Voici les 16 personnalités qui participent à Big Brother Célébrités 6
Ça va jouer fort cette année! 🫣👀
Le compte à rebours est terminé : les 16 célébrités de la téléréalité Big Brother Célébrités 2026 ont officiellement franchi le seuil de la maison la plus surveillée du Québec. Pendant les prochaines semaines, ces vedettes n'auront aucun répit, traquées par des dizaines de caméras et caméramans dissimulés dans les murs, sans oublier les micros qui ne manquent jamais une seule conversation, un seul murmure, un seul soupir.
Après des semaines de spéculations et de rumeurs, c'est lors de la grande première du 11 janvier 2026 que le voile a finalement été levé sur l'identité des artistes, athlètes, humoristes, animateur.trice.s et personnalités du Web qui tenteront de déjouer leurs adversaires pour remporter le titre ultime.
Voici les 16 personnalités québécoises qui s'affronteront dans cette aventure où les complots se trament à chaque instant.
Félix Dolci
Gymnaste olympique et créateur de contenu
Angie Augustin, alias Citron Rose
Danseuse et créatrice de contenu
Émily Bégin
Chanteuse, animatrice et comédienne
Normand D’Amour
Comédien
William Cloutier
Chanteur
Gabrielle Côté
Comédienne et animatrice
Oussama Fares
Humoriste et créateur de contenu
Marie-Ève Beauregard
Comédienne et animatrice
Salomé Corbo
Comédienne et improvisatrice
Christophe Dupéré
Humoriste et animateur
Kate Moya
Humoriste et créatrice de contenu
Étienne Galloy
Comédien et scénariste
Jean-François Provençal
Comédien, humoriste, auteur et réalisateur
Pascale Marineau
Humoriste, comédienne et autrice
King Melrose
Auteur-compositeur-interprète
Et...Mona de Grenoble!
Drag Queen et gagnante de la saison 3
Big Brother Célébrités saison 6 sera présenté du lundi au jeudi sur Noovo à 19 h 30. Les galas auront lieu les dimanches à 18 h 30.