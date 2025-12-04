17 trouvailles du Tigre Géant qui font des cadeaux de bas de Noël parfaits à 10 $ et moins

Steph Von Rob est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans le contenu « trouvailles » au Québec. Véritable passionnée de friperies, elle les a toutes explorées : elle connaît les incontournables à découvrir, les perles rares à ne pas manquer et les pièges à éviter. Lorsqu’elle n’écrit pas pour Narcity, elle se consacre à son blogue Ma Banlieue, anime pour la Télévision des Basses-Laurentides et prête sa voix au balado Pet Sauce — pour ne nommer que quelques-uns de ses nombreux projets.