Cette maison à vendre au Québec est le prix d'une Honda CRV neuve

Mais elle est loin d'être neuve...

Une maison.

Cette maison à vendre à Dupuy est parmi les moins chères au Québec et coûte le même prix qu'une voiture.

RE/MAX Royal Jordan Inc.
Éditeur Junior, Nouvelles

L’accès à ta première propriété pourrait arriver plus vite que tu ne le crois. Même avec un budget très limité, il est encore possible de dénicher une maison à vendre au Québec. Comme chaque mois, Narcity Québec s’est prêté au jeu et a repéré une résidence à moins de 40 000 $. Elle a beau coûter le prix d’un char neuf, quelques rénovations sont à prévoir.

Il n’a pas fallu bien longtemps pour repérer cette annonce publiée par l’agence RE/MAX Québec sur la plateforme Centris.

Cela dit, même affichée à 39 900 $, cette propriété est loin d’être la plus abordable sur le marché. Pour rappel, la maison dont on te parlait en mai dernier demeure la moins chère, toujours en vente à 15 000 $, tandis qu’une autre propriété, mise en marché en novembre, est proposée à 29 000 $.

Une cuisine.

Cette pièce peut accueillir à la fois une cuisine et une salle à manger à aire ouverte.
RE/MAX Royal Jordan Inc.

En ce mois de février, direction Dupuy, dans la MRC d’Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue. Pour te situer un peu, il faut prévoir un peu plus de huit heures de route depuis Montréal pour t’y rendre, et un peu moins de dix heures si tu pars de Québec.

Un salon.

La maison compte un foyer au bois, idéal pour les soirées d’hiver.
RE/MAX Royal Jordan Inc.

Comme l’indique l’agence immobilière, il s’agit d’un projet idéal pour les personnes ayant en eux et elles un petit Bob le Bricoleur, question de pouvoir donner de l’amour à cette petite maison construite en 1956.

Un salon.

Vue sur le salon et la salle à manger, qui manquent un peu d’amour et de fraicheur.
RE/MAX Royal Jordan Inc.

Pour les curieux et curieuses, cette résidence ayant un terrain d’une superficie de 8 060 pieds carrés compte deux chambres à coucher. C’est donc idéal pour une toute petite famille qui souhaiterait s’éloigner de la grand-ville.

Une chambre \u00e0 coucher.

L'une des chambres à coucher de la maison à vendre, qui, visiblement, accueillait un enfant.
RE/MAX Royal Jordan Inc.

Avec une mise de fonds de 10 000 $, le prêt hypothécaire serait de 29 900 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient plutôt à environ 167 $.

Maison plain-pied à vendre à Dupuy

Prix : 39 900 $

Adresse : 60, 1re rue E., Dupuy, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

