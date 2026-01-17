12 trouvailles à moins de 25 $ sur Amazon pour organiser ton chez-toi sans te ruiner

Ciao le bordel!

Un distributeur de papier alimentaire en bambou en vente sur Amazon. Droite : La façade d'un bureau Amazon.

Tu peux organiser toute ta maison avec des trouvailles sur Amazon.

Amazon Canada, Andreistanescu | Dreamstime
Éditrice Junior

Même si avoir un espace de vie bien rangé a quelque chose d’apaisant, maintenir l’ordre au quotidien n’est pas toujours facile, surtout quand les choses s’accumulent par manque de place. Tu es donc peut-être en pleine réorganisation de ton chez-toi, et plusieurs articles et gadgets vendus sur Amazon peuvent t’aider à faire des miracles dans chaque pièce de ton logement.

À lire également : 17 trouvailles Amazon à moins de 40 $ qu’il te faut absolument pour ton prochain voyage

Cela dit, acheter des trouvailles pour en organiser d’autres peut vite devenir dispendieux. On a donc fouillé sur le site du détaillant en ligne afin de dénicher des offres à moins de 25 $ qui valent vraiment le coup d’œil.

Tu pourras ainsi sélectionner ce qui te parle et incarner la Marie Kondo en toi, en faisant de ta demeure un lieu ordonné dans les prochaines semaines.

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Lot de 2 crochets à bananes dorés

Crochet mural dor\u00e9 pour suspendre des bananes sur Amazon.

Crochet adhésif doré pour suspendre des bananes, offert sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 17,99 $ pour deux crochets

Histoire de libérer de l’espace sur ton comptoir, remplace ton pot à bananes par un crochet à fixer sous tes armoires de cuisine. Avec son fini doré mat, ceux-ci sont non seulement pratiques, mais ajoutent aussi une touche sophistiquée à ton décor.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Lot de 4 crochets à ventouse en acier inoxydable

Crochets muraux adh\u00e9sifs dor\u00e9s vendus sur Amazon\u00e9

Ensemble de crochets muraux adhésifs dorés, à vendre sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 24,99 $ pour quatre crochets

Que tu sois dans un appartement ou propriétaire, avoir des crochets à ventouse peut t’aider à garder tes espaces en ordre, sans faire de trous un peu partout dans tes murs. Besoin d’accrocher ton luffa dans la douche? D’avoir ta robe de chambre à portée de main? De suspendre tes sacs d’épicerie vides dans le garage? Tu n’as qu’à installer un de ces crochets sur une surface lisse et propre (idéalement sur de la céramique, du verre, de l’acier inoxydable, du plastique ou du marbre), et le tour est joué.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Cintre multifonction 

Cintre multifonction vendu sur Amazon.

Cintre gain de place pour soutiens-gorge, offert à prix intéressant sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 13,99 $, ou deux pour 19,99 $

Pensé pour les soutiens-gorge, mais offrant une multitude de possibilités, ce cintre à plusieurs crochets peut libérer de l’espace dans ton placard et tes tiroirs en accueillant plusieurs items à la fois. Camisoles, foulards, ceintures, cravates ou autres peuvent y être accrochés et organisés de façon efficace et accessible.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Organisateur empilable pour bouteilles d'eau

Organisateur transparent pour bouteilles d\u2019eau vendu sur Amazon.

Support empilable pour bouteilles d’eau, vendu à moins de 25 $ sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : En rabais à 19,99 $ plutôt que 22,99 $ au moment d'écrire ces lignes

Si tu manques d’espace pour ranger tes bouteilles d’eau, shakers et autres contenants de forme similaire, ce lot empilable de deux étagères conçues à cet effet pourrait changer la donne. Chacune peut accueillir trois bouteilles : tu peux donc les empiler si ton armoire ou ton tiroir offre assez de hauteur, ou les placer côte à côte pour optimiser ton rangement.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Organiseur d’évier de cuisine

Organisateur d\u2019\u00e9vier pour produits de vaisselle vendu sur Amazon.

Support de rangement pour évier de cuisine avec porte-brosses et éponges, en vente sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : En rabais à 21,84 $ plutôt que 22,99 $ au moment d'écrire ces lignes

L’éponge et les brosses mouillées qui traînent dans le fond de l’évier, ce n’est pas idéal. Tu peux donner un look plus organisé à ta cuisine en optant pour un support de ce genre, où placer tes accessoires ainsi que le savon à vaisselle. En plus d’être plus esthétique, il permet à l’eau de s’écouler, ce qui aide le tout à sécher au cours de la journée.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Distributeur de papier alimentaire en bambou

Distributeur mural en bambou pour film alimentaire vendu sur Amazon

Distributeur mural en bambou pour film alimentaire à 24,99 $ sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 24,99 $

À accrocher au mur ou à placer sur ton comptoir, ce distributeur en bambou te permet de ranger deux rouleaux alimentaires de façon efficace. Que ce soit du papier parchemin, de l’aluminium ou du film plastique, ils seront à portée de main dans un joli contenant, plutôt que dans des boîtes de carton qui finissent souvent en lambeaux après quelques semaines d’utilisation.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Lot de 2 supports de chapeaux en forme de L

Crochet mural noir pour casquettes vendu sur Amazon.

Crochet mural noir pour casquettes vendu sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 10,99 $ à 11,99 $ selon la couleur

Offerts en blanc et en noir, ces crochets viennent encore une fois mettre de l’ordre dans ta collection d’items moins faciles à ranger. Plutôt que d’empiler tes casquettes n’importe où, opte pour ce type d’organisateur qui permet d’en accrocher plusieurs dans un même petit espace, tout en évitant de les écraser.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Boîte de rangement de papier cadeau

Bo\u00eete de rangement de papier cadeau sur Amazon.

Boîte de rangement de papier cadeau à bon prix sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 24,99 $

Peu de choses disent autant « pro de l’organisation » qu’une boîte dédiée à tes emballages cadeaux. Tu peux y ranger tes rouleaux de papier, boucles, sacs cadeaux et autres accessoires dans différents compartiments afin de garder le tout dans un ordre impeccable. Grâce à sa forme facile à ranger, tu peux la glisser sous ton lit ou sur une étagère de ton garage, puis la ressortir lors des anniversaires, des partys du temps des Fêtes et de toute autre occasion demandant d’envelopper un cadeau.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Lot de 6 clips magnétiques pour câbles

Organisateurs adh\u00e9sifs pour c\u00e2bles vendus sur Amazon

Lot de 6 clips magnétiques pour câbles à vendre sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 2,84 $

Les câbles qui traînent un peu partout, ça ne fait pas très ordonné. Ces petits supports adhésifs pour câbles te permettent de garder tes fils bien en place, que ce soit pour un chargeur, un câble USB ou HDMI. Il suffit de les coller sur une surface lisse pour éviter les nœuds et le désordre, question de rendre ton espace plus propre et agréable au quotidien.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Lot de 2 cintres pour pantalons

Cintres multifonctions \u00e0 pinces pour pantalons vendus sur Amazon.

Cintres multifonctions à pinces pour pantalons vendus sur Amazon.

Amazon Canada

Si tes tiroirs débordent de pantalons, jupes et leggings, ce cintre à pinces peut vraiment te simplifier la vie. Il permet de suspendre plusieurs morceaux à la fois, tout en les gardant bien visibles et faciles à attraper. Résultat : pas besoin de fouiller à travers une pile pour trouver ce que tu cherches.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Lot de 4 séparateurs de tiroir extensibles

S\u00e9parateurs de tiroir ajustables pour v\u00eatements vendus sur Amazon.

Séparateurs de tiroir ajustables pour vêtements sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 24,40 $

Quand les bas et les sous-vêtements s’accumulent et que ça devient le bordel, ces séparateurs ajustables viennent à point. Tu peux diviser l’espace comme tu veux et garder chaque item bien à sa place, pour un rangement clair, facile à voir et simple à maintenir au quotidien.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Lot de 3 paniers d'angle pour douche avec porte-savon

\u00c9tag\u00e8res d\u2019angle adh\u00e9sives pour salle de bain vendues sur Amazon.

Étagères murales d’angle pour organiser les produits de salle de bain, offertes sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : En rabais à 20,74 $ plutôt que 21,84 $ au moment d'écrire ces lignes

Évite les bouteilles de shampoing qui s’empilent sur le bord du bain ou dans la douche avec cette étagère de coin qui te permet de tout garder à portée de main. Shampoing, revitalisant, savon et même le savon ont enfin leur place, pour une douche plus organisée.

C'est ici pour te le procurer sur le site d'Amazon Canada

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
trouvaillestrouvailles amazonamazon canada
QuébecLifestyleCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Dollarama offre maintenant des coupons rabais et c’est VRAIMENT avantageux

Tu peux économiser jusqu'à 50 $. 🤯👀

Tout inclus à Cuba : Le Gouvernement du Canada demande de faire preuve d'une grande prudence

À considérer si tu comptes y voyager prochainement...😬

Ces shampoings et revitalisants vendus pour 20$ et plus sont offerts de 4 à 5$ au Dollarama

Ça vaut la peine d'y faire un tour! 👀

5 crédits d’impôt que tu peux déjà réclamer à Revenu Québec : Voici quoi savoir

Des montants qui peuvent faire une vraie différence dans ton budget! 💸

Nids-de-poule au Québec : Tu pourrais être dédommagé pour une crevaison et voici comment

Ça vaut la peine de se battre, des fois! 💸🛞

Vols retardés d'Air Canada : Une action collective approuvée au Québec et voici quoi savoir

Ça concernerait des milliers de passagers! 😬

Le salaire annuel que tu peux gagner sans payer d'impôt au Québec a augmenté cette année

Une bonne nouvelle pour ton portefeuille! 💰

Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 24 villes du Québec en 2026

Ta maison de rêve t’attend, mais où, et surtout, à quel prix?

La STM engage des répartiteurs avec un sec. 5 et le salaire débute à 30,40 $/h

Une nouvelle carrière payante, c'est OUI!

9 activités à Montréal entre 0 $ et 20 $ pour sortir sans ruiner ton budget ce week-end

Profite de la ville à petit prix!