Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà

Il ne reste qu'une douzaine de lundis avant Noël. ❄️✨

Cannes de bonbon décoratives en vente au Tigre Géant. Droite : Façade du magasin Tigre Géant.

Des articles de Noël sont maintenant en vente dans les magasins Tigre Géant à petit prix.

Steph Von Rob | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Ho Ho Ho que ce n’est pas une blague : il ne reste qu’une douzaine de lundis avant Noël! Les fanatiques du temps des Fêtes ont déjà commencé à magasiner leurs décorations, et pensent fort probablement déjà aux cadeaux à acheter pour gâter leurs proches.

À lire également : Dollarama VS Walmart : On a comparé les prix pour trouver les deals de bonbons d'Halloween

Même si l’Halloween n’est pas derrière nous, le magasin Tigre Géant est déjà en phase avec les adeptes de Noël, garnissant ses rangées d’articles déco qui nous plongent directement dans l’ambiance des Fêtes, et ce, avant même que le premier flocon ne tombe. Les grincheux et grincheuses n’auront qu’à éviter ces sections du magasin jusqu’à ce que la musique de décembre s’empare des haut-parleurs.

Noël rime souvent avec tradition, mais un petit vent de renouveau dans les décorations ne fait jamais de mal, surtout lorsqu'elles peuvent, en plus, s’intégrer à notre décor toute l’année!

Chandelle parfumée en pot 

Chandelle parfum\u00e9e au pain d'\u00e9pice vendue pour 5 $ au Tigre G\u00e9ant.

Chandelle parfumée au pain d'épice vendue pour 5 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 5 $

La chandelle sent le ciel, mais c’est surtout l’étiquette qui a ce petit quelque chose de satisfaisant, donnant envie de l’offrir à certains membres de la famille, ou à soi-même, pour une soirée relaxante, comme elle le suggère.

La petite maison en « pain d’épice » est également adorable, et l’odeur qui s’en dégage est très représentative, donnant l’impression de plonger dans un conte de Noël.

Pour seulement 5 $, ça vaut la peine de faire le plein pour l’année!

Panneau lumineux « Noël » 

Panneau lumineux \u00ab No\u00ebl \u00bb en vente au Tigre G\u00e9ant pour 20 $.

Panneau lumineux « Noël » en vente au Tigre Géant pour 20 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 20 $

Ce panneau lumineux, aussi subtil qu’efficace, permettra à tes voisin.e.s de bien saisir ton niveau d’excitation pour Noël lorsqu’il est accroché à la fenêtre du salon.

Disons que ça ne laisse pas place à l’interprétation et que ça a le mérite d’être clair! Alimenté par trois piles AA, ce panneau festif vendu au magasin Tigre Géant illuminera ta maison pendant six heures de pur bonheur.

Canne de bonbon de 4 pieds 

Cannes de No\u00ebl de quatre pieds de hauteur en vente au Tigre G\u00e9ant pour 7 $.

Cannes de Noël de quatre pieds de hauteur en vente au Tigre Géant pour 7 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 7 $

J’ai dû mettre mes lunettes de vue pour être certaine d’avoir bien vu le prix tellement il était bas.

Ces cannes de bonbon de quatre pieds de hauteur sont offertes pour la modique somme de 7 $ dans tous les magasins Tigre Géant, et elles s’installent à merveille autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. En avoir le budget, il y en aurait une centaine sur mon terrain juste pour recréer une version banlieusarde de Charlie et la chocolaterie.

Extraterrestre festif 

Extraterrestres de No\u00ebl de 10 pouces vendus pour 10 $ au Tigre G\u00e9ant.

Extraterrestre de Noël vendu pour 10 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 10 $

J’aime bien m’imaginer qu’une personne salariée, quelque part dans le monde, a eu l’idée géniale de créer une figurine extraterrestre qui cache un secret tout en portant un chapeau de père Noël.

Mais ce n’est pas tout : ce chef-d’œuvre des Fêtes, haut de 10 pouces, est conçu pour s’asseoir fièrement sur une tablette.
Un.e génie qui a pensé à ça? Absolument.

Pour seulement 10 $, cet extraterrestre festif est LE cadeau parfait pour ton échange au bureau.

De rien!

Jeté Le Grincheux 

Jet\u00e9 Le Grincheux en vente au prix de 15 $ au Tigre G\u00e9ant.

Jeté Le Grincheux en vente au prix de 15 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 15 $

Cette doudou est idéale pour se blottir à deux devant un feu de foyer qui crépite.

Que tu sois du type Grincheux.se ou non, ce jeté ultra doux de 40 po sur 50 po se glisse parfaitement dans un bas de Noël, ou peut simplement devenir un petit cadeau de toi à toi, parfait pour une soirée ciné à regarder tes films préférés.

Dinosaure ambulant des Fêtes 

\u200bDinosaure de No\u00ebl \u00e0 batteries vendu pour 12 $ au Tigre G\u00e9ant.

Dinosaure de Noël à batteries vendu pour 12 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 12 $

Tout porte à croire que ce mignon toutou est un capybara, mais détrompe-toi!

Il s’agit en fait d’un dinosaure qui s’est mis sur son 36 pour le temps des Fêtes. Et ce n’est pas qu’une simple peluche : c’est un dino dansant. Tout ce qu’il y a de plus festif, quoi!

Mignon à souhait, ce nouvel ami de 6 po par 5 po est aussi offert en blanc. Pour seulement 12 $ (plus le prix des piles), tu peux même te procurer les deux et les faire danser ensemble, de quoi divertir tout le monde si le souper de Noël s’éternise un peu trop.

Guirlandes lumineuses de licornes festives 

Guirlande lumineuse de licornes festives de 4,5 pi vendue pour 12 $ au Tigre G\u00e9ant.

Guirlande lumineuse de licornes festives de 4,5 pi vendue pour 12 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 12 $

La thématique des mystérieuses créatures qui fêtent Noël est assez claire cette année dans les magasins Tigre Géant de la province. Cela dit, je suis plutôt emballée par cette façon originale d’intégrer des êtres différents de ceux auxquels nous sommes habitué.e.s.

Cette guirlande de licornes festives est absolument craquante. Mesurant 4,5 pieds de long, elle s’intégrerait parfaitement à ton décor des Fêtes.

Toutefois, n’oublie pas les piles AA nécessaires à son utilisation, l’effet ne serait pas le même sans la lumière!

Vache Highland en peluche 

Vache Highland de No\u00ebl en vente pour 20 $ au Tigre G\u00e9ant.

Vache Highland de Noël en vente pour 20 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 20 $

Les toutous ne sont pas réservés qu’aux enfants et cette vache Highland festive en est la preuve! Elle mérite une place de choix chez toi.

À défaut de les apercevoir dans la cour arrière de l’hôtel Le Germain, à Charlevoix, le magasin Tigre Géant te propose d’adopter une version de 15 pouces de ce bovin populaire, pour seulement 20 $.

Avec sa fausse fourrure soyeuse et sa posture assise idéale pour trôner au pied du sapin, cette peluche est le parfait accessoire pour égayer ton décor du temps des Fêtes.

Réveil à chargement sans fil Peanuts 

R\u00e9veil \u00e0 chargement sans fil vendu Peanuts pour 20 $ au Tigre G\u00e9ant.

Réveil à chargement sans fil vendu Peanuts pour 20 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 20 $

Charlie Brown et sa bande font leur grand retour annuel autour du 1er décembre, alors que les plus nostalgiques d’entre nous se replongent dans les classiques du temps des Fêtes, dont le fameux Noël de Charlie Brown et que Christmas Time is Here, la chanson emblématique du Vince Guaraldi Trio, berce l’enfant en nous.

Bref, tout ça pour dire que ce petit réveil à chargement sans fil Peanuts mettant en vedette Snoopy et Woodstock, vendu pour seulement 20 $, ferait assurément bien des heureux.ses le 25 décembre prochain.

Couronne des Fêtes minimaliste 

Couronne des f\u00eates minimaliste vendue pour 10 $ au Tigre G\u00e9ant.

Couronne des fêtes minimaliste vendue pour 10 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 10 $

Il y a autant de couronnes qu’il y a de personnes qui célèbrent avec enthousiasme le temps des Fêtes : certain.e.s les aiment bien touffues et naturelles, d’autres préfèrent les modèles plus DIY, ou encore se gardent une petite gêne en accrochant une couronne plutôt minimaliste à leur porte d’entrée.

Quelle que soit ta préférence, ce grand classique de Noël ne se démode pas et est offert à différents prix.

Celle présentement en vente au Tigre Géant pour seulement 10 $ marie tradition et élégance, et peut être réutilisée année après année.

Chocolat noir à la crème de menthe 

Chocolats noirs \u00e0 la cr\u00e8me de menthe et \u00e0 l'orange en vente pour 1,97 $ au Tigre G\u00e9ant.

Chocolats noirs à la crème de menthe et à l'orange en vente pour 1,97 $ au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 1,97 $

Il n'y a qu'une seule période durant laquelle il est acceptable de se délecter de petits chocolats à la menthe ou à l'orange : c’est pendant les deux semaines de vacances du temps des Fêtes que ça se passe. On dirait que l'effet n'est pas le même en pleine canicule, non?

Ces chocolats goûtent et sentent Noël, et à ce prix-là, aussi bien en offrir à tous ses proches.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
tigre géantdecorations de noeltrouvailles
QuébecLifestyleCanada

Explore cette liste   👀

  • Steph Von Rob
    Steph Von Rob est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans le contenu « trouvailles » au Québec. Véritable passionnée de friperies, elle les a toutes explorées : elle connaît les incontournables à découvrir, les perles rares à ne pas manquer et les pièges à éviter. Lorsqu’elle n’écrit pas pour Narcity, elle se consacre à son blogue Ma Banlieue, anime pour la Télévision des Basses-Laurentides et prête sa voix au balado Pet Sauce — pour ne nommer que quelques-uns de ses nombreux projets.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

14 de nos meilleures trouvailles à moins de 20 $ chez Tigre Géant en août

ATTENTION : Cet article te créera assurément des besoins!

11 trouvailles déco pas chères chez Tigre Géant qui sont parfaites pour ton déménagement

Des trouvailles à bas prix pour ton nouveau chez-toi!

9 de nos meilleures trouvailles à moins de 28 $ chez Tigre Géant en septembre

De la déco à la mode, il y a des vraiment bon deals. 👀🔥

12 trouvailles à moins de 40 $ au Tigre Géant qui te donneront envie de tout redécorer

Un petit vent de changement à petit prix! ✨

Dollarama VS Walmart : On a comparé les prix pour trouver les deals de bonbons d'Halloween

Acheter en gros format n'est pas toujours moins cher. 🤯 👀 🍬

Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Un soutien financier qui est le bienvenu! 🤑

Émigration : Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays depuis janvier 2025

L'année n'est même pas terminée, encore... 🤯

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Le passage à la frontière pourrait se compliquer.

Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025

La capitale nationale est de moins en moins abordable, selon une experte.

19 restos à Montréal qui ont reçu 1000 $ à 7200 $ d'amendes de salubrité en septembre 2025

Plusieurs sont assez populaires. 👀

8 sentiers avec passerelles près de Montréal pour des balades d’automne féériques

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

Cet article IKEA populaire à 9,99 $ a une note de 4,8/5 et c'est idéal pour toutes les pièces

Attention, ça pourrait te créer un besoin. 👀

Dollarama vend des mini fers plats à 5 $, mais on ne sait pas jusqu’à quand

Quelque chose nous dit qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps sur les tablettes. 🤯👀

L’argent du crédit pour la TPS/TVH est déposé aujourd’hui au Québec : Voici combien

Une belle façon de commencer octobre!💰