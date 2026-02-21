7 crédits et prestations que les célibataires québécois peuvent recevoir en mars 2026

Des centaines, voire des milliers de dollars pourraient t'attendre! 💰

De l'argent canadien.

Les célibataires québécois peuvent recevoir plusieurs centaines de dollars grâce à des crédits et prestations.

Izabelle Bee
Éditeur Junior, Nouvelles

Mars marque le début du printemps, mais surtout l'arrivée habituelle de plusieurs crédits d'impôt et prestations gouvernementales mensuelles qui sont versés aux célibataires québécois.e.s admissibles. Que l'argent provienne de l'Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec ou de Retraite Québec, ces rentrées d'argent peuvent faire du bien au portefeuille.

Que tu sois parent, travailleur.euse, retraité.e ou locataire à faible revenu, certains de ces programmes pourraient s'appliquer à ta situation.

L'important, c'est de vérifier ton admissibilité dans Mon dossier pour les citoyennes et citoyens de Revenu Québec et dans Mon dossier pour les particuliers de l'ARC.

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

Si tu as des enfants de moins de 18 ans à ta charge, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) constitue l'un des programmes fédéraux les plus généreux. Elle est versée chaque mois aux parents ou tuteurs qui assurent principalement les soins et l'éducation de leurs enfants.

Le montant auquel tu as droit est calculé à partir du revenu familial net ajusté de l'année précédente et de l'âge de tes enfants. Pour les familles dont le revenu de 2024 est inférieur à 37 487 $, les montants maximaux sont les suivants :

  • Enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 666,41 $ par mois (7 997 $ par année)
  • Enfant entre 6 et 17 ans : jusqu'à 562,33 $ par mois (6 748 $ par année)

En cas de garde partagée (entre 40 % et 60 % du temps), chaque parent reçoit la moitié du montant auquel il aurait droit en garde exclusive, calculé selon son propre revenu.

Date du versement : 20 mars 2026

Consulte les détails de l'Allocation canadienne pour enfants

Allocation-logement

Le programme Allocation-logement de Revenu Québec vise à soutenir les ménages à faible revenu qui consacrent une trop grande part de leur budget à se loger. Il s'adresse principalement aux personnes seules de 50 ans et plus, ainsi qu'aux familles — y compris les familles monoparentales — qui répondent aux critères de revenu établis.

Ce n'est pas un crédit d'impôt à réclamer lors de la déclaration de revenus : il s'agit d'un versement mensuel direct, dont le montant varie selon ta situation financière.

Montant mensuel : entre 100 $ et 170 $, valide jusqu'au 30 septembre 2026

Date du versement : Durant les cinq premiers jours ouvrables de mars

Consulte les détails du programme Allocation-logement

Prime au travail

La prime au travail est un crédit d'impôt remboursable du gouvernement du Québec qui encourage les personnes et les familles à faible revenu à intégrer ou maintenir leur participation au marché du travail. Pour en bénéficier, tu dois avoir déclaré un minimum de 2 400 $ en revenus d'emploi lors de ta dernière déclaration fiscale.

En 2026, ce sont les revenus de 2025 qui servent de base de calcul. Le programme s'arrête lorsque ton revenu dépasse un certain seuil :

  • 24 475 $ pour une personne seule
  • 43 280 $ pour une famille monoparentale

Le montant de base peut atteindre 255,50 $ par mois. Si tu es admissible au boni, tu pourrais recevoir jusqu'à 200 $ supplémentaires par mois, pour un maximum de 12 mois consécutifs.

Date du versement : Au plus tard le 15 mars (pour ceux et celles qui ont demandé des versements anticipés)

Consulte les détails de la prime au travail

Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)

Les Québécois et Québécoises de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions de résidence au Canada reçoivent chaque mois la pension de la Sécurité de la vieillesse. Ce programme fédéral est accessible peu importe l'historique d'emploi, ce qui en fait un filet de sécurité de base pour une grande partie des aîné.e.s.

Pour le trimestre de janvier à mars 2026, les montants ont été indexés à la hausse de 0,3 % afin de tenir compte de l'inflation mesurée par l'Indice des prix à la consommation.

Montants maximaux applicables en mars 2026 :

  • Entre 65 et 74 ans : jusqu'à 742,31 $ par mois, si le revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
  • 75 ans et plus : jusqu'à 816,54 $ par mois, si le revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $

Date du versement : 27 mars 2026

Consulte tous les renseignements sur la pension de la Sécurité de la vieillesse

Régime canadien de soins dentaires

Le Régime canadien de soins dentaires continue en mars 2026 d'offrir un remboursement partiel des frais dentaires aux ménages admissibles dont le revenu familial net ajusté est inférieur à 90 000 $ par année.

Si tu es inscrit.e au régime et que tu as reçu des soins dentaires, tu peux soumettre une réclamation pour être remboursé.e selon la grille tarifaire du programme et ton niveau de revenu. Le traitement se fait au fil des demandes reçues, et il n'existe pas de date de paiement fixe d'un mois à l'autre.

Pour en savoir plus sur les soins couverts ou pour t'inscrire, rends-toi sur le portail officiel du gouvernement fédéral.

Consulte les détails complets du Régime canadien de soins dentaires

Régime de rentes du Québec (RRQ)

Les personnes retraitées qui ont cotisé au Régime de rentes du Québec tout au long de leur vie active reçoivent en mars leur versement mensuel de la RRQ. Cette rente de retraite constitue un revenu stable et prévisible, dont le montant dépend de la durée et du niveau de cotisation.

La rente peut être demandée dès l'âge de 60 ans — avec une réduction permanente du montant — ou être reportée jusqu'à 72 ans pour obtenir une bonification. Voici les montants maximaux selon l'âge choisi pour commencer à la recevoir :

  • À 60 ans (64 % de la rente maximale) : jusqu'à 964,90 $ par mois
  • À 65 ans (100 % de la rente maximale) : jusqu'à 1 507,65 $ par mois
  • À 72 ans (158,8 % de la rente maximale) : jusqu'à 2 394,15 $ par mois

Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir de cesser de cotiser au RRQ, ce qui augmente ton revenu net mensuel.

Date du versement : 31 mars 2026

Explore toute l'information sur le Régime de rentes du Québec

Crédit d’impôt de solidarité

Si Revenu Québec te considère comme une personne à revenu modeste, tu as normalement reçu un avis de détermination concernant le crédit d’impôt pour solidarité. Ce document précise le montant total auquel tu as droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026. La fréquence des paiements varie selon la somme accordée.

Lorsque le total atteint 240 $ ou moins, le montant a été versé en un seul paiement en juillet 2025.

S’il se situe entre 241 $ et 799 $, les versements sont effectués chaque trimestre.

À partir de 800 $ et plus, le crédit est versé tous les mois, et ce, jusqu’en juin 2026.

Date du versement : 5 mars

Pour l’année d’imposition 2024, une personne seule est admissible au crédit d’impôt pour solidarité si son revenu annuel ne dépasse pas 63 259 $.

Consulte les détails du crédit d’impôt de solidarité

