King Melrose revient sur son jeu chaotique à Big Brother et s'ouvre sur ce qu'on n'a pas vu
Il affirme que ce n'est pas lui qui a dévoilé l'alliance des Croquettes à Mona. 👀
La quatrième semaine de la téléréalité Big Brother Célébrités 6 restera gravée dans les mémoires comme l'une des plus dramatiques de la saison. Entre un règne de patron marqué par l'audace de King Melrose (ou la naïveté, c'est selon la perception), un coup d'État dévastateur et une chute spectaculaire, les événements se sont enchaînés à un rythme effréné. Le château du féroce roi s'est effondré tandis que la drag queen Mona de Grenoble prouvait qu'à ce jeu d'échecs, la reine est la pièce la plus puissante. Échec et mat.
Mais Mona de Grenoble n'a pas seulement renversé le règne de King Melrose pour reprendre sa couronne : elle l'a carrément évincé de la maison. Le roi est mort, longue vie à la reine!
Eh oui, il ne faut pas s'attirer les foudres de la royauté. Plus tôt cette semaine, l'auteur-compositeur-interprète a visé gros en mettant Gabrielle Côté et Mona de Grenoble, deux alliées parmi les joueuses les plus fortes, sur le bloc d'élimination. Mais le King est rapidement devenu le bouffon malgré lui, puisque cette dernière possédait le pouvoir du coup d'État : celui de détrôner le patron pour prendre ce rôle.
Face à la menace, King Melrose a trahi son alliance, les Croquettes, dans une tentative désespérée de sauver sa peau. Une erreur fatale qui lui a coûté sa place dans la maison.
De retour à la réalité après son éviction, il se confie sur sa stratégie controversée, sa chute fulgurante et ce qu'on n'a pas vu à l'écran. Il se passe pas mal plus de choses qu'on ne le pense, dans cette demeure-là.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écoutant les épisodes?
« Le coup d'État déjà donné à Mona dès le départ. Ce n'est pas juste. (rires) Mais non, en même temps, c'est un couteau à double tranchant qui fait en sorte que là, elle l'a utilisé la semaine quatre, puis là, elle est prise avec le fait qu'elle ne peut plus utiliser le patronat ou même se démerder dans une situation avec un autre coup d'État. J’ai hâte de la voir aller là-dedans. C'est quand même une belle twist dans la saison qu'on a vécue. »
Tu as créé le bloc le plus audacieux, sans doute de toutes les saisons de Big Brother Célébrités. Avec du recul, crois-tu que c'était naïf de penser que ça ne t'exploserait pas dessus tôt ou tard, ou est-ce que tu en étais conscient?
« Je m'en allais à la guerre, et j'étais conscient de ça. Je pensais que j'allais avoir une équipe plus solide avec moi, les Croquettes, qui étaient pas mal plus des similicroquettes, comme Normand était supposé l'être. (rires)
« Mais je ne suis pas d'accord avec toi, par contre, que je n'aurais pas pu me rendre loin. Parce que s'il n'y avait pas le coup d'État, j'étais là pour une couple de semaines, parce que ça aurait renforcé mes Croquettes, ça aurait renforcé le lien que j'ai avec Will, ça aurait renforcé le lien avec Pascale, qui aurait fait comme : OK, ce gars-là, n’a peur de rien.
« Et, vois-tu, j'étais déjà en train de préparer mon plan avec Mona pour travailler avec de l'autre bord. Donc, on peut parler beaucoup ici. On ne saura jamais. S'il n'y avait pas eu le coup d'État, j’étais pas mal sûr que l'autre semaine d'après, peut-être, j'aurais été sur le bloc, mais les votes auraient été en ma faveur. »
L'alliance des Croquettes à Big Brother Célébrités. Big Brother Célébrités | Noovo
Tu dis que tu pensais que les Croquettes seraient plus solides, mais c'est toi qui as décidé de les trahir.
« Quand j'ai vu qu'il y avait un coup d'État qui allait se produire. Puis, quand j'ai vu que ça leakait partout avec Citron. Citron a leaké toutes les informations de notre [alliance] des Croquettes. Ça a passé sur mon dos, mais c'est Citron qui a sorti des informations. C'est elle qui a fait en sorte que... Il y a eu un mouton noir, puis moi, je n'avais pas trahi avant que je voie que les Croquettes se trahissaient toutes un peu de plus en plus. »
Pourtant, Citron a dévoilé que Will est un joueur fort, mais pas l'alliance des Croquettes?
« Les Croquettes, elle l'a dévoilé, ça aussi. C'est drôle, comment on le voit dans le show, c'est comme si Mona l'apprenait. Mais les Croquettes, nous autres, on est arrivé avec le couteau entre les dents, mais Citron en a dit pas mal plus. C'est drôle, parce que Mona a tellement bien joué ses cartes que là, j'avais l'impression que Citron, elle avait tout dit. Mais moi, je n'ai rien dit avant d'aller voir Will puis lui dire : toutes les promesses que je t'ai faites, ça ne peut plus tenir avec le coup d'État. Donc, avant le coup d'État, je n'ai jamais trahi les Croquettes, mais quand le coup d'État est arrivé, j'ai fait... C'est sûr que c'est trois personnes, c'est soit Mona, soit Gab ou soit Marie-Ève qui a ça. Je me suis dit : il faut que je me rallie à elles parce que, sinon, elles vont me mettre sur le bloc. C'est sûr qu'elles allaient me mettre sur le bloc, mais au moins, peut-être que j'allais pouvoir avoir les votes de l'autre bord si je donnais assez d'informations. C'est pour ça que je me suis collé à Mona. »
Quand Mona t'a convaincu de changer de camp, pourquoi être allé voir tes allié.e.s pour leur dire : « Je vais vous trahir »? Ça te mettait une énorme cible dans le dos et brûlait les ponts avec ce groupe.
« Comme un épais, comme un nigaud, j'ai fait une promesse sur la tête de mes enfants, puis il fallait que je le fasse. À ne plus faire dans une téléréalité de trahison. »
Qu'avais-tu promis sur la tête de tes enfants?
« Que je ne dévoilerai pas le plan des Croquettes et puis que je ne trahirai pas William. »
Et ça a mené à ton éviction. Regrettes-tu d'avoir suivi le plan de William?
« Pas du tout, parce que l'élément déclencheur de ça, c'est le plan de Will. Mais là, après ça, je l'ai joué pas mal à la King, puis je l'ai joué à la King K.O. parce que je me suis dit : ''Je vais essayer de me frayer un chemin à travers tout ce bordel-là, puis de trouver une façon de pouvoir m'en sortir et de travailler en équipe, peut-être, avec l'autre bord en même temps''. J'ai vu qu'il y avait tellement de possibilités que je me fasse jouer dans le dos de la part de Will, Pascale, Félix même.
« Ce qu'on voit à la télé, c'est un vingtième de ce qui s'est passé réellement. C'était des couches par-dessus des couches, par-dessus des couches de mensonges, de vérité, de mensonges, de trop d'informations divulguées. C'était vraiment dur à suivre. Quand tu as le nez collé là-dessus, tu ne vois plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Je doutais de tout le monde, sérieusement. Je n'avais aucune chance de me sortir de cette situation-là. Je n'avais plus confiance en mes Croquettes, je n'avais plus confiance en Mona. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai joué toutes mes cartes pour réussir à m'en sortir.
« Puis Mona a tellement manqué une chance en or de sacrer Will dehors. Elle aurait tellement dû mettre Will à côté de moi au lieu de Normand. La porte était toute grande ouverte. Je ne comprends pas pourquoi. J'aurais dû marteler plus le... Je pensais que c'était clair dans sa tête, que c'est tellement move à faire pour séparer le duo. »
Mona de Grenoble renverse King Melrose avec son coup d'État à Big Brother Célébrités. Big Brother Célébrités | Noovo
Étais-tu conscient, après toute l'histoire avec Émily Bégin, à quel point tu avais perdu la confiance de plusieurs joueurs?
Jean-François Provençal nous a dit en entrevue que tu es « trop une bonne personne » pour être bon à Big Brother. Qu'en penses-tu?
« Je suis totalement d'accord, mais j'ai joué avec ça. J'ai joué avec le fait que je ne suis pas un très bon menteur, mais je suis très bon pour divulguer beaucoup d'informations, mais on peut jouer aussi avec l'information. Parce qu'il y a des gens qui disent une information, mais tu le sais qu'elles ne sont pas vraies et tu le sens, alors tu travailles avec ça au lieu de jouer avec les mensonges.
« À la fin, j'étais pas mal plus dans les mensonges que dans la trahison. J'ai finalement été plus un joueur comme les gens de Big Brother aiment, mais ça m'a pris du temps avant de vouloir embarquer dans cette game-là, parce que je trouvais que ça avait encore plus d'impact quand il y a un mensonge qui est dit par quelqu'un qui ne ment pas. J'ai tellement pesé sur le coup de : je suis loyal, je suis loyal, je suis loyal, je suis loyal, je suis loyal, que quand je suis déloyal, ça chie tout et c'est pour ça que tout le monde n'était plus capable de rien savoir. Tu crées un mystère sur la vérité, tu crées du chaos. Puis, tu peux faire un chemin à travers tout ça et dire de bonnes informations aux bonnes personnes. Comme Mona, que je croyais qu'elle pouvait peut-être m'aider là-dedans.
« J'ai trouvé ça très trépidant. C'était un fun fou que j'ai eu, pour de vrai. »
Concernant King Melrose
Jean-François Provençal a partagé sur Reddit que ta conjointe avait été blessée par ce qu'il a dit sur toi en tant que joueur. Comment ça se passe ton retour?
« C'était un super beau retour, on s'est parlé. Même qu'au début, je ne voulais pas, je me disais : ''Je n'entretiendrai pas de la marde. Je vais juste y parler, faire face à ça''. Je pense que ce n'est pas l'humain qui a été blessé de sa part, c'est vraiment l'ego de joueur, parce que c'est vraiment un très bon joueur. Dans toutes les games confondues, on a joué à des Donjons et Dragons ensemble, puis on tripait. Je pense que, lui, il est très puriste dans sa manière de voir le jeu.
« Moi, j'ai essayé complètement quelque chose d'autre parce que j'ai beau avoir fait mes devoirs, mais je n'arrivais pas à mentir. Je n'y arrivais pas de cette façon-là, il fallait que je trouve une autre façon. Lui, il a fait ça quand même audacieux, puis il trouvait ça unfair que je réussisse à me rendre plus loin que lui. Je pense qu'il y a comme eu une blessure d'ego de joueur, je ne pense pas d'humain, mais de joueur. On en a discuté. Je pense qu'il a compris ça, qu'il aurait aimé ça aller plus loin, puis je le comprends. C'est le fun, ce jeu-là, puis il avait le goût de jouer.
« On prend tout à cœur parce que ça nous envahit complètement. On est submergé par ce jeu-là. Une belle conversation qu'on a eue. Autant que je pouvais être en mautadine avant, puis asteur, j'ai juste hâte de manger ses maudits pogos végés. (rires) [NDLR : J-F est végétarien. ] »
Tu es connu pour être un homme de valeur. Qui n'aura assurément pas ton vote au jury?
« Je les aime tous, sérieux. Je voterais même en faveur de Will et de Mona à travers tout ça, parce que je les trouve trop bons joueurs.
« Ok. Marie-Ève, elle, peut-être [qu'elle n'aurait pas mon vote]. Elle switch trop d'un camp, puis de l'autre. Peut-être Citron, aussi, parce qu'elle a leaké vraiment, puis c'est ça qui a chié les Croquettes. Elle n'aura pas mon vote.
« Citron, j'ai trouvé ça poche, parce que c'était déjà shaky notre relation à cause d'un mensonge au début avec Marie-Ève. Puis Marie-Ève aussi, cette situation-là avec Émily, tu sais... En tout cas, ce sont les deux, Citron et Marie-Ève, qui n’auraient pas mon vote. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« J'ai quatre personnes dans mon pool. C'est Will, Mona, Félix et Kate. Kate est une force tranquille. »
