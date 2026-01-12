Méchant Changement est de retour en 2026 avec un nouvel animateur et tu peux t'inscrire

« J′en ai assez de cet affreux décor. Il faut l'avouer, c′est un méchant cauchemar! »

La bande-annonce de Méchant Changement 2026 avec Matt Duff.

L'émission de déco pour les jeunes Méchant Changement fait un grand retour en 2026.

J’en ai assez de cet affreux décor... Si tu te mets à chanter en entendant seulement cette phrase, prépare-toi à crier, parce que les plus nostalgiques vont capoter : une vingtaine d’années après avoir marqué toute une génération de Québécois et de Québécoises, l’émission culte Méchant Changement fait son grand retour dans la province cet automne !

Cette fois, c’est sur Crave que tu pourras l’écouter (une minute de silence pour VRAK), et sache que Stéphane Bellavance ne sera pas de retour. Pour cette version 2026, c’est nul autre que l’humoriste et animateur connu pour réaliser les rêves les plus fous et excentriques qui se joint à l’aventure : Math Duff (Mathieu Dufour).


Par contre, si tu fais partie des milléniaux qui tripent actuellement, sache que tu n’es pas le public cible… Mais peut-être que c’est ton enfant (s'il a la chance d'avoir une affreuse décoration, thanks to you)?

Le concept reste le même : transformer de fond en comble la chambre d’un.e ado en une journée intense avec un budget de 3000 $. À chaque épisode, Mathieu Dufour et son équipe surprendront un.e jeune de 13 à 17 ans avec une métamorphose complète de son espace personnel.

La nouvelle mouture promet toutefois des nouveautés et des décors éclatés, dans un esprit humoristique propre à l’animateur.

« Je capote d'animer Méchant Changement! », s'est exclamé Mathieu Dufour. « Quand j'étais ado, je rêvais d'avoir un Méchant Changement. Maintenant, c'est moi qui vais faire vivre cette chance à une nouvelle génération. Préparez-vous la gang, j'arrive! »

Pour Crave, cette production originale vise à rassembler plusieurs générations de téléspectateurs et téléspectatrices. « Cette version modernisée est une invitation à rassembler toutes les générations, des nostalgiques de la première heure aux nouveaux adeptes », a souligné Suzane Landry, vice-présidente au développement de contenu, programmation et information Québec.

Comment s'inscrire

Les ados de 13 à 17 ans qui souhaitent voir leur chambre transformée peuvent s’inscrire directement sur la page de l’émission Méchant Changement sur crave.ca.Fini les lettres envoyées par la poste comme à l’époque.

Cette nouvelle version comptera dix épisodes de 30 minutes. L’émission sera diffusée sur Crave cet automne.

