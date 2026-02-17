Aéroport Montréal-Trudeau : Ton GPS risque de te mener à la mauvaise adresse
Imagine devoir stationner ta voiture entre deux avions.
Tu es peut-être sur le point de quitter ton domicile, valise à la main, pour te rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau (YUL), à quelques heures d’avoir les deux pieds dans le sable, dans le Sud ou ailleurs dans le monde où il ne fait pas froid. Si tu y vas en voiture, tu voudras regarder à deux fois l’adresse que ton GPS t’indique, car tu risques de te retrouver dans le champ ou sur le tarmac.
Ce qu’il faut savoir, c’est que la plateforme d’Alphabet, Google Maps, indique une erreur d’orientation lorsqu’une personne sélectionne « YUL Aéroport international Montréal-Trudeau » dans sa barre de recherche.
Oui, le chemin te mènera à l’aérogare montréalaise, mais pas au terminal. Tu risques de te faire guider jusqu’au centre du tarmac de Montréal-Trudeau, entre deux avions.
Sur son site Web, l’administration de YUL demande aux voyageurs et voyageuses d’utiliser l’adresse officielle suivante de l’établissement : le 975, boulevard Roméo-Vachon.
« Nous travaillons activement avec Google afin de corriger la situation », indique YUL.
Si tu es plutôt du genre à utiliser les plateformes Waze ou le GPS d’Apple, tu devrais te rendre à bon port ou plutôt au bon aéroport.
Contrairement à Google, les deux autres GPS populaires, Waze et Plan, offrent un trajet sans détour vers le tarmac. Waze, Apple Plan
Il y a toujours l’option de suivre l’étoile polaire pour trouver le nord si tu transites en soirée ou de te rendre à l’aéroport de mémoire, espérant qu’elle ne soit pas défectueuse.
Rappelons que rouler dans les alentours de l’aéroport montréalais n’est pas de tout repos. Avec la fermeture de quelques-uns de ses stationnements centraux et divers chantiers de construction — notamment pour l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM), le trafic y est omniprésent.
