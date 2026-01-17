12 trouvailles à moins de 25 $ sur Amazon pour organiser ton chez-toi sans te ruiner
Ciao le bordel!
Même si avoir un espace de vie bien rangé a quelque chose d’apaisant, maintenir l’ordre au quotidien n’est pas toujours facile, surtout quand les choses s’accumulent par manque de place. Tu es donc peut-être en pleine réorganisation de ton chez-toi, et plusieurs articles et gadgets vendus sur Amazon peuvent t’aider à faire des miracles dans chaque pièce de ton logement.
Cela dit, acheter des trouvailles pour en organiser d’autres peut vite devenir dispendieux. On a donc fouillé sur le site du détaillant en ligne afin de dénicher des offres à moins de 25 $ qui valent vraiment le coup d’œil.
Tu pourras ainsi sélectionner ce qui te parle et incarner la Marie Kondo en toi, en faisant de ta demeure un lieu ordonné dans les prochaines semaines.
Lot de 2 crochets à bananes dorés
Crochet adhésif doré pour suspendre des bananes, offert sur Amazon.
Prix : 17,99 $ pour deux crochets
Histoire de libérer de l’espace sur ton comptoir, remplace ton pot à bananes par un crochet à fixer sous tes armoires de cuisine. Avec son fini doré mat, ceux-ci sont non seulement pratiques, mais ajoutent aussi une touche sophistiquée à ton décor.
Lot de 4 crochets à ventouse en acier inoxydable
Ensemble de crochets muraux adhésifs dorés, à vendre sur Amazon.
Prix : 24,99 $ pour quatre crochets
Que tu sois dans un appartement ou propriétaire, avoir des crochets à ventouse peut t’aider à garder tes espaces en ordre, sans faire de trous un peu partout dans tes murs. Besoin d’accrocher ton luffa dans la douche? D’avoir ta robe de chambre à portée de main? De suspendre tes sacs d’épicerie vides dans le garage? Tu n’as qu’à installer un de ces crochets sur une surface lisse et propre (idéalement sur de la céramique, du verre, de l’acier inoxydable, du plastique ou du marbre), et le tour est joué.
Cintre multifonction
Cintre gain de place pour soutiens-gorge, offert à prix intéressant sur Amazon.
Prix : 13,99 $, ou deux pour 19,99 $
Pensé pour les soutiens-gorge, mais offrant une multitude de possibilités, ce cintre à plusieurs crochets peut libérer de l’espace dans ton placard et tes tiroirs en accueillant plusieurs items à la fois. Camisoles, foulards, ceintures, cravates ou autres peuvent y être accrochés et organisés de façon efficace et accessible.
Organisateur empilable pour bouteilles d'eau
Support empilable pour bouteilles d’eau, vendu à moins de 25 $ sur Amazon.
Prix : En rabais à 19,99 $ plutôt que 22,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Si tu manques d’espace pour ranger tes bouteilles d’eau, shakers et autres contenants de forme similaire, ce lot empilable de deux étagères conçues à cet effet pourrait changer la donne. Chacune peut accueillir trois bouteilles : tu peux donc les empiler si ton armoire ou ton tiroir offre assez de hauteur, ou les placer côte à côte pour optimiser ton rangement.
Organiseur d’évier de cuisine
Support de rangement pour évier de cuisine avec porte-brosses et éponges, en vente sur Amazon.
Prix : En rabais à 21,84 $ plutôt que 22,99 $ au moment d'écrire ces lignes
L’éponge et les brosses mouillées qui traînent dans le fond de l’évier, ce n’est pas idéal. Tu peux donner un look plus organisé à ta cuisine en optant pour un support de ce genre, où placer tes accessoires ainsi que le savon à vaisselle. En plus d’être plus esthétique, il permet à l’eau de s’écouler, ce qui aide le tout à sécher au cours de la journée.
Distributeur de papier alimentaire en bambou
Distributeur mural en bambou pour film alimentaire à 24,99 $ sur Amazon.
Prix : 24,99 $
À accrocher au mur ou à placer sur ton comptoir, ce distributeur en bambou te permet de ranger deux rouleaux alimentaires de façon efficace. Que ce soit du papier parchemin, de l’aluminium ou du film plastique, ils seront à portée de main dans un joli contenant, plutôt que dans des boîtes de carton qui finissent souvent en lambeaux après quelques semaines d’utilisation.
Lot de 2 supports de chapeaux en forme de L
Crochet mural noir pour casquettes vendu sur Amazon.
Prix : 10,99 $ à 11,99 $ selon la couleur
Offerts en blanc et en noir, ces crochets viennent encore une fois mettre de l’ordre dans ta collection d’items moins faciles à ranger. Plutôt que d’empiler tes casquettes n’importe où, opte pour ce type d’organisateur qui permet d’en accrocher plusieurs dans un même petit espace, tout en évitant de les écraser.
Boîte de rangement de papier cadeau
Boîte de rangement de papier cadeau à bon prix sur Amazon.
Prix : 24,99 $
Peu de choses disent autant « pro de l’organisation » qu’une boîte dédiée à tes emballages cadeaux. Tu peux y ranger tes rouleaux de papier, boucles, sacs cadeaux et autres accessoires dans différents compartiments afin de garder le tout dans un ordre impeccable. Grâce à sa forme facile à ranger, tu peux la glisser sous ton lit ou sur une étagère de ton garage, puis la ressortir lors des anniversaires, des partys du temps des Fêtes et de toute autre occasion demandant d’envelopper un cadeau.
Lot de 6 clips magnétiques pour câbles
Lot de 6 clips magnétiques pour câbles à vendre sur Amazon.
Prix : 2,84 $
Les câbles qui traînent un peu partout, ça ne fait pas très ordonné. Ces petits supports adhésifs pour câbles te permettent de garder tes fils bien en place, que ce soit pour un chargeur, un câble USB ou HDMI. Il suffit de les coller sur une surface lisse pour éviter les nœuds et le désordre, question de rendre ton espace plus propre et agréable au quotidien.
Lot de 2 cintres pour pantalons
Cintres multifonctions à pinces pour pantalons vendus sur Amazon.
Si tes tiroirs débordent de pantalons, jupes et leggings, ce cintre à pinces peut vraiment te simplifier la vie. Il permet de suspendre plusieurs morceaux à la fois, tout en les gardant bien visibles et faciles à attraper. Résultat : pas besoin de fouiller à travers une pile pour trouver ce que tu cherches.
Lot de 4 séparateurs de tiroir extensibles
Séparateurs de tiroir ajustables pour vêtements sur Amazon.
Prix : 24,40 $
Quand les bas et les sous-vêtements s’accumulent et que ça devient le bordel, ces séparateurs ajustables viennent à point. Tu peux diviser l’espace comme tu veux et garder chaque item bien à sa place, pour un rangement clair, facile à voir et simple à maintenir au quotidien.
Lot de 3 paniers d'angle pour douche avec porte-savon
Étagères murales d’angle pour organiser les produits de salle de bain, offertes sur Amazon.
Prix : En rabais à 20,74 $ plutôt que 21,84 $ au moment d'écrire ces lignes
Évite les bouteilles de shampoing qui s’empilent sur le bord du bain ou dans la douche avec cette étagère de coin qui te permet de tout garder à portée de main. Shampoing, revitalisant, savon et même le savon ont enfin leur place, pour une douche plus organisée.
