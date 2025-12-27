10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec
New year, new me, new montants dans mon portefeuille! 🤑
L’année 2026 peut bien commencer du bon pied, avec les diverses prestations et autres crédits d’impôt versés par l’Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec et Retraite Québec. Que tu sois une personne âgée, que tu aies un revenu modeste ou simplement parent, tu y trouveras ton compte dans les nombreux versements gouvernementaux de janvier.
Que ce soit pour arrondir le budget, t’aider à payer ton loyer, ton épicerie, ton prochain plein d’essence ou soutenir ta famille, tous ces montants peuvent être directement versés dans ton compte en banque.
L’argent que tu recevras dépendra toutefois de ta situation fiscale personnelle ou de celle de ton ménage. Veut, veut pas, il y a certains critères à remplir pour percevoir une quelconque somme transmise par le gouvernement, tant au fédéral qu’au provincial.
Pour la grande majorité des prestations et des crédits d’impôt, ta déclaration d’impôt de 2024 sert à déterminer certains montants, alors qu’une révision en fonction de tes revenus de 2025 entrera en vigueur plus tard dans l’année.
Allocation canadienne pour les travailleurs
Destinée aux contribuables à revenu modeste, qu’elles et ils soient célibataires ou en couple, cette prestation fédérale offre un coup de pouce financier qui peut réellement changer la donne.
L’ARC vérifie automatiquement ton admissibilité quand tu envoies ta déclaration de revenus, donc aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire tant que tu produis tes impôts à temps.
Le montant versé dépend de ton revenu annuel net ajusté ainsi que de ta situation familiale. Au Québec, les maximums prévus pour 2026 sont les suivants :
- Personnes seules : jusqu’à 1 665 $ par année si ton revenu ne dépasse pas 27 392 $;
- Couple avec enfant : jusqu’à 2 869 $ par année si le revenu familial est inférieur à 31 251 $.
Il faut savoir que le crédit commence à diminuer après un certain seuil, et que les montants peuvent aussi varier pour les contribuables admissibles au supplément pour personnes handicapées.
Date du versement : 12 janvier 2026
Site Internet expliquant l'Allocation canadienne pour les travailleurs
Crédit d'impôt pour la TPS/TVH
Il s'agit d'un crédit fédéral non imposable est versé tous les trois mois pour aider les contribuables et les familles à revenu modeste à récupérer la TPS ou la TVH payée sur différents biens et services. L’ARC détermine automatiquement ton admissibilité au moment où tu produis ta déclaration de revenus.
Voici le montant des versements maximums du crédit pour la TPS/TVH :
- 349 $ par adulte admissible;
- 184 $ par enfant de moins de 19 ans;
- 184 $ pour le supplément pour célibataire.
Crédit d'impôt pour solidarité
Si Revenu Québec t’a reconnu.e comme contribuable à revenu modeste, tu as reçu un avis de détermination pour le crédit d’impôt pour solidarité. Ce document précise le montant total auquel tu as droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026.
Fréquence des versements selon le montant annuel :
- 240 $ ou moins : paiement unique versé en juillet 2025
- Entre 241 $ et 799 $ : versements trimestriels, avec le prochain prévu ce mois-ci
- 800 $ et plus : paiements mensuels jusqu’en juin 2026
Pour l’année d’imposition 2024, une personne seule est admissible si son revenu annuel ne dépasse pas 63 259 $.
Allocation famille
Si tu ne le savais pas déjà, dès qu’un enfant naît dans ton ménage, ton inscription à l’Allocation famille se fait automatiquement auprès du Directeur de l’état civil. Tu dois toutefois présenter une demande si tu adoptes un.e petit.e ou si tu es une personne immigrante ou nouvellement citoyenne au Québec.
Cette aide s’adresse à toutes les familles qui résident avec des enfants à charge de moins de 18 ans.
En 2026, les personnes admissibles recevront jusqu'à 3 068 $ par enfant.
Le montant minimal annuel par enfant est quant à lui de 1 221 $. Du côté des familles monoparentales, un supplément minimal de 430 $ est prévu.
Retraite Québec fait normalement quatre paiements trimestriels. Par contre, il est possible de demander à recevoir ton allocation chaque mois.
- Versements aux quatre mois : Jusqu’à 767 $
- Versements mensuels : Jusqu’à 255,66 $
Allocation canadienne pour enfants
Ce programme fédéral a pour but d’appuyer les familles en offrant un soutien pour l’éducation et le développement des jeunes. Les parents ainsi que les tuteurs et tutrices admissibles sont ceux et celles qui ont fourni une preuve de naissance et qui assument la responsabilité principale des soins et de l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans.
Cette allocation annuelle peut frôler les 8 000 $ selon l’âge des enfants et les revenus des parents ou des tuteurs et tutrices.
Si ton revenu familial net de 2024 se situe sous la barre des 37 487 $, voici ce que tu peux recevoir :
- 7 997 $ annuellement pour chaque enfant de moins de 6 ans (ce qui représente 666,41 $ par mois)
- 6 748 $ annuellement pour chaque enfant de 6 et 17 ans (soit 562,33 $ par mois)
À compter de juillet 2026, l’ARC ajustera automatiquement les versements en fonction des revenus déclarés pour 2025.
Date du versement : 20 janvier 2026
Pour plus d’informations sur l’Allocation canadienne pour enfants, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse est versée chaque mois aux personnes de 65 ans et plus et ne requiert aucune cotisation préalable. Cette prestation demeure accessible tant que tu as résidé suffisamment longtemps au Canada.
Pour y avoir droit, il faut avoir au moins 65 ans et avoir vécu au Canada pendant un minimum de dix ans depuis ta majorité. Pour recevoir le montant maximal, il faut généralement compter environ 40 ans de résidence au pays.
Il faut aussi savoir que le montant versé est ajusté quatre fois par année, soit en janvier, avril, juillet et octobre, afin de suivre l’inflation.
Pour le prochain trimestre, le montant des paiements a été augmenté de 0,3 % :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu'à 742,31 $ si ton revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 816,54 $ si ton revenu de 2024 se situe sous les 154 196 $
Pour consulter tous les détails concernant la pension de la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
Le Régime de rentes du Québec offre une protection financière de base aux personnes qui travaillent et qui gagnent plus de 3 500 $ par année. Tout au long de ta carrière, tes employeurs ont contribué ou contribueront aussi à tes rentes.
Tu t’en doutes, à moins d’être tout près de la retraite, tu n’es pas sur le point de toucher une cenne de ces cotisations. La rente commence habituellement à 65 ans, mais tu peux en faire la demande dès 60 ans avec une réduction, ou attendre jusqu’à 72 ans pour profiter d’une augmentation.
Voici les montants mensuels maximaux selon l’âge auquel tu fais ta demande :
- À 60 ans : 917,12 $ par mois
- À 65 ans : 1 433 $ par mois
- À 72 ans : 2 275,60 $ par mois
Date du versement : 30 janvier 2026
Pour plus d'informations sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
Régime canadien de soins dentaires
Ce programme fédéral peut vraiment te donner un bon coup de main si tu as dû repousser des soins dentaires importants faute de moyens. Le Régime canadien de soins dentaires réduit de façon significative les coûts pour les ménages québécois dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $.
Si tu es admissible, tu as sans doute reçu par la poste une lettre contenant un code de demande unique ainsi que les instructions pour t’inscrire au programme.
Le montant du remboursement varie selon trois éléments :
- Les frais dentaires que tu as payés toi-même
- Les tarifs officiels établis par le Régime pour chaque type de soin
- Ton revenu familial net ajusté déclaré
Date du versement : le montant est déposé directement dans ton compte bancaire dès que ta demande est traitée par les services gouvernementaux.
Pour plus de détails sur le Régime canadien de soins dentaires, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Avec la hausse des coûts de logement partout au Québec, cette aide provinciale peut vraiment alléger ton budget ce mois-ci si ton loyer prend une grande part de tes revenus.
Personnes admissibles :
- Personnes célibataires de 50 ans et plus
- Parents qui élèvent seul.e.s au moins un enfant
Seuils de revenus annuels pour être admissible :
- 21 500 $ pour une personne célibataire de 50 ans ou plus
- 37 200 $ pour un parent monoparental avec un ou deux enfants
- 42 900 $ pour un parent monoparental avec trois enfants ou plus
Montants mensuels versés : entre 100 $ et 170 $ selon ta situation financière et le coût de ton loyer.
Le montant exact dépend de la part de ton revenu consacrée au logement :
- 100 $ par mois si tu y consacres entre 30 % et 49 %
- 150 $ par mois si tu y consacres entre 50 % et 79 %
- 170 $ par mois si 80 % ou plus de ton revenu sert à payer ton loyer
Date de versement : avant le 5 janvier 2026
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Ce mois-ci, l’Agence du revenu du Canada verse cette aide financière aux personnes de 18 à 64 ans reconnues comme vivant avec un handicap et déjà approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Pour y être admissible, tu dois avoir produit ta déclaration de revenus de 2024 et résider légalement au Canada.
La prestation peut aller jusqu’à 2 400 $ par année, soit 200 $ par mois. Ce montant est indexé à l’inflation.
Pour obtenir le montant maximal, ton revenu familial net doit être inférieur à 33 000 $ si tu vis seul.e ou à 46 500 $ si tu es en couple. Une partie du revenu de travail est exclue du calcul, soit 10 000 $ pour une personne seule et 14 000 $ pour un couple. Quand les revenus dépassent ces seuils, la prestation diminue graduellement.
Les paiements sont versés le troisième jeudi de chaque mois.
Date du versement : 15 janvier 2026
Pour plus d'informations sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
