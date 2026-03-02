On sait enfin ce qui va remplacer la fermette du Centre de la nature de Laval
Oui, la nouvelle activité va inclure des animaux, mais...
L’annonce abrupte, en décembre dernier, de la fermeture définitive de la fermette du Centre de la nature de Laval en a déçu plus d’un.e, au point où une pétition a même été lancée pour la préserver. L’administration municipale a toutefois annoncé que de nouvelles activités mettant en vedette des animaux prendront le relais tout au long de l’été.
La Ville de Laval a indiqué ce lundi 2 mars que la population pourra retrouver des animaux au Centre de la nature grâce à des activités proposées en collaboration avec la ferme mobile Permaculture, Art, Communauté et Éducation, dès le mois de juin.
« Nous avons entendu l’attachement des familles lavalloises aux activités avec des animaux au Centre de la nature. C’était important pour nous de trouver une façon de maintenir ce contact privilégié, dans une formule renouvelée et accessible à tous », soutient Christine Poirier, responsable des dossiers liés aux services de proximité au comité exécutif de la Ville de Laval.
Grâce à ce partenariat, l’administration du maire Stéphane Boyer affirme qu’elle pourra offrir « une expérience éducative et vivante », tout en respectant ses responsabilités financières.
À quoi peut-on s'attendre?
Pour les personnes intéressées par l’initiative, la ferme mobile PACE s’installera au Centre de la nature et accueillera les visiteurs et visiteuses en compagnie d’une quinzaine d’animaux, dont des alpagas, des moutons et des chèvres.
Les activités se dérouleront de 10 h à 16 h chaque week-end, du samedi 6 juin au dimanche 27 septembre.
« Les animaux pourront être observés alors qu’ils pâturent au cœur même du parc », précise la Ville.
La fermette du Centre de la nature de Laval sera remplacée cet été par une ferme mobile durant les fins de semaine. Ferme mobile PACE
L’établissement cessera définitivement ses activités le vendredi 6 mars. Les animaux ont déjà commencé à transiter vers leur nouvelle demeure respective.
Au moment de l’annonce, en décembre dernier, la Ville de Laval avait indiqué que les installations, dont l’exploitation coûtait près de 600 000 $ par année aux contribuables, présentaient « un état avancé de désuétude » et nécessitaient des « investissements majeurs » pour se conformer aux normes actuelles, notamment en matière de sécurité et de bien-être animal.
La Ville évaluait alors qu’une reconstruction complète pour répondre à ces normes représenterait un investissement de 15 à 20 M$.
Une pétition ayant récolté plus de 20 600 signatures a d’ailleurs circulé au cours des derniers mois de mobilisation citoyenne.