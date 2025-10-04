Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà
Il ne reste qu'une douzaine de lundis avant Noël. ❄️✨
Ho Ho Ho que ce n’est pas une blague : il ne reste qu’une douzaine de lundis avant Noël! Les fanatiques du temps des Fêtes ont déjà commencé à magasiner leurs décorations, et pensent fort probablement déjà aux cadeaux à acheter pour gâter leurs proches.
Même si l’Halloween n’est pas derrière nous, le magasin Tigre Géant est déjà en phase avec les adeptes de Noël, garnissant ses rangées d’articles déco qui nous plongent directement dans l’ambiance des Fêtes, et ce, avant même que le premier flocon ne tombe. Les grincheux et grincheuses n’auront qu’à éviter ces sections du magasin jusqu’à ce que la musique de décembre s’empare des haut-parleurs.
Noël rime souvent avec tradition, mais un petit vent de renouveau dans les décorations ne fait jamais de mal, surtout lorsqu'elles peuvent, en plus, s’intégrer à notre décor toute l’année!
Chandelle parfumée en pot
Chandelle parfumée au pain d'épice vendue pour 5 $ au Tigre Géant.
Prix : 5 $
La chandelle sent le ciel, mais c’est surtout l’étiquette qui a ce petit quelque chose de satisfaisant, donnant envie de l’offrir à certains membres de la famille, ou à soi-même, pour une soirée relaxante, comme elle le suggère.
La petite maison en « pain d’épice » est également adorable, et l’odeur qui s’en dégage est très représentative, donnant l’impression de plonger dans un conte de Noël.
Pour seulement 5 $, ça vaut la peine de faire le plein pour l’année!
Panneau lumineux « Noël »
Panneau lumineux « Noël » en vente au Tigre Géant pour 20 $.
Prix : 20 $
Ce panneau lumineux, aussi subtil qu’efficace, permettra à tes voisin.e.s de bien saisir ton niveau d’excitation pour Noël lorsqu’il est accroché à la fenêtre du salon.
Disons que ça ne laisse pas place à l’interprétation et que ça a le mérite d’être clair! Alimenté par trois piles AA, ce panneau festif vendu au magasin Tigre Géant illuminera ta maison pendant six heures de pur bonheur.
Canne de bonbon de 4 pieds
Cannes de Noël de quatre pieds de hauteur en vente au Tigre Géant pour 7 $.
Prix : 7 $
J’ai dû mettre mes lunettes de vue pour être certaine d’avoir bien vu le prix tellement il était bas.
Ces cannes de bonbon de quatre pieds de hauteur sont offertes pour la modique somme de 7 $ dans tous les magasins Tigre Géant, et elles s’installent à merveille autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. En avoir le budget, il y en aurait une centaine sur mon terrain juste pour recréer une version banlieusarde de Charlie et la chocolaterie.
Extraterrestre festif
Extraterrestre de Noël vendu pour 10 $ au Tigre Géant.
Prix : 10 $
J’aime bien m’imaginer qu’une personne salariée, quelque part dans le monde, a eu l’idée géniale de créer une figurine extraterrestre qui cache un secret tout en portant un chapeau de père Noël.
Mais ce n’est pas tout : ce chef-d’œuvre des Fêtes, haut de 10 pouces, est conçu pour s’asseoir fièrement sur une tablette.
Un.e génie qui a pensé à ça? Absolument.
Pour seulement 10 $, cet extraterrestre festif est LE cadeau parfait pour ton échange au bureau.
De rien!
Jeté Le Grincheux
Jeté Le Grincheux en vente au prix de 15 $ au Tigre Géant.
Prix : 15 $
Cette doudou est idéale pour se blottir à deux devant un feu de foyer qui crépite.
Que tu sois du type Grincheux.se ou non, ce jeté ultra doux de 40 po sur 50 po se glisse parfaitement dans un bas de Noël, ou peut simplement devenir un petit cadeau de toi à toi, parfait pour une soirée ciné à regarder tes films préférés.
Dinosaure ambulant des Fêtes
Dinosaure de Noël à batteries vendu pour 12 $ au Tigre Géant.
Prix : 12 $
Tout porte à croire que ce mignon toutou est un capybara, mais détrompe-toi!
Il s’agit en fait d’un dinosaure qui s’est mis sur son 36 pour le temps des Fêtes. Et ce n’est pas qu’une simple peluche : c’est un dino dansant. Tout ce qu’il y a de plus festif, quoi!
Mignon à souhait, ce nouvel ami de 6 po par 5 po est aussi offert en blanc. Pour seulement 12 $ (plus le prix des piles), tu peux même te procurer les deux et les faire danser ensemble, de quoi divertir tout le monde si le souper de Noël s’éternise un peu trop.
Guirlandes lumineuses de licornes festives
Guirlande lumineuse de licornes festives de 4,5 pi vendue pour 12 $ au Tigre Géant.
Prix : 12 $
La thématique des mystérieuses créatures qui fêtent Noël est assez claire cette année dans les magasins Tigre Géant de la province. Cela dit, je suis plutôt emballée par cette façon originale d’intégrer des êtres différents de ceux auxquels nous sommes habitué.e.s.
Cette guirlande de licornes festives est absolument craquante. Mesurant 4,5 pieds de long, elle s’intégrerait parfaitement à ton décor des Fêtes.
Toutefois, n’oublie pas les piles AA nécessaires à son utilisation, l’effet ne serait pas le même sans la lumière!
Vache Highland en peluche
Vache Highland de Noël en vente pour 20 $ au Tigre Géant.
Prix : 20 $
Les toutous ne sont pas réservés qu’aux enfants et cette vache Highland festive en est la preuve! Elle mérite une place de choix chez toi.
À défaut de les apercevoir dans la cour arrière de l’hôtel Le Germain, à Charlevoix, le magasin Tigre Géant te propose d’adopter une version de 15 pouces de ce bovin populaire, pour seulement 20 $.
Avec sa fausse fourrure soyeuse et sa posture assise idéale pour trôner au pied du sapin, cette peluche est le parfait accessoire pour égayer ton décor du temps des Fêtes.
Réveil à chargement sans fil Peanuts
Réveil à chargement sans fil vendu Peanuts pour 20 $ au Tigre Géant.
Prix : 20 $
Charlie Brown et sa bande font leur grand retour annuel autour du 1er décembre, alors que les plus nostalgiques d’entre nous se replongent dans les classiques du temps des Fêtes, dont le fameux Noël de Charlie Brown et que Christmas Time is Here, la chanson emblématique du Vince Guaraldi Trio, berce l’enfant en nous.
Bref, tout ça pour dire que ce petit réveil à chargement sans fil Peanuts mettant en vedette Snoopy et Woodstock, vendu pour seulement 20 $, ferait assurément bien des heureux.ses le 25 décembre prochain.
Couronne des Fêtes minimaliste
Couronne des fêtes minimaliste vendue pour 10 $ au Tigre Géant.
Prix : 10 $
Il y a autant de couronnes qu’il y a de personnes qui célèbrent avec enthousiasme le temps des Fêtes : certain.e.s les aiment bien touffues et naturelles, d’autres préfèrent les modèles plus DIY, ou encore se gardent une petite gêne en accrochant une couronne plutôt minimaliste à leur porte d’entrée.
Quelle que soit ta préférence, ce grand classique de Noël ne se démode pas et est offert à différents prix.
Celle présentement en vente au Tigre Géant pour seulement 10 $ marie tradition et élégance, et peut être réutilisée année après année.
Chocolat noir à la crème de menthe
Chocolats noirs à la crème de menthe et à l'orange en vente pour 1,97 $ au Tigre Géant.
Prix : 1,97 $
Il n'y a qu'une seule période durant laquelle il est acceptable de se délecter de petits chocolats à la menthe ou à l'orange : c’est pendant les deux semaines de vacances du temps des Fêtes que ça se passe. On dirait que l'effet n'est pas le même en pleine canicule, non?
Ces chocolats goûtent et sentent Noël, et à ce prix-là, aussi bien en offrir à tous ses proches.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
