Justin Trudeau va déménager dans ce luxueux quartier de Montréal
Va-t-il y emménager avec Katy Perry?
L’ex-premier ministre canadien et chef du Parti libéral fédéral, Justin Trudeau, compte faire son retour dans le 514 et pas n’importe où : dans l’un des quartiers des plus luxueux de Montréal. Il devra retourner au Canadian Tire pour meubler cette énorme baraque.
À lire également : « Connexion instantanée » entre Justin Trudeau et Katy Perry, selon un proche de la paire
Si tu habites dans Rosemont–La Petite-Patrie ou Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et souhaitais mordicus que Justin Trudeau soit ton voisin, après sa démission surprise en janvier 2025, tu risques de rester sur ton appétit.
Selon des documents publiés au Registre foncier du Québec, dont Narcity Québec a obtenu copie, l’ancien député de Papineau a opté pour une résidence située dans un arrondissement un peu plus central de Montréal.
Selon le rôle d’évaluation foncière, la maison de deux étages qu’a acquise Justin Trudeau, à Outremont, a été construite en 1931 et comprend un terrain d’une superficie totale de 1 270,2 mètres carrés.
Le total des taxes municipales de cette résidence quasi centenaire est de 37 937 $ en 2026. C’est presque le prix de l’une des maisons les moins chères sur le marché actuellement au Québec, évaluée à 39 900 $.
Lucky him, comme ils disent, la résidence, selon l’acte, vient avec « tous les électroménagers, la laveuse, la sécheuse, l’ouvre-porte de garage, les stores, les lustres et les appliques murales, le tout vendu en bon état de fonctionnement lors de la prise de possession, mais sans garantie légale aux risques et périls de l’acheteur ».
D’ailleurs, il semble que Justin Trudeau ait fait une « bonne affaire », puisque, toujours selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur de la maison est évaluée à 5 990 000 $. Or, l’acte de vente stipule qu’il l’a acquise pour quelque 4 260 000 $. C’est donc un « rabais » de 1,73 M$. On prend les économies où elles sont!
Cette résidence sera bien différente de la maison officielle du premier ministre du Canada, où il a vécu pendant près de 10 ans, jusqu’à l’entrée en poste de Mark Carney.
À noter que les documents notariés ne mentionnent à aucun moment le nom de la chanteuse pop américaine Katy Perry, présentée comme la plus récente flamme amoureuse de l’ancien premier ministre.
