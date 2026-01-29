Tu peux économiser 81 $ sur ces cocottes Le Creuset et ça crée un besoin

Juste à temps pour la Saint-Valentin!

La cocotte en coeur rouge de Le Creuset. Droite : La façade d'un magasin Le Creuset.

Des cocottes Le Creuset sont en rabais.

Le Creuset, Richard Odonoghue | Dreamstime
Éditrice Junior

Si faire de bons petits plats, c'est ton langage de l'amour, ou si tu souhaites gâter quelqu'un pour qui c'est le cas, sache que certaines cocottes de la prestigieuse marque Le Creuset sont en rabais. Le plus beau dans tout ça? C'est que ça peut être le cadeau de Saint-Valentin parfait, puisque ce sont les modèles en forme de cœur rouge ou rose qui sont offerts à prix réduit.

À lire également : 12 trouvailles à moins de 25 $ sur Amazon pour réorganiser ton chez-toi

Avec 25 % de rabais et une garantie limitée à vie, c'est un achat qui risque de faire chaud au... cœur!

Ces cocottes de 1,9 L sont faites pour préparer une à deux portions, ce qui est juste assez pour une date ou une soirée en solo. Chili, cari, bœuf bourguignon ou poulet farci : tout ce qui réchauffe le cœur et crée une ambiance cosy trouve facilement sa place dans ces outils de cuisine.

De plus, elles ne sont pas seulement jolies à regarder : ces cocottes en forme de cœur sont aussi faciles à utiliser au quotidien. Elles sont compatibles avec toutes les surfaces de cuisson, y compris l’induction, et peuvent aller au four jusqu’à 260 °C (500 °F). Elles passent aussi au lave-vaisselle, même si un lavage à la main est recommandé pour les garder belles plus longtemps.

L'ensemble de tasses en forme de coeur Le Creuset.

L'ensemble de tasses en forme de coeur Le Creuset est actuellement à rabais.
Le Creuset

Et si jamais tu veux encore plus de vaisselle romantique, sache que des tasses en forme de cœur sont également en rabais, à 59 $ plutôt que 90 $ pour l'ensemble de quatre.

Est-ce que c'est un peu quétaine tout ça? Oui. Est-ce qu'on adore ça et qu'on a envie d'en acheter dans toutes les couleurs? Oh que oui!


Cocotte Le Creuset en forme de coeur en rabais

Prix régulier : 320 $

Prix en rabais : 239 $

C'est ici pour te la procurer

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

