Frais d'immatriculation au Québec : La comparaison avec le reste du Canada va te frustrer
Par endroit, la différence fait franchement mal.
Les Québécois et Québécoises déboursent davantage pour le renouvellement de leur immatriculation comparativement au reste du Canada. Mais combien paient les automobilistes a mari usque ad mare pour avoir le droit de faire circuler leur bolide sur les routes de leur province? On a fait les comparaisons et la différence fait franchement mal.
Au Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade coûte en 2026 un total de 217,41 $.
À noter que pour financer le transport en commun, le montant exigé par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est plus élevé dans certaines régions métropolitaines, dont le Grand Montréal, où la facture grimpe à près de 400 $.
Si l’on soustrait la contribution d’assurance et la taxe applicable, soit 66,01 $ plus 5,95 $, du montant exigé hors régions métropolitaines, le coût strictement lié à l’immatriculation descend à 145,45 $.
Voici à quoi ressemblent les frais d’immatriculation ailleurs au Canada
Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade privée sont établis dans le Motor Vehicle Fees Regulation en vigueur en 2026.
Lors de l’immatriculation initiale, il faut payer des frais uniques de 18 $. À cela s’ajoutent les frais annuels de licence, qui varient selon le poids net du véhicule.
Pour une voiture « régulière », comme une berline ou un modèle compact pesant entre 1 001 kg et 1 400 kg, les frais s’élèvent à 53 $ par année. Ils passent à 61 $ pour un véhicule de 1 401 kg à 1 900 kg, puis à 84 $ pour un modèle de 1 901 kg à 2 300 kg.
Concrètement, pour une voiture standard d’environ 1 300 kg, l’immatriculation initiale revient à 71 $, soit 18 $ de frais d’immatriculation plus 53 $ pour la licence annuelle. Par la suite, seul le montant annuel lié au poids du véhicule est exigé.
Au total, les frais sont entre 51 % et 64 % moins chers qu’au Québec.
Alberta
En Alberta, l’immatriculation d’une voiture de promenade est valide pour une période de deux ans, mais l’option annuelle est également disponible.
Selon le Registry Agent Product Catalogue en vigueur depuis le 1er octobre 2025, les frais gouvernementaux pour une première immatriculation ou un renouvellement s’élèvent à 87 $, auxquels peut s’ajouter un maximum de 13 $ en frais de service facturés par l’agent de registre
Le total maximal à prévoir est donc de 100 $ par année. À noter que ce montant inclut une contribution de 12 $ au Motor Vehicle Accident Claims Fund, mais ne comprend pas l’assurance automobile, qui est privée en Alberta et payée séparément, comme au Québec.
Les frais sont environ 40 % moins chers qu’au Québec.
Manitoba
Au Manitoba, les frais d’immatriculation d’une voiture de tourisme sont prévus dans le Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation pris en vertu du Code de la route.
Selon l’article 14(1), les frais pour immatriculer une voiture de tourisme sont de 119 $. Ce montant s’applique aux véhicules de promenade non commerciaux et peut être calculé au prorata si l’immatriculation débute en cours d’année.
Le règlement précise aussi que les frais d’immatriculation sont exigibles annuellement.
Les frais sont environ 18 % moins chers qu’au Québec.
Territoires-du-Nord-Ouest
Les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont établis dans le Motor Vehicles Regulations. Pour une immatriculation standard de 12 mois, il faut prévoir 83 $ par année si la personne a moins de 60 ans. Ce montant est réduit à 42 $ pour les personnes de 60 ans ou plus.
Le règlement prévoit également des périodes allant de 7 à 18 mois, avec des frais ajustés en fonction du nombre de mois sélectionnés. Des frais distincts peuvent s’ajouter pour les plaques ou leur remplacement.
Dans l’ensemble, les frais sont environ 43 % moins chers qu’au Québec.
Yukon
Pour le Yukon, l’information n’est pas aussi clair qu’ailleurs au Canada. Toutefois, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade seraient fixés dans le Motor Vehicles Regulations. Pour une voiture régulière, le droit est fixé à 5 $ par mois.
Comme les frais sont calculés mensuellement, une immatriculation de 12 mois revient donc à 60 $. Le règlement précise aussi que, pour un véhicule de moins de 4 500 kg immatriculé pour une période de moins de trois mois, le montant exigé correspond tout de même à trois mois.
Des frais administratifs peuvent s’ajouter, notamment 5 $ pour remplacer une plaque perdue ou endommagée et 6 $ pour le remplacement ou le transfert d’un certificat d’immatriculation.
Au total, les frais sont environ 59 % moins chers qu’au Québec.
Nunavut
Au Nunavut, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont établis dans le Motor Vehicle Registration and Licence Plate Regulations et varient selon la durée choisie, de 7 à 18 mois. Pour 12 mois, il faut compter 60 $, comparativement à 35 $ pour 7 mois et 90 $ pour 18 mois. Les montants sont établis au prorata selon le nombre de mois.
Dans une localité sans accès routier, le tarif correspond à 70 % du montant régulier. Les personnes de 60 ans ou plus profitent quant à elles d’un rabais de 50 %.
Globalement, cela représente environ 59 % de moins qu’au Québec.
Saskatchewan
En Saskatchewan, l’immatriculation d’un véhicule est gérée par la Saskatchewan Government Insurance (SGI) et inclut l’assurance automobile publique de base. Pour une voiture de moins de 5 000 kg, le droit annuel tourne autour de 68 $.
Les véhicules électriques doivent toutefois payer un supplément annuel de 300 $.
Dans l’ensemble, le coût demeure environ 53 % inférieur à celui du Québec.
Ontario
La province a supprimé en 2022 les frais annuels pour renouveler les plaques d’un véhicule de tourisme, d’un véhicule utilitaire léger, d’une moto ou d’un cyclomoteur. Ils étaient jusque-là de 120 $ par année.
L’immatriculation est même renouvelée automatiquement depuis 2024, sans frais.
Les frais sont 100 % moins chers qu’au Québec.
Nouveau-Brunswick
Au Nouveau-Brunswick, les droits varient principalement selon le type de véhicule et son poids, et ils s’appliquent du 1ᵉʳ avril au 31 mars.
Pour une voiture particulière, le renouvellement annuel oscille entre environ 61 $ et 189 $, selon la masse à vide. Ces montants excluent la taxe de vente harmonisée.
Des frais s’ajoutent pour l’obtention ou le remplacement d’une plaque, par exemple, environ 50 $ pour une plaque standard et jusqu’à 175 $ pour une plaque personnalisée.
Selon la catégorie, le coût peut être environ 58 % inférieur à celui du Québec pour un véhicule léger, mais jusqu’à 30 % supérieur pour certains modèles plus lourds.
Nouvelle-Écosse
Les frais d’immatriculation y sont établis selon le poids du véhicule, comme le confirme le barème officiel du Bureau des véhicules automobiles. Le tout est valide pour deux ans. Sur une base annuelle, cela équivaut à environ 71,65 $ à 166,95 $.
Les frais peuvent donc être environ 51 % moins élevés qu’au Québec pour un véhicule léger, mais jusqu’à 15 % plus élevés pour certains modèles plus lourds.
Terre-Neuve-et-Labrador
À Terre-Neuve-et-Labrador, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont fixés dans la Drivers and Vehicle Fees Policy en vigueur depuis décembre 2023. Les plaques annuelles coûtent 90 $, ou 80 $ si le renouvellement est effectué en ligne.
Les personnes de 65 ans et plus bénéficient d’un tarif réduit, soit 50 $ par année, ou 45 $ en ligne.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, notamment 30 $ pour le remplacement d’une plaque.
Les frais sont environ 38 % moins chers qu’au Québec.
Île-du-Prince-Édouard
Les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont établis dans le Highway Traffic Act Fees Regulations. Pour un véhicule particulier, un taxi ou un camion de moins de 4 100 kg, le droit annuel est fixé à 100 $.
Les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont exemptés, tandis qu’un hybride non rechargeable est soumis à un tarif réduit de 50 $.
Comparativement au Québec, cela correspond à environ 31 % de moins.
