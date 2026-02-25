Fermette du Centre de la nature de Laval : les animaux ont commencé à quitter pour de bon

NONNNNNN! 😭😩 🐷🦙🐓

La fermette du Centre de la nature de Laval, qui fermera bientôt définitivement.

Les animaux de la fermette ont commencé à être transférés, selon le Centre de la nature de Laval.

Centre de la nature de Laval


C'est une page qui se tourne officiellement au Centre de la nature de Laval. Après des semaines de mobilisation citoyenne, une pétition de plus de 20 600 signatures et un vote du conseil municipal rejetant toute consultation publique, les animaux de la mythique fermette ont commencé à quitter les lieux.

À lire également : Fermeture de la fermette du Centre de la nature : le maire Boyer répond aux Lavallois fâchés

Dès le mardi 24 février, le site a été temporairement fermé aux visiteurs et visiteuses afin de permettre à certains pensionnaires de partir « en toute quiétude », selon l'annonce officielle du Centre de la nature. À compter du mercredi 25 février, les derniers animaux quittent progressivement leur habitat pour rejoindre des fermes et des centres pédagogiques, où ils couleront, promet-on, des jours heureux.

« [...] Comme annoncé en décembre dernier, notre fermette cessera ses activités progressivement. Les animaux seront emmenés vers leurs nouveaux lieux de vie, dans des fermes et centres pédagogiques, afin d'y vivre des jours heureux », peut-on lire sur la page Facebook du parc lavallois.

La fermette reste accessible au public pour le moment, mais pourrait être fermée ponctuellement afin de favoriser le transport des animaux dans les meilleures conditions.

La fin d'une institution lavalloise

Cette fermette, qui existait sous une forme ou une autre depuis les années 1970, aura marqué des générations de familles lavalloises. Son annonce de fermeture, glissée discrètement dans le budget municipal 2026 présenté le 19 décembre dernier, avait provoqué une onde de choc dans la population.

Malgré une mobilisation sans précédent, les élus du parti du maire Stéphane Boyer ont rejeté à quinze voix contre cinq la demande de consultation publique déposée par Action Laval. Le maire a justifié la décision par des coûts d'exploitation annuels de 600 000 $ et des rénovations estimées à plusieurs millions de dollars.

« Le maire a utilisé les règlements à son avantage pour faire taire les oppositions et imposer sa décision », avait dénoncé Louise Lortie, conseillère municipale de Marc-Aurèle-Fortin (Parti Laval).

Quelle est la suite pour les animaux et les citoyen.ne.s?

La Ville s'est engagée à trouver des « alternatives » pour maintenir une offre d'activités gratuites en lien avec les animaux, mais la fermette telle qu'on la connaît ne fait plus partie des options envisagées.

Le Centre de la nature, lui, continuera d'exister avec sa nature exceptionnelle, ses jardins, ses sentiers et sa programmation gratuite et diversifiée. Dans son message aux visiteurs et visiteuses, l'équipe a tenu à remercier chaleureusement « nos visiteurs et nos équipes dévouées de s'être occupé de nos amis à poils et à plumes toutes ces années avec autant d'amour. »

Un adieu en douceur, mais un adieu quand même.

Que penses-tu de cette décision de l'administration Boyer?


centre de la nature de lavalville de lavalstéphane boyerfermettelaval
LavalNouvellesCanadaNouvellesQuébec
  

    

    Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

