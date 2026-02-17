Voici quoi savoir sur les nouvelles subventions pour ton véhicule électrique au Canada

Des milliers de dollars qui peuvent faire une bonne différence dans un portefeuille.

Un véhicule électrique à une borne de recharge.

De nouvelles subventions pour ton véhicule électrique sont maintenant disponibles au Canada.

Les personnes qui comptent acheter prochainement un véhicule électrique neuf seront ravies d’apprendre que les subventions fédérales à cet effet sont de retour depuis le 16 février dernier, question de réduire un brin la facture d’un tel achat. Ça veut dire quoi, concrètement ? Combien peux-tu recevoir? On fait le point.

Pour la petite histoire, le gouvernement Carney avait annoncé en mars 2025 mettre sur pause son programme de subvention pour l’achat de véhicules électriques en raison d’une demande particulièrement élevée.

Or, la ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Mélanie Joly, a finalement annoncé en mai 2025 qu’Ottawa allait remettre en branle son initiative de rabais.

Quels sont les critères d’admissibilité au programme?

N’obtiens pas l’aide financière fédérale qui veut. Si tu envisages de profiter du Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques, quelques critères sont à garder en tête.

D’abord, le véhicule doit être acheté ou loué à compter du 16 février 2026 et sa valeur finale de transaction ne peut pas dépasser 50 000 $. Exception notable : il n’y a aucun plafond si le véhicule est fabriqué au Canada.

Par valeur finale, ont entend par là le prix final qu’une personne accepte de payer lors de l’achat ou de la location de son véhicule. Cela inclut le prix de base du véhicule, les options, ajouts et ensembles installés lors de l’assemblage final, les accessoires inclus à la livraison et les frais du fabricant ou du concessionnaire liés à la vente.

Le modèle doit aussi être fabriqué au Canada ou dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange avec le Canada, respecter toutes les normes de sécurité canadiennes et être autorisé à circuler sur les routes publiques.

Il doit compter au moins quatre roues fonctionnelles et être neuf, donc immatriculé pour la première fois. Les véhicules de démonstration affichant moins de 10 000 km peuvent également être admissibles.

À quoi ressemble l’aide financière?

Le montant de l’incitatif diffère selon le type de véhicule que tu achètes. Il peut atteindre jusqu’à 5 000 $ pour un véhicule 100 % électrique ou à pile à hydrogène, et jusqu’à 2 500 $ pour un hybride rechargeable.

Le montant accordé dépend toutefois de la date à laquelle le concessionnaire soumet l’évaluation d’admissibilité, et non de la date d’achat ou de livraison.

À noter que le Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques (PAVE) sera en vigueur du 1er avril 2026 au 31 mars 2031, « à moins que tous les fonds alloués ne soient utilisés avant cette date », indique le site Web gouvernemental, qui précise que le financement « sera accordé selon le principe du premier arrivé, premier servi ».

Le portefeuille du nouveau programme est de quelque 2,3 milliards de dollars sur cinq ans, dont le montant a comme objectif de subventionner un total de 840 000 nouveaux véhicules électriques.

Diminution du montant avec le temps

Toute bonne chose à une fin, comme on dit. Les incitatifs du programme diminueront graduellement sur cinq ans.

Pour les véhicules électriques à batterie et à pile à hydrogène, le montant pourra atteindre :

  • 2026 : 5 000 $
  • 2027 : 4 000 $
  • 2028 : 3 000 $
  • 2029 : 3 000 $
  • 2030 : 2 000 $
Pour les véhicules hybrides rechargeables :
  • 2026 : 2 500 $
  • 2027 : 2 000 $
  • 2028 : 1 500 $
  • 2029 : 1 500 $
  • 2030 : 1 000 $

