Jusqu'à 200 $ versés ce mois-ci à certains Québécois avec cette aide fédérale
Une aide mensuelle qui fait du bien au portefeuille!💰
Ce mois-ci marque un moment important pour les Québécois.e.s vivant avec un handicap, avec le versement mensuel de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH). Cette mesure gouvernementale administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada offre un appui financier mensuel significatif pour les personnes à revenus modestes.
Il faut savoir que tous les mois, les adultes québécois.e.s qui qualifient pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) ont accès à un montant maximal de 200 $ dans le cadre de la PCPH.
Si ton admissibilité vient d'être approuvée, mais que tu avais pu recevoir cette prestation depuis le lancement du programme en juillet 2025, tu as droit à un versement rétroactif couvrant l'ensemble des mois manqués. Ça fait une pas pire somme en banque.
Qui peut bénéficier de la PCPH?
Pour être éligible à ce programme de soutien financier, tu dois répondre à l'ensemble de ces critères en même temps :
- Avoir au minimum 18 ans et au maximum 64 ans;
- Résider au Canada et avoir soumis ta déclaration de revenus pour 2024. À compter de juillet prochain, c'est l'année fiscale 2025 qui sera considérée;
- Posséder une certification valide du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
En ce qui concerne ton statut au pays, tu dois avoir soit la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée, être inscrit.e en vertu de la Loi sur les Indiens, ou être résident.e temporaire avec une présence continue au Canada d'au moins 18 mois.
Attention importante : les individus qui purgent une sentence d'emprisonnement de deux ans ou plus dans une institution fédérale ne peuvent recevoir cette prestation durant leur détention, sauf pour le mois initial et final de leur incarcération.
Quel montant peux-tu recevoir avec le versement de ce mois-ci?
Cette prestation fédérale varie selon ton revenu annuel. Le montant maximal mensuel atteint 200 $ (équivalant à 2 400 $ annuellement), ajusté pour tenir compte de l'inflation.
Si tu vis seul.e
- Avec un revenu net ajusté de 23 000 $ ou moins, tu reçois le plein montant de 200 $. Tu conserves également le maximum si ton revenu atteint 33 000 $, pourvu qu'un minimum de 10 000 $ provienne d'un emploi.
- Le montant commence à décroître graduellement et s'annule complètement quand ton revenu franchit le seuil de 45 000 $.
Si tu es en couple et que seul.e un.e des deux est admissible
- Ton paiement complet est assuré si le revenu combiné du couple reste en-dessous de 32 500 $. Le plein versement demeure accessible avec un revenu familial de 46 500 $, incluant au moins 14 000 $ de gains d'emploi.
- La prestation prend fin lorsque vos revenus familiaux dépassent 58 500 $.
Si vous êtes un couple où les deux partenaires sont admissibles
- Chacun.e peut obtenir 200 $ par mois si vos revenus familiaux totaux demeurent sous 32 500 $, ou atteignent 46 500 $ avec 14 000 $ issus du travail.
Quelle est la procédure pour demander cette prestation?
Les personnes éligibles ont normalement reçu une lettre par courrier contenant un code d'accès personnel. Ce code te permet d'utiliser le portail en ligne de Service Canada où tu peux compléter ton formulaire de demande facilement.
Prépare ton numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi qu'une documentation attestant de ton statut légal au Canada. En fournissant tes coordonnées bancaires lors de ta demande, tu bénéficieras du dépôt direct — une option beaucoup plus rapide que la réception d'un chèque par la poste. On ne sait jamais quand une grève à Postes Canada pourrait survenir!
Quand exactement le versement de ce mois-ci sera-t-il effectué?
La PCPH est versée de façon automatique le troisième jeudi de tous les mois. Ce mois-ci, le dépôt aura lieu le mercredi 19 février 2026. Voici également les prochaines dates de paiement à noter :
- Jeudi 19 mars 2026
- Jeudi 16 avril 2026
- Jeudi 21 mai 2026
Note bien ces dates pour prévoir tes rentrées d'argent mensuelles. Toucher cette somme régulièrement constitue un réel coup de pouce financier et facilite grandement la gestion de ton budget!
Pour en savoir plus sur la PCPH, c'est par ici.
