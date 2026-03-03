Le coût de ton passeport canadien va augmenter dès ce mois-ci et voici quoi savoir

Quand le coût de la vie impacte même ton laissez-passer au reste du monde!🫠

Des passeports canadiens, de l'argent canadien et un document de passeport.

Le coût de ton passeport canadien va augmenter dès ce mois-ci.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu comptes aller aux États-Unis ou voyager outre-mer dans les prochains mois et que tu es en train de faire faire ou de renouveler ton passeport canadien, tu voudras peut-être t’y prendre plus rapidement que prévu. Le gouvernement du Canada a annoncé que les frais pour t’en procurer un allaient augmenter dès le mois prochain.

À lire également : Tu pourrais perdre ton passeport canadien pour 7 raisons que tu n’imagines même pas

Décidément, le coût de la vie te rattrape, jusque dans ton document officiel et laissez-passer pour le monde.

C’est sans tambour ni trompette que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a annoncé dans la Gazette du Canada l’amendement de son Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, le 26 janvier dernier.

Dorénavant, les frais pour les passeports et autres documents de voyage seront basés sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Le premier ajustement annuel des frais liés à l’inflation entrera en vigueur le 31 mars prochain et augmentera en fonction de l’IPC d’avril 2024, peut-on lire dans la Gazette du Canada. L’inflation y était alors de 2,7 %.

Quels seront les frais pour un passeport canadien dès le 31 mars 2026?

Actuellement, les frais exigés pour un passeport au Canada vont de 57 $ à 160 $ :

  • Passeport pour un enfant (15 ans et moins)
    • 57 $
  • Passeport de 5 ans pour adulte (16 ans et plus)
    • 120 $
  • Passeport de 10 ans pour adulte (16 ans et plus)
    • 160 $

En se basant sur l’IPC de 2,7 %, voici à quoi ressembleront les frais à partir du 31 mars prochain :

  • Passeport pour un enfant (15 ans et moins)
    • 58,53 $
  • Passeport de 5 ans pour adulte (16 ans et plus)
    • 123,24 $
  • Passeport de 10 ans pour adulte (16 ans et plus)
    • 164,32 $

Rappelons qu’il y a également des frais supplémentaires qui pourraient s’appliquer si tu dois remplacer un passeport perdu ou volé, demander un traitement urgent ou accéléré, ou encore obtenir d’autres services administratifs. Toutefois, il n'est pas indiqué si ces frais augmenteront en fonction de l'IPC.

Pour te donner une idée de l’ampleur des coûts sur ton portefeuille, voici un petit scénario qui n’a rien de scientifique, mais qui peut t’aider à te faire une tête :

Ton nouveau passeport, arrivé le week-end dernier, t’a coûté 160 $ pour une durée de dix ans. Il expirera donc en 2036. Si on estime que la hausse annuelle moyenne se situera entre 1,5 % et 2,5 %, le même passeport pourrait te coûter entre 186 $ à 205 $ dans une décennie.

Pourquoi les frais augmentent-ils?

Il faut savoir que les droits en vigueur datent de 2013 et avaient été établis en fonction d’une inflation projetée de 2 % par année jusqu’en 2023.

Or, l’inflation réelle a été plus élevée que prévu et, depuis la fin de ce cycle économique, les frais n’ont pas été ajustés pour en tenir compte, note le gouvernement.

Dans son amendement, Ottawa explique donc cette hausse annuelle par le fait que les frais actuels ne couvrent plus adéquatement les coûts réels du Programme de passeport, notamment le matériel, le traitement et la livraison des passeports et autres documents de voyage au Canada, le soutien au programme ainsi que les technologies de l’information.

Au total, ces éléments représentent environ 85 % des coûts d’exploitation du Programme de passeport, ce qui signifie que les frais actuels ne suffisent plus à absorber le coût réel de la prestation des services.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec.

