Régime de rentes du Québec : Voici toutes les dates de versement en 2026
Jusqu'à 2 395 $. C'est le montant mensuel auquel pourraient avoir droit les personnes âgées et retraitées qui ont travaillé toute leur vie, grâce au Régime de rentes du Québec (RRQ), versé par Retraite Québec. Avec la hausse du coût de la vie qui fait mal, peu importe le nombre de cheveux blanc que tu as sur la tête, c'est toujours un plus dans un budget fragilisé.
Si tu ne l'as pas encore remarqué, quelques dollars sont retirés sur chacune de tes paies pour être versés au RRQ. Le régime de base prévoit sept différentes rentes et prestations aux personnes (et parfois leurs proches) qui ont cotisé de manière suffisante, soit pour la retraite, en cas d'invalidité et en cas de décès.
À qui s'adresse le RRQ?
Le RRQ, tout le monde y cotise : homme, femme, personnes non binaires, jeunes, moins jeunes. Il s'agit en fait d'un régime d'assurance public obligatoire pour les personnes âgées de 18 ans qui travaillent et dont le revenu annuel dépasse 3 500 $.
Comme l'indique le site de Retraite Québec, qui administre le programme, le RRQ « offre à ces personnes et à celles qui ont déjà travaillé au Québec, ainsi qu'à leurs proches, une protection financière de base lors de la retraite, du décès ou en cas d'invalidité ».
Tu peux demander ta rente dès l’âge de 60 ans, mais elle sera réduite. À 65 ans, tu as droit au plein montant. Et si tu attends jusqu’à 70 ans avant d’en faire la demande, ta rente sera bonifiée.
Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir d’arrêter de cotiser au RRQ. Ton employeur cessera alors aussi de contribuer.
Combien peut-on recevoir en 2026?
Bien sûr, le montant que tu reçois mensuellement dépend des cotisations que tu as faites depuis ton arrivée sur le marché du travail.
Voici les montants mensuels maximaux en 2026 selon l’âge où tu présentes ta demande :
- À 60 ans : 964,90 $ par mois (64 % de la rente)
- À 65 ans : 1 507,65 $ par mois (100 % de la rente)
- À 72 ans : 2 394,15 $ par mois (158,8 % de la rente)
À combien s'élèvera la cotisation en 2026?
Lors de sa mise à jour économique, en novembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé que moins d'argent sera débité de ta paie.
Le ministre des Finances, Eric Girard, a confirmé une coupe dans le taux de cotisation dès le 1er janvier 2026.
La part de l’employé.e passera de 5,4 % à 5,3 %, alors que les travailleurs et travailleuses autonomes paieront maintenant un taux de 10,6 % plutôt que de 10,8 %.
Quelles sont les dates de versements de la RRQ en 2026?Comme d'habitude, les versements des rentes sont prévus à la fin de chaque mois. Voici les 12 dates à retenir en 2026 :
- 30 janvier 2026
- 27 février 2026
- 31 mars 2026
- 30 avril 2026
- 29 mai 2026
- 30 juin 2026
- 31 juillet 2026
- 31 août 2026
- 29 septembre 2026
- 30 octobre 2026
- 30 novembre 2026
- 30 décembre 2026
