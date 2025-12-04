17 trouvailles du Tigre Géant qui font des cadeaux de bas de Noël parfaits à 10 $ et moins
Le plaisir de déballer un bas de Noël bien rempli de surprises! 😍
Développer un cadeau, c’est agréable, mais tâter un bas de Noël bien rempli est un sentiment indescriptible. Pourquoi te limiter à un seul présent quand tu peux faire le plein de petites trouvailles à ajouter dans les bas de Noël, chez Tigre Géant pour moins de 10 $, qui combleront tes proches de joie tout en respectant ton budget et en te permettant même de te gâter?
Il n’existe aucune règle qui t’empêche de créer ton propre bas de Noël, et surtout, il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller devant une chaussette bien remplie par le père Noël pendant sa tournée!
Des produits de beauté aux gâteries gourmandes, voici 17 trouvailles à 10 $ et moins qui vont rendre tes bas de Noël aussi généreux qu'abordables cette année.
Baume pour les lèvres aromatisé au Dr Pepper
Baume pour les lèvres Dr Pepper en vente au Tigre Géant pour 3 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3 $
Les cadeaux utiles ont définitivement la cote, et ce baume pour les lèvres aromatisé au Dr Pepper se glisse parfaitement dans les bas de Noël. En ces temps plus frisquets, les lèvres gercent en un rien de temps, et malgré toutes les collections de baumes à lèvres que l’on peut accumuler, qui n’est pas continuellement à la recherche d’un lipsyl? Un de plus n’est jamais de refus.
Gobelet avec paille
Sélection de gobelets avec paille en vente au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ah, les fameux gobelets à paille qui finissent continuellement par être oubliés un peu partout et parfois retrouvés, avec un peu de chance, dans le bac des objets perdus de ta job. Pour la modique somme de 5 $, tu peux en offrir à tes proches qui ont l’habitude de se laisser traîner. Ça fait à la fois un beau cadeau et un petit clin d’œil amusant à leur lifestyle disons… légèrement désorganisé. Et si le chapeau te fait, je t'invite à profiter de cette offre!
Ensemble de six crèmes pour les mains
Ensemble de six crèmes pour les mains en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
L’avantage des ensembles, c’est que tu fais d’une pierre deux coups. Pour seulement 8 $, tu peux ajouter une crème pour les mains dans six bas de Noël différents. Pas besoin d’avoir ses maths fortes pour comprendre que c’est un bon deal.
Bandeaux ludiques pour spa
Bandeau pour spa en vente au Tigre Géant pour 4 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4 $
Le temps des Fêtes nous permet souvent de faire des trouvailles assez ludiques, comme ces bandeaux pour le spa ou pour la routine skincare de ta préado. Coup de coeur pour l'ours polaire!
Brume parfumée pour le corps Solo en Ibiza
Brume parfumée pour le corps Solo en Ibiza en vente au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $
Je te suggère fortement de profiter de cette promotion pour le temps des Fêtes : les brumes parfumées pour le corps Solo en Ibiza sont en vente pour seulement 5 $ chacune. Une belle occasion de faire le plein de ces dupes de Sol de Janeiro qui feront assurément des heureux.
Désodorisant pour cuvette Odor Doctor
Désodorisant pour cuvette Odor Doctor en vente au Tigre Géant pour 2,75 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Qui a dit que les bas de Noël devaient être sérieux? Ce désodorisant pour cuvette Odor Doctor, déniché au bout d’une rangée dans la section alimentation du Tigre Géant de mon quartier, fera certainement jaser, mais surtout rire tes convives au moment où il sera déballé. Du gros fun garanti!
Goldfish à saveur de pain doré
Biscuits Goldfish pain doré édition limitée en vente au Tigre Géant pour 3,48 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3,48 $
Le temps des Fêtes nous permet généralement de découvrir nos collations favorites offertes en éditions limitées, dont les fameux petits poissons Goldfish à saveur de pain doré. Ces petites surprises s’ajoutent à merveille dans les bas de Noël et feront sans doute bien des heureux.ses, à condition de se dépêcher de faire le plein au magasin avant que le stock ne soit écoulé.
Breloques pour chaussures Crocs
Sélection de breloques pour chaussures de type Crocs en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Les chaussures de type Crocs sont portées par l’ensemble de la population et ont vu leur popularité grimper ces dernières années. Le modèle original, vierge, est généralement personnalisé grâce à une variété de breloques, et pour seulement 6 $ au Tigre Géant, tu pourras contribuer à la personnalisation des paires de tes proches.
Sélection de confitures Laura Secord
Sélection de confitures Laura Secord en vente au Tigre Géant pour 8,97 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8,97 $
Les produits Laura Secord jouissent d’une excellente réputation qui les précède. Cette sélection de confitures gourmandes peut être offerte en ensemble ou décomposée pour compléter un bas de Noël gourmand destiné aux épicurien.ne.s de ton entourage.
Gobelets avec paille en forme de bonhomme en pain d'épice
Gourdes bonhomme en pain d'épice en vente au Tigre Géant pour 3 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3 $
Impossible de rester indifférent face à ces petits gobelets à paille en forme de bonhomme en pain d’épice. Bien qu’ils soient typiques du temps des Fêtes, leur utilité peut s’étendre à toute l’année. Mais pour l’instant, autant en profiter pour y siroter un peu de lait de poule! Pour seulement 3 $ chacun, tu pourras te permettre de te transformer en Oprah en les offrant à toute ta gang.
Boîtes mystères sous license
Boîtes mystères sous license en vente au Tigre Géant pour 7,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7,99 $
Les adeptes de ces petites boîtes mystères sous license n’ont pas d’âge, et l’excitation qui accompagne leur dévoilement ajoute un petit punch à la soirée. De plus, celles et ceux qui en auront hérité auront le plaisir de se les échanger selon leurs goûts respectifs. Tout le monde y gagne!
Tubes de chocolats Hershey's Kisses Le Grincheux
Tubes de chocolat Hershey's Kisses Le Grincheux en vente au Tigre Géant pour 2,67 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2,67 $
Bien que Le Grincheux ne soit généralement pas le bienvenu à Noël, ces tubes remplis de chocolats Hershey's Kisses à l’effigie du personnage vert imaginé par Dr. Seuss seront aussitôt dévorés. Le seul danger sera de ne pas tous les manger avant de les ajouter dans les bas de Noël, mais à ce prix-là, tu peux aussi te gâter!
Le petit cornichon de Noël
Le petit cornichon de Noël en vente au Tigre Géant pour 4 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4 $
Ce sympathique bébé cornichon est en fait LA tradition que tu dois instaurer dans ta famille cette année. Le principe est simple : tu caches l’ornement de cornichon dans le sapin la veille de Noël, et il doit être trouvé dès le réveil le matin du 25 décembre. Une petite surprise qui peut rapidement devenir un objet sentimental transmis de génération en génération.
Tasse en céramique sous license
Tasses en céramique culture populaire en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Les fans de heavy metal ont également droit à leurs petites surprises en cette période festive. Pour l’occasion, les magasins Tigre Géant proposent une belle sélection de tasses en céramique à l’effigie de certains des meilleurs groupes musicaux de tous les temps, dont Iron Maiden, The Tragically Hip et Jimi Hendrix.
Chaussettes Le Grincheux
Ensemble de trois paires de chaussettes Le Grincheux en vente au Tigre Géant pour 8,97 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8,97 $
Qui dit bas de Noël dit chaussettes colorées. Pourquoi changer une tradition? Il n’y a pas beaucoup d’achats aussi plates que de s’acheter des bas, alors aussi bien profiter de l’occasion pour assurer le confort podiatrique de tes proches, surtout quand tu peux payer seulement 8,97 $ pour trois paires de chaussettes du film Le Grincheux.
Chaussettes à motif de cocktail
Ensemble de chaussettes pour femmes à motif de cocktail en vente au Tigre Géant pour 7 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7 $
Cet emballage imitant une cannette d’Aperol Spritz est assurément quétaine, mais dans le temps des Fêtes, tout est pardonné. Deux paires de chaussettes pour 7 $ dans un cocktail feront plisser les yeux des plus crédules de ta gang. Tu entendras certainement un « Bin voyons donc! » enthousiaste de ta tante ou de ta belle-mère.
Duo de teintes à lèvres
Duo de teintes à lèvres en vente au Tigre Géant pour 6 $ .
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Ces teintes à lèvres de la marque Ruby & Millie, largement inspirées de la marque Rhode d'Hailey Bieber (à 30 $ chacun), ont fait pas mal jaser dans la dernière année en raison de leur grande similarité avec le produit original pour une fraction du prix. Ce duo de teintes à lèvres est un must à glisser dans les bas de Noël des personnes coquettes de ton entourage.
Désinfectant pour les mains
Sélection de désinfectants pour les mains en vente au Tigre Géant pour 2,50 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Une fois de plus, les dupes de produits haut de gamme vendus dans les magasins Tigre Géant ont la cote. Ces désinfectants pour les mains Holly & Blu, qui ressemblent à ceux de la populaire marque Touchland disponibles chez Séphora pour 14 $ chacun, sont offerts en cinq senteurs : pêche, lavande, santal, vanille et aura de brume, pour aussi peu que 2,50 $ l’unité. Une belle façon de propager le bonheur plutôt que les microbes pendant le temps des Fêtes.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
