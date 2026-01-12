Voici les 16 personnalités qui participent à Big Brother Célébrités 6

Ça va jouer fort cette année! 🫣👀

Mona de Grenoble. Droite : Félix Dolci.

Les 16 personnalités qui participent à Big Brother Célébrités 6 sont dévoilées.

Le compte à rebours est terminé : les 16 célébrités de la téléréalité Big Brother Célébrités 2026 ont officiellement franchi le seuil de la maison la plus surveillée du Québec. Pendant les prochaines semaines, ces vedettes n'auront aucun répit, traquées par des dizaines de caméras et caméramans dissimulés dans les murs, sans oublier les micros qui ne manquent jamais une seule conversation, un seul murmure, un seul soupir.

Après des semaines de spéculations et de rumeurs, c'est lors de la grande première du 11 janvier 2026 que le voile a finalement été levé sur l'identité des artistes, athlètes, humoristes, animateur.trice.s et personnalités du Web qui tenteront de déjouer leurs adversaires pour remporter le titre ultime.

Voici les 16 personnalités québécoises qui s'affronteront dans cette aventure où les complots se trament à chaque instant.


Félix Dolci

Gymnaste olympique et créateur de contenu


Angie Augustin, alias Citron Rose

Danseuse et créatrice de contenu


Émily Bégin

Chanteuse, animatrice et comédienne


Normand D’Amour

Comédien


William Cloutier

Chanteur


Gabrielle Côté

Comédienne et animatrice


Oussama Fares

Humoriste et créateur de contenu


Marie-Ève Beauregard

Comédienne et animatrice


Salomé Corbo

Comédienne et improvisatrice


Christophe Dupéré

Humoriste et animateur


Kate Moya

Humoriste et créatrice de contenu


Étienne Galloy

Comédien et scénariste


Jean-François Provençal

Comédien, humoriste, auteur et réalisateur


Pascale Marineau

Humoriste, comédienne et autrice


King Melrose

Auteur-compositeur-interprète


Et...Mona de Grenoble!

Drag Queen et gagnante de la saison 3


Big Brother Célébrités saison 6 sera présenté du lundi au jeudi sur Noovo à 19 h 30. Les galas auront lieu les dimanches à 18 h 30.


Que penses-tu des participant.e.s de la saison 6 de Big Brother Célébrités?

  • Izabelle Bee

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

