8 secrets bien gardés où manger à moins de 16 $ à Québec
Pas besoin de te ruiner pour aller au resto!
Avec l’inflation qui continue de faire grimper le coût de la vie, les sorties au restaurant à Québec peuvent rapidement devenir dispendieuses. Pourtant, il est encore possible de bien manger à Québec pour une somme tout à fait raisonnable. Oui, même aujourd’hui, certaines adresses réussissent à offrir des plats savoureux à moins de 16 $, sans compromis sur la qualité.
Que tu aies envie d’une poutine bien garnie, d’un fish & chips bien croustillant ou d'un bon plat de poulet général tao, la ville regorge de petits trésors abordables. Ces secrets bien gardés prouvent qu’on peut se faire plaisir et s'offrir un petit resto, tout en respectant son budget. Voici donc huit adresses à découvrir pour satisfaire autant ton côté économe que gourmand.
Le Chic Shack
Prix : Entre 12 $ et 15 $ pour les petites poutines
Adresse : 15, rue du Fort, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Après une promenade dans le Vieux-Québec, arrête-toi au Chic Shack pour une pause bien méritée. Situé en plein cœur d’un des plus beaux secteurs de la ville, le resto propose des classiques de casse-croûte à des prix qui demeurent raisonnables.
Leurs poutines, offertes entre 12 $ et 15 $, sont d'excellents deal, surtout qu’elles sont généreusement garnies de viande. Que tu optes pour une version au bœuf braisé, une option fumée ou une déclinaison plus sucrée-salée comme celle au bacon à l’érable, tu en auras clairement pour ton argent.
Le Bureau de Poste
Prix : Entre 9,95 $ et 12,45 $ pour les plats principaux
Adresse : 296, rue Saint-Joseph E., La Cité-Limoilou, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une valeur sûre pour manger à petit prix, Le Bureau de Poste est difficile à battre. Tous les plats du menu sont offerts à moins de 12,50 $, donc que tu aies envie d’une salade, d’un sandwich, d’un burger, d’un fish & chips ou même de pâtes, tu y trouveras ton compte.
De plus, du mardi au dimanche entre 15 h et 17 h, c’est le happy hour : tout le menu de nourriture passe à 6,95 $. Un excellent prétexte pour devancer ton souper.
Casse-croûte Chez Gaston
Prix : Grande variété de plats à moins de 16 $
Adresse : 332, rue Dorchester, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Casse-croûte Chez Gaston est une valeur sûre quand tu as envie de plats classiques de cantine bien savoureux. Au menu, tu retrouveras des incontournables comme de la poutine, les burgers et des clubs sandwichs, tous à des prix accessibles.
L'endroit propose aussi des plats réconfortants comme le hot chicken et l’assiette de steak haché, des repas parfaits quand tu veux quelque chose de consistant et un brin nostalgique. Une adresse simple et efficace pour combler les gros appétits.
Tora-Ya Ramen
Prix : Grande variété de plats à moins de 16 $
Adresse : 75, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Tora-Ya Ramen, tu peux te régaler de saveurs japonaises sans dépasser les 16 $. Plusieurs options du menu sont offertes à prix doux, comme les dumplings japonais (6 morceaux), le panier de poulet frit à la japonaise ou encore le bol de riz sauté aux œufs, porc et légumes.
C’est l’endroit parfait pour t'offrir un petit voyage gustatif qui saura satisfaire tes envies de nourriture asiatique. Et si tu une petite soif se fait sentir, bonne nouvelle : leurs verres de bière sont tous proposés à moins de 6,50 $.
Casse-croûte Pierrot
Prix : Grande variété de plats à moins de 16 $
Adresse : 1996, 1re Avenue., Québec, QC *
Pourquoi tu dois y aller : Bonne nouvelle pour les fringales nocturnes : tous les items du menu casse-croûte sont offerts à moins de 16 $. Que tu aies envie d’une poutine, d’un burger, d'une guédille ou d'une salade, ce petit fast-food propose une belle variété de plats abordables qui sauront te rassasier.
Ouvert jusqu’à 4 h du matin (plats à emporter et livraison après minuit), c’est l’adresse à considérer quand les cravings de fin de soirée se font sentir. Tu peux, par exemple, te gâter avec un burger servi avec frites pour 10 $ ou un pogo à seulement 3,40 $. Les amateurs de poutine y trouveront aussi leur compte : pour un budget entre 10,85 $ et 15 $, plusieurs options s’offrent à toi, de la version à la sauce piquante, en passant par celle garnie de bacon. De quoi combler les petites et grandes faims, peu importe l’heure qu'il est.
Buffet de l'antiquaire
Prix : Entre 9,05 $ et 13,15 $ pour les déjeuners classiques, moins de 16 $ pour les omelettes
Adresse : 95, rue Saint-Paul, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les déjeuners à prix raisonnable, ça te parle? Le Buffet de l’Antiquaire mérite une place sur ta liste. Installé dans le Vieux-Québec, ce resto propose principalement des assiettes déjeuner classiques à savourer dans une ambiance chaleureuse et sans prétention.
Tu peux choisir parmi différentes omelettes ou opter pour un duo d’œufs servis avec salade, patates rôties et café filtre pour seulement 13,15 $. L'endroit propose également un menu bistro, avec des plats variés comme une guédille aux crevettes, une poutine italienne ou un burger végétarien à des prix qui sont tous situés sous la barre des 16 $. Bref, une adresse polyvalente qui vaut la peine d'être découverte.
Attaboy, pizzeria de quartier
Prix : Grande variété de plats à moins de 16 $
Adresses :
- 597, rue Saint-Jean, Québec, QC
- 1086, av. Cartier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La prochaine fois qu’une envie de pizza se pointera, fais un arrêt à cette bannière reconnue pour ses options variées et abordables. Avec un budget situé entre 11,99 $ et 13,99 $, tu peux choisir parmi plusieurs de leurs pizzas classiques, comme la quatre fromages, l’hawaïenne, la poulet BBQ ou la toute garnie avec mozzarella, pepperoni, champignons et poivrons verts.
Envie d'autre chose? Leurs sous-marins préparés avec de la pâte à pizza constituent une option tout aussi intéressante, à des prix allant de 9,99 $ à 13,49 $. Difficile de trancher entre le Philly Cheesesteak au bœuf émincé et fromage à la crème ou le BLT au bacon. Et pour les fans de comfort food, les petites poutines, offertes entre 9,49 $ et 13,99 $, complètent le menu à prix doux.
Fanamanga
Prix : 6,75 $ par onigiri
Adresse : 650, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si la culture manga et la cuisine japonaise te parlent, cette petite boutique risque de devenir ton nouveau repaire. En plus de feuilleter leur sélection de bandes dessinées, tu peux y goûter à leurs savoureux onigiris, ces boulettes de riz japonaises façonnées à la main et souvent enveloppées d’une feuille d’algue.
Simples en apparence, elles sont garnies au centre d’ingrédients savoureux et se mangent facilement sur le pouce. Pour 6,75 $, tu peux choisir une version au bœuf bulgogi, au porc effiloché ou au poulet teriyaki. Les amateurs de poisson sont également servis avec des options comme la truite fumée, le saumon épicé ou le thon. L'endroit offre également des bubble teas, parfaits pour accompagner ton lunch.
Ces adresses prouvent qu’il est encore possible de bien manger à Québec sans dépasser les 16 $. Que ce soit pour un lunch rapide, un souper entre ami.e.s ou une simple envie de te faire plaisir, ces restaurants offrent un excellent rapport qualité-prix.
Comme quoi, même en période d’inflation, il reste des endroits où ton appétit et ton budget peuvent cohabiter en paix. Il ne te reste plus qu’à les essayer… et peut-être découvrir ton nouveau spot préféré.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.