Hydro-Québec embauche pour des emplois d'été un peu partout et paye jusqu'à 32,39 $/h
C'est déjà le temps de postuler pour la saison estivale!
Si tu cherches un emploi d’été qui sort de l’ordinaire et qui te permet de travailler dans des lieux impressionnants aux quatre coins du Québec, ces offres pourraient t’intéresser. Hydro-Québec recrute des guides pour l’été 2026 dans plusieurs centrales et installations, avec un salaire pouvant aller jusqu’à 32,39 $ de l’heure.
Les postes sont offerts aux étudiant.e.s universitaires à temps plein, et également aux personnes finissant le cégep et inscrites à l’université à l’automne 2026 dans certains cas. Il s’agit d’emplois temporaires d’environ quatre mois, avec possibilité de travailler à temps partiel durant l’année scolaire selon les sites.
Comme guide chez Hydro-Québec, ton rôle sera d’animer des visites et de faire découvrir au public les installations hydroélectriques. Tu devras vulgariser des informations historiques, techniques et scientifiques, répondre aux questions des visiteur.euse.s et contribuer à l’accueil sur les sites.
Pour une partie des emplois, une formation complète rémunérée d’environ un mois (mi-mai à mi-juin) est même offerte avant le début des visites.
Des postes de guide sont actuellement affichés dans plusieurs régions du Québec, notamment :
- Lac-Mégantic
- Sainte-Julie
- Beauharnois
- Laval
- Îles-de-la-Madeleine
- Gatineau
- Shawinigan
- Baie-James
- Notre-Dame-du-Nord
- Havre-Saint-Pierre
- Baie-Comeau
- Montréal (siège social)
Dans des installations plus éloignées comme Manic-5, la Romaine-1 ou Robert-Bourassa, l’hébergement est fourni. À certains endroits, des horaires particuliers s’appliquent et il peut ne pas y avoir de transport en commun à proximité.
Le salaire horaire varie entre 21,47 $ et 32,39 $ selon le poste. Pour être admissible, tu dois notamment :
- Étudier à temps plein à l’université ou être inscrit.e à la session d’automne 2026
- Être disponible dès la fin des classes pour toute la période estivale
- Vouloir travailler à temps plein l’été et possiblement à temps partiel pendant l’année scolaire
- Parler français couramment et avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé
- Détenir un permis de conduire valide de classe 5 (obligatoire pour certains sites)
La date limite pour postuler est le 9 mars 2026. Si tu veux un emploi d’été qui te permet de travailler dans des lieux impressionnants tout en développant des compétences en communication et en sciences, c’est clairement une option à considérer.
