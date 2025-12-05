9 destinations où le dollar canadien est fort et te permet de voyager pour moins cher
Tous les moyens sont bons pour rentabiliser ton « cash »!
Avec un dollar canadien qui bat de l’aile, on peut vite se retrouver en difficulté financière à l’étranger en prévoyant mal son budget vacances. La faiblesse du huard peut toutefois virer en ta faveur si tu décides de visiter une destination voyage où il te rapportera gros grâce à un taux de change avantageux.
Si tu décides de te rendre sur les plages du sud des États-Unis ou défoncer l’année à New York, prépare-toi à sortir les bidous. Il est toutefois possible de trouver des équivalents à nos voisins américains, et ce, aux quatre coins du monde.
Tu gagnes donc à t’informer sur les destinations les plu rentables. On a fouillé pour toi. De rien.
Combien vaut le dollar canadien actuellement?
En date du 3 décembre, selon les plus récentes données de la Banque du Canada au moment d’écrire ces lignes, 100 $ canadien (CAD) valaient environ 71,69 $ américains (USD). Dans les douze derniers mois, la valeur la plus haute du dollar canadien a été de 0,73 USD (16 juin 2025), alors que sa plus basse était de 0,68 USD (3 février 2025).
C’est donc dire que si devais te rendre aux États-Unis dans les prochains jours, du devrais dépenser environ 40 $ de plus pour chaque tranche de 100 $ dépensée au pays de l’Oncle Sam.
Ce n’est pas plus rose du côté de l’Europe. Si tu as besoin d’euros, la devise de la majorité des pays de l’Union européenne, il te faudrait 162 $ pour 100 euros. Au Royaume-Uni, qui utilise la livre sterling (GBP), tu devrais débourser 185 $ pour 100 livres.
Quelles sont les destinations où le dollar canadien est avantageux?
À moins d’avoir un budget vraiment flexible, tu as tout intérêt à garder un œil sur les destinations les plus avantageuses pour ton portefeuille.
Voici donc neuf pays où tes économies peuvent aller beaucoup plus loin, grâce aux taux de conversion favorables du moment et à un coût de la vie particulièrement abordable.
Pour t’aider, on t’indique le montant que tu peux obtenir pour 100 $ selon les taux de change en vigueur ce jeudi 4 décembre, ainsi que le budget journalier moyen nécessaire, d’après la liste des destinations les moins chères pour voyager en 2025 publiée par la compagnie d’assurance HelloSafe.
On s’est concentré sur les pays dont le budget quotidien équivaut à 100 $ ou moins :
Laos
- 100 $ = 1 555 715 LAK — kips laotiens
- Budget journalier : 22 $
Kazakhstan
- 100 $ = 3 6247 KZT — tenges kazakhs
- Budget journalier : 27 $
- 100 $ = 1 721 CUP — Pesos cubains
- Budget journalier : 50 $
Inde
- 100 $ = 6 439 INR — Roupies indiennes
- Budget journalier : 51 $
Colombie
- 100 $ = 269 512 $ COL — Pesos colombiens
- Budget journalier : 56 $
Serbie
- 100 $ = 7 220 RSD — Dinars serbes
- Budget journalier : 59 $
- 100 $ = 1 890 852 VND — Dongs
- Budget journalier : 75 $
- 100 $ = 661 MAD. — Dirhams marocains
- Budget journalier : 85 $
- 100 $ = 2 294 ฿ — bahts
- Budget journalier : 100 $
Il faut toutefois préciser que le « budget journalier » calculé par HelloSafe tient seulement compte des dépenses faites sur place, comme l’hébergement, la nourriture et les déplacements à l’intérieur du pays.
Le coût du billet d’avion pour partir du Québec n’est donc pas inclus. On t’a néanmoins déniché un aller-retour parmi les moins chers sur le marché (en date du 4 décembre) pour te donner une idée des frais qu’un vol vers l’un de ces neuf pays peut représenter.
Le prix trouvé correspond à un voyage de sept jours en juillet au départ de Montréal, en classe économique, pour une personne âgée de plus de 18 ans. Les données proviennent de Google Flights :
- 1 821 $ vers Vientiane
Kazakhstan
- 1 794 $ vers Almaty
Cuba
- 644 $ vers Cayo Coco
Inde
- 1 279 $ vers Mumbai
Colombie
- 568 $ vers Carthagène
Serbie
- 1 248 $ vers Belgrade
Vietnam
- 1 774 $ vers Hô Chi Minh-Ville
Maroc
- 1 075 $ vers Marrakech
Thaïlande
- 1 708 $ vers Bangkok