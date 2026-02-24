Frais d'immatriculation au Québec : La comparaison avec le reste du Canada va te frustrer

Par endroit, la différence fait franchement mal.

Des voitures dans le trafic.

Au Québec, les frais d'immatriculation peuvent être jusqu'à 60 % plus élevés que d'autres provinces canadiennes.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Québécois et Québécoises déboursent davantage pour le renouvellement de leur immatriculation comparativement au reste du Canada. Mais combien paient les automobilistes a mari usque ad mare pour avoir le droit de faire circuler leur bolide sur les routes de leur province? On a fait les comparaisons et la différence fait franchement mal.

À lire également : On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada

Au Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade coûte en 2026 un total de 217,41 $.

À noter que pour financer le transport en commun, le montant exigé par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est plus élevé dans certaines régions métropolitaines, dont le Grand Montréal, où la facture grimpe à près de 400 $.

Si l’on soustrait la contribution d’assurance et la taxe applicable, soit 66,01 $ plus 5,95 $, du montant exigé hors régions métropolitaines, le coût strictement lié à l’immatriculation descend à 145,45 $.

Voici à quoi ressemblent les frais d’immatriculation ailleurs au Canada

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade privée sont établis dans le Motor Vehicle Fees Regulation en vigueur en 2026.

Lors de l’immatriculation initiale, il faut payer des frais uniques de 18 $. À cela s’ajoutent les frais annuels de licence, qui varient selon le poids net du véhicule.

Pour une voiture « régulière », comme une berline ou un modèle compact pesant entre 1 001 kg et 1 400 kg, les frais s’élèvent à 53 $ par année. Ils passent à 61 $ pour un véhicule de 1 401 kg à 1 900 kg, puis à 84 $ pour un modèle de 1 901 kg à 2 300 kg.

Concrètement, pour une voiture standard d’environ 1 300 kg, l’immatriculation initiale revient à 71 $, soit 18 $ de frais d’immatriculation plus 53 $ pour la licence annuelle. Par la suite, seul le montant annuel lié au poids du véhicule est exigé.

Au total, les frais sont entre 51 % et 64 % moins chers qu’au Québec.

Alberta

En Alberta, l’immatriculation d’une voiture de promenade est valide pour une période de deux ans, mais l’option annuelle est également disponible.

Selon le Registry Agent Product Catalogue en vigueur depuis le 1er octobre 2025, les frais gouvernementaux pour une première immatriculation ou un renouvellement s’élèvent à 87 $, auxquels peut s’ajouter un maximum de 13 $ en frais de service facturés par l’agent de registre

Le total maximal à prévoir est donc de 100 $ par année. À noter que ce montant inclut une contribution de 12 $ au Motor Vehicle Accident Claims Fund, mais ne comprend pas l’assurance automobile, qui est privée en Alberta et payée séparément, comme au Québec.

Les frais sont environ 40 % moins chers qu’au Québec.

Manitoba

Au Manitoba, les frais d’immatriculation d’une voiture de tourisme sont prévus dans le Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation pris en vertu du Code de la route.

Selon l’article 14(1), les frais pour immatriculer une voiture de tourisme sont de 119 $. Ce montant s’applique aux véhicules de promenade non commerciaux et peut être calculé au prorata si l’immatriculation débute en cours d’année.

Le règlement précise aussi que les frais d’immatriculation sont exigibles annuellement.

Les frais sont environ 18 % moins chers qu’au Québec.

Territoires-du-Nord-Ouest

Les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont établis dans le Motor Vehicles Regulations. Pour une immatriculation standard de 12 mois, il faut prévoir 83 $ par année si la personne a moins de 60 ans. Ce montant est réduit à 42 $ pour les personnes de 60 ans ou plus.

Le règlement prévoit également des périodes allant de 7 à 18 mois, avec des frais ajustés en fonction du nombre de mois sélectionnés. Des frais distincts peuvent s’ajouter pour les plaques ou leur remplacement.

Dans l’ensemble, les frais sont environ 43 % moins chers qu’au Québec.

Yukon

Pour le Yukon, l’information n’est pas aussi clair qu’ailleurs au Canada. Toutefois, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade seraient fixés dans le Motor Vehicles Regulations. Pour une voiture régulière, le droit est fixé à 5 $ par mois.

Comme les frais sont calculés mensuellement, une immatriculation de 12 mois revient donc à 60 $. Le règlement précise aussi que, pour un véhicule de moins de 4 500 kg immatriculé pour une période de moins de trois mois, le montant exigé correspond tout de même à trois mois.

Des frais administratifs peuvent s’ajouter, notamment 5 $ pour remplacer une plaque perdue ou endommagée et 6 $ pour le remplacement ou le transfert d’un certificat d’immatriculation.

Au total, les frais sont environ 59 % moins chers qu’au Québec.

Nunavut

Au Nunavut, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont établis dans le Motor Vehicle Registration and Licence Plate Regulations et varient selon la durée choisie, de 7 à 18 mois. Pour 12 mois, il faut compter 60 $, comparativement à 35 $ pour 7 mois et 90 $ pour 18 mois. Les montants sont établis au prorata selon le nombre de mois.

Dans une localité sans accès routier, le tarif correspond à 70 % du montant régulier. Les personnes de 60 ans ou plus profitent quant à elles d’un rabais de 50 %.

Globalement, cela représente environ 59 % de moins qu’au Québec.

Saskatchewan

En Saskatchewan, l’immatriculation d’un véhicule est gérée par la Saskatchewan Government Insurance (SGI) et inclut l’assurance automobile publique de base. Pour une voiture de moins de 5 000 kg, le droit annuel tourne autour de 68 $.

Les véhicules électriques doivent toutefois payer un supplément annuel de 300 $.

Dans l’ensemble, le coût demeure environ 53 % inférieur à celui du Québec.

Ontario

La province a supprimé en 2022 les frais annuels pour renouveler les plaques d’un véhicule de tourisme, d’un véhicule utilitaire léger, d’une moto ou d’un cyclomoteur. Ils étaient jusque-là de 120 $ par année.

L’immatriculation est même renouvelée automatiquement depuis 2024, sans frais.

Les frais sont 100 % moins chers qu’au Québec.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les droits varient principalement selon le type de véhicule et son poids, et ils s’appliquent du 1ᵉʳ avril au 31 mars.

Pour une voiture particulière, le renouvellement annuel oscille entre environ 61 $ et 189 $, selon la masse à vide. Ces montants excluent la taxe de vente harmonisée.

Des frais s’ajoutent pour l’obtention ou le remplacement d’une plaque, par exemple, environ 50 $ pour une plaque standard et jusqu’à 175 $ pour une plaque personnalisée.

Selon la catégorie, le coût peut être environ 58 % inférieur à celui du Québec pour un véhicule léger, mais jusqu’à 30 % supérieur pour certains modèles plus lourds.

Nouvelle-Écosse

Les frais d’immatriculation y sont établis selon le poids du véhicule, comme le confirme le barème officiel du Bureau des véhicules automobiles. Le tout est valide pour deux ans. Sur une base annuelle, cela équivaut à environ 71,65 $ à 166,95 $.

Les frais peuvent donc être environ 51 % moins élevés qu’au Québec pour un véhicule léger, mais jusqu’à 15 % plus élevés pour certains modèles plus lourds.

Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont fixés dans la Drivers and Vehicle Fees Policy en vigueur depuis décembre 2023. Les plaques annuelles coûtent 90 $, ou 80 $ si le renouvellement est effectué en ligne.

Les personnes de 65 ans et plus bénéficient d’un tarif réduit, soit 50 $ par année, ou 45 $ en ligne.

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, notamment 30 $ pour le remplacement d’une plaque.

Les frais sont environ 38 % moins chers qu’au Québec.

Île-du-Prince-Édouard

Les frais d’immatriculation d’une voiture de promenade sont établis dans le Highway Traffic Act Fees Regulations. Pour un véhicule particulier, un taxi ou un camion de moins de 4 100 kg, le droit annuel est fixé à 100 $.

Les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont exemptés, tandis qu’un hybride non rechargeable est soumis à un tarif réduit de 50 $.

Comparativement au Québec, cela correspond à environ 31 % de moins.

From Your Site Articles
immatriculation société de l'assurance automobile du québec plaque d'immatriculation au québec plaque d'immatriculation prix
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

9 amendes allant jusqu’à 2 000 $ à cause de la neige au Québec

Et elles peuvent toutes être facilement évitées.

Voici quoi savoir sur les nouvelles subventions pour ton véhicule électrique au Canada

Des milliers de dollars qui peuvent faire une bonne différence dans un portefeuille.

Ton permis de conduire te coûtera deux fois plus cher en 2026 : Voici quoi savoir

La SAAQ offre encore un « rabais », mais moins important que l'an passé. 😬

Mal déneiger ta voiture peut te coûter jusqu'à 360 $ d'amendes au Québec

Un balai à neige est un excellent investissement hivernal! 💸

Le versement du Régime de rentes du Québec, qui va jusqu'à 2 400 $, arrive cette semaine

Si tu reçois cette prestation gouvernementale, garde un œil sur ton compte! 💸

Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement

Plusieurs endroits au Mexique doivent absolument être évités

8 secrets bien gardés où manger à moins de 16 $ à Québec

Pas besoin de te ruiner pour aller au resto!

Rappel d’une préparation pour bébé vendue chez Costco pour risque d’intoxication alimentaire

Si tu as acheté cette poudre pour nourrisson, vérifie immédiatement ton lot.

Christophe Dupéré se confie sur ses grosses erreurs et sur ce qu'on n’a pas vu à Big Brother

« J'aurais dû garder Pascale. »

La Ville de Montréal embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an

Si tu cherches une nouvelle job à Montréal, c’est le moment!

Prévisions météo pour mars au Québec : Voici à quoi t'attendre d'ici l'arrivée du printemps

Le mot du mois : « slush ».

Quoi éviter d'acheter au Renaissance? Une experte des friperies révèle les pires pièges

Ce n'est pas tout qui est un bon « deal »! 👀

Un restaurant du Mile-End écope de 10 900 $ d’amendes pour insalubrité du MAPAQ

Il a écopé de quatre amendes, toutes liées au non-respect des normes de propreté. 👀

Tigre Géant offre une déco parfaite pour le printemps pour 45 % moins cher que sur Amazon

Une trouvaille à petit prix, c'est OUI!