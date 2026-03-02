On sait enfin ce qui va remplacer la fermette du Centre de la nature de Laval

Oui, la nouvelle activité va inclure des animaux, mais...

La fermette du Centre de la nature de Laval.

La Ville de Laval a annoncé ce qui remplacera cet été la fermette de son Centre de la nature et ça implique des animaux.

Centre de la nature de Laval | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

L’annonce abrupte, en décembre dernier, de la fermeture définitive de la fermette du Centre de la nature de Laval en a déçu plus d’un.e, au point où une pétition a même été lancée pour la préserver. L’administration municipale a toutefois annoncé que de nouvelles activités mettant en vedette des animaux prendront le relais tout au long de l’été.

À lire également : Fermette du Centre de la nature de Laval : les animaux ont commencé à quitter pour de bon

La Ville de Laval a indiqué ce lundi 2 mars que la population pourra retrouver des animaux au Centre de la nature grâce à des activités proposées en collaboration avec la ferme mobile Permaculture, Art, Communauté et Éducation, dès le mois de juin.

« Nous avons entendu l’attachement des familles lavalloises aux activités avec des animaux au Centre de la nature. C’était important pour nous de trouver une façon de maintenir ce contact privilégié, dans une formule renouvelée et accessible à tous », soutient Christine Poirier, responsable des dossiers liés aux services de proximité au comité exécutif de la Ville de Laval.

Grâce à ce partenariat, l’administration du maire Stéphane Boyer affirme qu’elle pourra offrir « une expérience éducative et vivante », tout en respectant ses responsabilités financières.

À quoi peut-on s'attendre?

Pour les personnes intéressées par l’initiative, la ferme mobile PACE s’installera au Centre de la nature et accueillera les visiteurs et visiteuses en compagnie d’une quinzaine d’animaux, dont des alpagas, des moutons et des chèvres.

Les activités se dérouleront de 10 h à 16 h chaque week-end, du samedi 6 juin au dimanche 27 septembre.

« Les animaux pourront être observés alors qu’ils pâturent au cœur même du parc », précise la Ville.

Des familles parmi des animaux de la Ferme mobile PACE La fermette du Centre de la nature de Laval sera remplacée cet été par une ferme mobile durant les fins de semaine. Ferme mobile PACE

L’établissement cessera définitivement ses activités le vendredi 6 mars. Les animaux ont déjà commencé à transiter vers leur nouvelle demeure respective.

Au moment de l’annonce, en décembre dernier, la Ville de Laval avait indiqué que les installations, dont l’exploitation coûtait près de 600 000 $ par année aux contribuables, présentaient « un état avancé de désuétude » et nécessitaient des « investissements majeurs » pour se conformer aux normes actuelles, notamment en matière de sécurité et de bien-être animal.

La Ville évaluait alors qu’une reconstruction complète pour répondre à ces normes représenterait un investissement de 15 à 20 M$.

Une pétition ayant récolté plus de 20 600 signatures a d’ailleurs circulé au cours des derniers mois de mobilisation citoyenne.

From Your Site Articles
centre de la nature de laval ville de laval stéphane boyer fermette laval activité
Laval Nouvelles Canada Nouvelles Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Fermette du Centre de la nature de Laval : les animaux ont commencé à quitter pour de bon

NONNNNNN! 😭😩 🐷🦙🐓

7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal

Paysages enneigés à perte de vue! ❄️✨😍

9 sentiers avec passerelles à moins de 2h30 de Montréal pour profiter de l’automne

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

8 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en janvier 2026

Pour tous les âges!

Cette plage de rêve au Québec est à mettre sur ta bucket list de l'été 2026

Ton été s'annonce ✨magique✨!

Normand D’Amour s’ouvre sur ce qu’on n’a pas vu à Big Brother et dit qui n’aura pas son vote

« Ce n'est pas vrai que j'avais le goût d'aller me chercher de l'eau quand j'ai surpris Pascale en flagrant délit. »

Guerre en Iran : Tu voudras vite faire le plein d'essence au Québec et voici pourquoi

Ça n’annonce rien de bon pour ton portefeuille!

Le changement d’heure arrive cette semaine au Québec : Voici tout ce que tu dois savoir

Moins d'heures de sommeil, mais plus de soleil! 🌞🌸

Ces 5 joueurs des Canadiens de Montréal attendent un bébé en 2026

La famille du Tricolore va s'agrandir bien au-delà de la glace cette année. 🍼

9 des restos les plus « overrated » à Montréal et où aller manger à la place

Sors ta « bucket list »!

8 prestations et crédits d'impôt versés dans le compte des Québécois ce mois-ci

Vérifie si tu es admissible à l'un de ces versements!

8 activités GRATUITES à Québec pour remplir ta « bucket list » en mars

Sors ton agenda!

6 voyages tout inclus en République dominicaine de 1205 $ à 1359 $ au départ de Montréal

Besoin de vacances? 🏝️

Voici les meilleures cartes de crédit au Canada en 2026 selon tes besoins

Certaines cartes valent le détour, selon ton profil!