8 idées-cadeaux de Saint-Valentin pour impressionner la personne qui a déjà tout
Oublie le chocolat, on a mieux pour toi! ✨
Tout le monde a, dans son entourage, une personne pratiquement impossible à surprendre quand vient le temps d’offrir un cadeau. Celle qui a déjà tout, qui n’a besoin de rien et qui, bien souvent, s’achète elle-même ce qui lui fait envie. Résultat? À l’approche de la Saint-Valentin, le casse-tête recommence : tu ouvres mille onglets, tu hésites, tu compares… et tu te demandes comment faire mieux qu’un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolats.
À lire également : 17 trouvailles du Dollarama qui font un cadeau de Saint-Valentin parfait à mini-prix
Cette année, pour la fête de l'amour, pas besoin de tomber dans le cadeau facile ou impersonnel. On a rassemblé des idées-cadeaux originales et vraiment bien pensées, parfaites pour impressionner une personne qui mérite le meilleur, et lui offrir quelque chose d’aussi mémorable qu’utile (ou délicieusement réconfortant).
Voici huit suggestions qui risquent très fortement de plaire.
Un bracelet permanent
Prix : À partir de 99 $ par bracelet, et à partir de 45 $ par breloque 14 carats au Prysm à Montréal (89 $ pour la pierre de naissance)
Adresse : Prysm - 2049, rue Parthenais, Montréal, QC (sur rendez-vous)
Si les colliers et bracelets « best friends » ont déjà été le symbole ultime de l’amitié ou de l’amour, on peut dire que la tendance a pris une méchante coche de maturité.
Il y a quelques années, la populaire série de dating sur Netflix Love is blind a popularisé les bijoux permanents comme sublime preuve d'amour et, depuis, c'est devenu une manière élégante et ultra personnelle de souligner un lien important : que ce soit avec une personne chère ou pour se faire un cadeau à soi-même.
La boutique Prysm à Montréal offre des bijoux de qualité : j'ai moi-même mon bracelet permanent en or depuis plus d'un an au poignet, et il n'a jamais terni ou brisé.
Pour la Saint-Valentin, j'aime beaucoup l'idée d'un ajout symbolique pour toi et ta personne : que ce soit une pierre de naissance ou d'une petite breloque en forme de lettre. Chaque détail est choisi avec intention avant que la chaîne soit soudée délicatement, sans fermoir. Le résultat? Un bijou minimaliste, durable et chargé de sens, qui se porte au quotidien et qui impressionne justement parce qu’il n’est pas comme les autres.
PS : Stress pas trop avec le mot « permanent » : si tu dois l'enlever pour quelconque raison, tu peux le couper et retourner le faire souder ou faire ajouter un fermoir par la suite.
Clique ici pour découvrir les bracelets permanents de la boutique Prysm
Un bracelet italien personnalisé
Prix : 35 $ pour un bracelet, 8 $ par maille personnalisée, possibilité d'ajouter des breloques pendantes également (en moyenne 16$) - Il y a 15 % de rabais à partir de six mailles/breloques.
Adresse : Ken & Jame - 100, promenade des Lanternes, Brossard, QC | Tu peux également commander ton bracelet en ligne
Si l’idée d’un bracelet permanent te semble un peu trop engageante, mais que le concept du bijou personnalisé te parle, tu risques d'aimer cet item vintage qui fait un grand retour. Tu te souviens sûrement des célèbres bracelets Zoppini qui ont marqué le début des années 2000 (fun fact : c’était le tout premier cadeau romantique que j’ai reçu, et je l’ai porté beaucoup trop longtemps). Bonne nouvelle : ces bracelets italiens font un retour en force, et comme toute tendance Y2K bien réussie, leur look version 2.0 est encore plus beau.
Ken & Jame, que tu connais peut-être grâce à sa boutique-atelier de bijoux au Quartier Dix30 (ça aussi, c'est un cadeau vraiment cool), propose maintenant un bar à mailles accompagné d’une foule de breloques. Le petit plus qu’on adore? Des mailles avec anneau intégré qui permettent d’ajouter leurs charms populaires, ou même une petite chaîne, donnant encore plus de dimension et d’originalité au bracelet.
Mon plus gros coup de cœur : les bracelets sont aussi offerts en or (une option qui n’existait pas, à ma connaissance, en 2005). Avec près de 100 breloques imperméables à l’eau dans la collection, les combinaisons possibles sont pratiquement infinies.
Clique ici pour découvrir les bracelets italiens du Ken & Jame
Un spa capillaire
Prix : À partir de 149 $
Deux bonnes adresses :
Skâlp Spa - 433, rue Chabanel O, Suite 203, QC, Montréal
Kea Spa Capillaire - 117, boul. Saint-Martin O, local #114, Laval, QC
Les spas capillaires, aussi appelés « head spas », ont connu une grande montée de popularité en 2025. Contrairement à ce que tu pourrais penser en lisant « capillaires », ce n'est pas un endroit axé sur le soin de tes longueurs, mais bien de ton cuir chevelu : un essentiel à la santé des cheveux qu'on néglige trop souvent! Ce soin inspiré des traditions japonaises combine des techniques de massage pour une détente à un autre niveau : soulagement des maux de tête, relaxation profonde, meilleure pousse, mais également des soins comme le gommage du cuir chevelu, shampoing, masque capillaire et autres, selon les besoins.
Chaque spa a sa manière de faire, mais Rubie Boudreau, propriétaire du Kea Spa Capillaire à Laval que j'ai testé (et adoré), m'a expliqué que les head spas ne sont pas réglementés. Il est donc important de faire ses recherches avant de choisir un établissement : « N'importe qui est capable de laver des cheveux, et peut proposer ce soin, mais la partie la plus importante, la première moitié du soin, est consacrée au massage crânien. C'est celle-là qui offre tous les bienfaits », explique celle diplômée dans ce type de massage.
Un autre établissement reconnu est le Skâlp Spa, qui fut l'un des premiers spas capillaires ouverts à Montréal. Celui-ci se démarque par son diagnostic du cuir chevelu qui se fait à l’aide d’une caméra grossissante.
À chaque endroit, tu peux opter pour le soin de base (déjà assez complet), ou quelque chose d'encore plus luxueux, avec des soins du visage inclus. Bref, un must pour te dorloter ou offrir à la personne que tu aimes.
Site Internet du Kea Spa Capillaire (Laval)
Site Internet du Skâlp Spa (Montréal)
Soins locaux de qualités et écologiques
Prix : 52 $ (à rabais) pour le masque capillaire, 22 $ pour les soins des lèvres, 76 $ pour la crème pour le visage
J’ai récemment découvert la marque locale BKIND et, honnêtement, je ne peux plus m’en passer. Spécialisée en produits de beauté et de soins pour la peau entièrement naturels, à base de plantes, véganes, écologiques et fabriqués au Québec, la marque se situe dans une gamme de prix un peu plus élevée. Justement, c’est ce qui en fait un cadeau parfait pour la personne qui n’ose pas toujours investir davantage pour se chouchouter.
De mon côté, j’ai eu un véritable coup de cœur pour les soins des lèvres ainsi que pour la crème pour le visage. Celle qui correspond à mon type de peau est formulée à base d’aloès et d’hydrolat de mélisse, et son odeur d’eucalyptus rappelle une visite au spa à chaque application.
Les masques capillaires figurent aussi parmi les produits chouchous de BKIND. Bonne nouvelle : au moment de publier ces lignes, ils sont offerts à 52 $ plutôt que 66 $, ce qui en fait une excellente occasion de découvrir la marque, ou de la faire découvrir.
Des produits faits à la main et véganes Lush
Le pain moussant « Bananas for you » de Lush, fourré à la main avec du beurre de karité et de cacao bioéquitable.
Prix : À partir de 8 $ par produit
Dans le même esprit de self-care, j’ai toujours eu un faible pour Lush et ses produits végans, faits à la main et remplis d’ingrédients naturels, comme des huiles essentielles, des beurres végétaux et des extraits de fruits frais.
Pour la Saint-Valentin, la marque a dévoilé une collection aussi belle que sensorielle, avec des options pour tous les budgets et toutes les envies. Évidemment, les bombes de bain volent la vedette, qu’elles soient en forme de lettre d'amour, de coeur, ou recouvertes de fleurs, mais d’autres produits se démarquent tout autant. On pense notamment au pain moussant en forme de banane fourrée au beurre de karité et du cacao (une petite touche ludique, disons-le), ou encore à deux coups de cœur absolus : le vaporisateur pour l'oreiller Goodnight Sweetheart, parfait pour ajouter une touche romantique et apaisante à la literie, ainsi que le savon corporel Cherry on Top, qui sent aussi bon qu’il est mignon.
De la vaiselle Le Creuset en forme de coeur
Prix : 59 $ (à rabais) pour l'ensemble de tasses en forme de coeur, 239 $ (à rabais) pour la cocotte en forme de coeur
On ne se mentira pas : les produits Le Creuset ne sont pas donnés. Cela dit, dans la catégorie « idées-cadeaux pour impressionner une personne qui a déjà tout », la marque coche toutes les cases. Les pièces sont reconnues pour leur durabilité exceptionnelle et sont couvertes par des garanties qui durent littéralement plus longtemps que bien des relations amoureuses (désolé, il fallait le dire). C'est parfait pour les personnes qui préfèrent des produits durables à des cadeaux qui finiront dans les poubelles d'ici la prochaine année.
Au moment d’écrire ces lignes, l’ensemble de quatre tasses en forme de cœur est en solde à 59 $ au lieu de 90 $, ce qui revient à environ 15 $ la tasse, le tout accompagné d’une garantie limitée de dix ans.
De son côté, la cocotte en forme de coeur, beaucoup trop jolie pour être ignorée, affiche un rabais de 25 %. Elle est donc offerte à 239 $ plutôt que 320 $, et vient avec une garantie limitée à vie, rien de moins.
Cadeau gourmand et local
Le Coffret Gourmand de la marque Signé Local, rempli de délices 100 % Québécois.
Prix : 58 $ pour le coffret Gourmand
De plus en plus de personnes ont adopté la tendance du « decluttering » au cours des dernières années. Si c’est le cas de la personne que tu souhaites gâter, les coffrets gourmands de Signé Local risquent de faire plaisir. C’est une attention parfaite pour se remplir le bedon, qui change des traditionnels chocolats, tout en permettant de découvrir des marques d’ici. Et le meilleur dans tout ça? Une fois le contenu dégusté, il ne reste rien à accumuler dans les armoires.
Ce coffret réunit une tablette de chocolat de la Chocolaterie du Vieux-Beloeil, un caramel de La Lichée, une confiture de fraises signée MTL Preserves, une tartinade aux noisettes croquantes de Praline-toi, du popcorn de La Fabrick, un moût de pomme pétillant de la Cidrerie du Minot, ainsi que des pepperettes de Fouducochon. Bref, le snack parfait pour accompagner la prochaine soirée cinéma.
Psst : Signé Local propose aussi plusieurs autres coffrets mettant en vedette des entreprises québécoises, comme Soirée romantique ou le Prestige. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Cadeaux pour les « BookTok girlies»
Indigo vend plusieurs items pour les fans de lecture qui font d'excellents cadeaux.
Si la personne que tu souhaites gâter est une véritable « BookTok girly », un détour chez Indigo s’impose presque automatiquement. Bien sûr, c’est l’endroit parfait pour lui trouver un ou deux nouveaux romans à ajouter à TBR (to be read, on parle le BookTok ici), mais ce serait passer à côté de tout le reste. La boutique regorge aussi d’objets lifestyle inspirés de l’univers littéraire, parfaits pour prolonger le plaisir de lecture bien au-delà des pages.
On y trouve des tasses, des chandails, des tote bags et même des casquettes beaucoup trop mignonnes, avec des messages qui parlent directement aux fans de livres. Les styles sont variés : humoristiques, romantiques, parfois un peu spicy, ce qui permet de choisir quelque chose qui correspond vraiment à sa personnalité et à ses lectures préférées.
Pssst : Impossible de ne pas mentionner la collection de pyjamas, qui est à la fois hyper confortable et vraiment jolie. Un combo parfait pour les longues soirées lecture… ou les fins de semaine passées à dévorer un roman sans quitter le lit.
Certains articles de cette liste contiennent des liens affiliés. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.