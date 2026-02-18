Loto-Québec cherche 6 gagnants qui ne savent peut-être pas qu’ils ont remporté jusqu’à 1 M$
Fouille dans tes tiroirs, parce qu'un l'un de ces billets pourrait être le tien.
Tu as acheté un billet de loterie ces derniers mois et il prend la poussière quelque part dans ta maison? Avant de le jeter, ça peut valoir la peine de prendre un petit deux minutes pour le faire valider. Selon la liste officielle de Loto-Québec, six lots de 100 000 $ et plus n'ont toujours pas trouvé preneur.se, dont deux prix d'un million de dollars.
Les gagnant.e.s ont entre plusieurs semaines et plus d'un an pour se manifester. Passé ce délai, les montants non réclamés sont reversés sous forme de lots bonis à travers les divers jeux de la société d'État.
Voici le détail de chacun des billets gagnants qui attendent encore leur propriétaire.
Grande Vie : 25 000 $ par année à vie
Date du tirage : 14 juillet 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 25 000 $ par année à vie
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 17 22 26 37 43
Date limite de réclamation : 14 juillet 2026
Lotto 6/49 : 100 000 $
Date du tirage : 24 décembre 2025
Catégorie de lot : 10/10
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Mauricie
Sélection gagnante : 72434723-03
Date limite de réclamation : 24 décembre 2026
Québec Max : 1 000 000 $
Date du tirage : 9 janvier 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 13 22 26 34 37 42 47
Date limite de réclamation : 9 janvier 2027
Québec Max : 333 333 $
Date du tirage : 21 novembre 2025
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 333 333 $ (1 part sur 3)
Région administrative : Laval
Sélection gagnante : 01 09 10 11 24 40 49
Date limite de réclamation : 21 novembre 2026
Sprinto : 100 000 $
Date du tirage : 9 juin 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Sélection gagnante : 26 38 42 46 48
Date limite de réclamation : 9 juin 2026
Spécial de l'été : 1 000 000 $
Date du tirage : 20 juin 2025
Catégorie de lot : 6/6
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Lanaudière
Sélection gagnante : 968193
Date limite de réclamation : 20 juin 2026
Pour rappel, tu peux valider ton billet dans le confort de ton salon via l'application de Loto-Québec ou te rendre dans n'importe quel point de vente autorisé, que ce soit à l'épicerie, au dépanneur ou au petit kiosque de ton centre d'achat local.
