers Belgrade

Vietnam

  • 1 774 $ vers Hô Chi Minh-Ville

Maroc

  • 1 075 $ vers Marrakech

Thaïlande

  • 1 708 $ vers Bangkok

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

