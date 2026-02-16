Pascale se confie sur Big Brother et sur ce qu'on n'a pas vu de l'histoire de la clef perdue
Pascale Marineau, comme bien des téléspectateurs et téléspectatrices, y a cru pendant quelques précieuses minutes : le vent semblait enfin tourner en sa faveur dans la maison de Big Brother Célébrités. Mais dans ce jeu où l’incertitude est reine, tout peut basculer en un instant. À peine William Cloutier évincé, la redoutable double élimination s’est mise en branle, forçant Pascale à quitter l’aventure dans la foulée de son plus fidèle allié, valises à la main.
Un revirement brutal qui met un point final à l’alliance Ça pue, qui a fait couler beaucoup d’encre cette saison.
Au lendemain de son éviction, après un long combat qu’elle a bien failli remporter, on s’est entretenu avec l’humoriste pour revenir sur cette soirée aussi intense que déterminante et sur l’ensemble de son aventure. Des stratégies qui ont déraillé aux trahisons qui ont tout fait basculer, elle revisite son parcours, ses moments forts… et ceux qui lui ont brisé le cœur.
Tu es passée à un seul vote de rester dans l’aventure. Selon toi, qu’est-ce qui a fait en sorte que tu n’aies pas réussi à aller chercher les votes manquants?
« Christophe, il ne voulait pas décevoir son ami Oussama. Je suis pas mal certaine. Ils sont très proches. Oussama et Citron sont aussi très très très proches. Donc, je savais qu'Oussama, c'était peine perdue. J'ai essayé le tout pour le tout en lui montrant ma clef parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus rien à perdre.
« Gabrielle, c'est un rendez-vous manqué. Nous deux, on s'est fait très rapidement cibler comme étant un duo fort dans les premières semaines, mais on ne l'était pas. Donc, on s'était dit : on va s'éloigner pour mieux se retrouver. Puis moi, cette semaine, c'était ça ma campagne auprès de Gabrielle. Je lui disais le rendez-vous manqué du début de saison, c'est là. Et quand William a déballé toute la vérité sur Félix, la première personne que je suis allée voir, donc avant même l'éviction de William, c'est Gabrielle, pour lui dire que j'avais une autre clef. Je lui ai tendu une grande perche en disant : on ne sait pas ce qu'elles font, ces clés-là, mais moi, j'ai une arme contre celle de Félix, rallie-toi à moi.
« Elle me semblait ouverte, mais elle a quand même choisi Citron. Donc, moi, j'ai une discussion à avoir avec Gabrielle parce que je ne comprends pas cette décision-là. Dans le jeu, il me semble que je deviens plus forte, j'ai une clef, j'ai quelque chose à offrir. Citron n'avait pas de clef. Il me manque une information. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la décision de Chris et de Gabrielle de garder Citron. »
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écoutant les épisodes?
« Le coup d'État! Mon Dieu, le coup d'État offert, comme ça, sur un plateau d'argent. Je suis ambivalente, parce que je trouve qu'on ne se battait pas à armes égales. On s'entend, nous, à ce moment-là, dans la maison, il n'y a rien pour contrecarrer un coup d'État. Il n'y a pas de clef de deuxième vie, il n'y a rien en jeu qui est assez fort pour contrer ça. Même la passe "choix" de William, il ne peut pas me la donner pour que je le pige pour le challenge du véto. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'un coup d'État. C'est immense et c'est le collier le plus puissant. Donc, c'est sûr que j'ai été très surprise de voir qu'ils lui ont donné sur un plateau d'argent ce pouvoir-là.
« Par contre, de l'autre côté, quand c'est arrivé, ça nous a donné une maudite bonne semaine de jeu et de télé. Et surtout, c'est, je pense, notre plus grand coup à William et moi. On a réussi à se sortir de là. C'était improbable, on a tellement travaillé fort. T'as aucune idée comment ça a été compliqué et long. Ça a été une grosse, grosse négociation avec Mona. Donc, quand j'ai réalisé que c'est quelque chose qui lui a été donné, j'étais un peu : hey, ce n'est pas juste! Mais d'un autre côté, pour ma game, pour comment j'ai joué, pour me surprendre comme joueuse... C'est l'affaire où j'ai été le plus dans la schnoutte. Pis j'ai été capable de m'en sortir. Faque c'est dans mon CV de joueuse et c'est le moment le plus fort de ma saison. »
Personne n'a questionné, plus que ça, comment Mona de Grenoble a obtenu cette clef pour le coup d'État?
« Oui, elle nous a dit qu'elle l'avait trouvée dans un beigne pendant le challenge "Chercher la lumière". Mais il y avait quelque chose... On sentait que ça ne se pouvait pas vraiment, parce que la façon dont Big Brother présente les clefs, c'est vraiment plus risqué que ça, là, pour aller chercher une clef. Et il y avait quelque chose d'injuste. Dans le sens où Kate et Gabrielle ne pouvaient pas jouer ce patronat-là, donc ça leur enlève complètement l'opportunité de pouvoir trouver la clef du plus gros collier. Et moi, je suis super intolérante au gluten, donc c'est sûr et certain que je ne vais jamais manger un beigne. Donc, c'est con, mais la prod, elle réfléchit à ces affaires-là. Puis, c'est pour ça qu'on était comme : une clef aussi puissante dans un beigne? Ça pue. »
La trahison de Félix est l'une des raisons pourquoi tu t'es retrouvée sur le bloc la première fois. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il vous a trahi au lieu d'essayer de créer un quatuor avec Marie-Ève?
« On en avait une alliance, les cinq. On était Félix, Marie-Ève, William, moi et Kate, et ça s'appelait Big Love. On l'a faite, cette alliance-là, à notre retour du party du sous-sol. Nous, quand on a vu que Les Croquettes, ça ne tenait plus, d'emblée, on s'est dit : parfait, on va se faire un cinq fort. Statistiquement, on avait les meilleures chances dans les challenges.
« Bon, c'est sûr que c'est l'affaire de ma clef qui n'a pas aidé, mais il faut comprendre une chose dans Le porte-clef, qui est composé de William, Félix et moi : moi, je sais que Félix a sa clef orange, mais Félix n'a jamais voulu me révéler ce qu'elle faisait. Je l'ai su par le biais de William. Donc, je travaille ma confiance avec Félix. Félix se méfie un peu de moi. La raison pour laquelle, moi, je n'ai jamais nommé son nom dans le grand moment du coup d'État, c'était parce que je voulais lui prouver que j'étais une alliée fidèle. Je n'ai jamais révélé qu'il possédait des clefs, qu'il faisait partie prenante des stratégies pour ce bloc-là et qu'il était celui qui initiait le backdoor sur Marie-Ève. Je voulais le protéger pour lui montrer ma fidélité, mais lui, là, il peut bien dire que je ne lui ai pas dit que j'ai perdu ma clef : il ne m'a jamais dit à quoi servait la sienne! Donc, ça va dans les deux sens, cette affaire-là. Moi, Félix, je l'ai protégé jusqu'au bout, alors cette trahison-là, elle a fait mal.
« Je pense que ça vient vraiment du territoire. La chambre orange, c'est un territoire. Et si tu n'es pas de ce clan, tu es sur la liste des évincés. Puis c'est moi qui lui ai trouvé sa clef, et il est allé se mettre dans la chambre orange. Pis là, écoute, il s'est rallié à ça, il y a eu le sentiment d'avoir le nombre derrière lui. Il sentait qu'on était radioactifs, William et moi. Mais, en réalité, on était son bouclier. Donc, je suis pas mal persuadée que s'il n'est pas patron ou si Marie-Ève n'est pas patronne, il est dans l'eau chaude, là. »
Tu avais une clef « mystère ». As-tu tout essayé pour trouver ce qu'elle faisait? On ne t'a pas vu plus que ça à l'écran.
« Tout, tout, tout, tout, tout, tout! J'ai tout, tout, tout essayé. Donc, c'est sûr que c'est un peu frustrant de partir sans savoir à quoi ça sert et comment j'aurais pu l'utiliser. Et ça faisait deux semaines que je l'avais. Deux semaines à Big Brother, c'est comme deux ans, c'est long, là, deux semaines. Donc, de ne pas savoir à quoi elle sert, c'est comme, voyons, c'est même frustrant parce que câline, j'aimerais ça pouvoir la jouer. Puis là, bien, c'était mon argument pour qu'on me garde, mais en même temps, ça n'a pas tant de poids parce qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Fait que je comprends que les gens sont comme : ouais, mais peut-être que c'est quelque chose qui va juste t'aider, toi, tu sais. Si j'avais eu un indice, ça devient un autre type de monnaie d'échange. »
Est-ce que ta clef était la même que celle de Félix? Il a dit en avoir quatre identiques.
« La même, oui. Félix m'a aussi dit qu'il avait tout tenté pour ouvrir les trucs, et ça ne marchait pas. Donc, on ne savait toujours pas à quoi servaient ces clefs. C'est sûr qu'on va bientôt le savoir. Est-ce que c'est un accès à une rédemption? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a un pouvoir avec ces clefs-là, parce que Marie-Mai, elle nous a dit dans le challenge "Chercher la lumière" : regardez dans les airs, vous allez voir, ça peut être payant. Donc, c'est pour ça que ce ne sont pas des clefs qui sont là pour le fun, là, selon moi. »
Pourquoi ne pas juste avoir dit que tu avais perdu la clef quand tout a dégénéré?
« Ça, c'était ma petite déception en regardant les émissions. On n'a pas montré d'où part le mensonge. Attache ta tuque, tu vas tout comprendre. Dans notre négociation avec Mona, avant le coup d'État, on dit à Mona : "On a de l'info, ça va être payant, garde-nous, on va travailler avec toi." À la fin de cette conversation-là, on crée une nouvelle alliance de six qui s'appelle Le Croco et l'oiseau, dans l'idée que les deux se nuisent, mais s'aident aussi. Cette alliance comprend Oussama, Chris, Mona, Gabe, William et moi. C'est un top six, on se protège jusqu'à ce qu'on arrive dans ce top six-là. Nous, on embarque là-dedans les deux pieds joints.
« Là, on fait le challenge du patron, et dans le challenge du patron, on joue à "Hors de question", où on se lance de grands verres d'eau. Oussama m'élimine avant d'éliminer Normand, avant Félix qui a l'immunité, Marie-Ève et même Kate. Donc, tu comprends que, moi, ça me met la puce à l'oreille. Je fais : oupelaï, Le Croco et l'oiseau, c'est de la brume, là. Entre-temps, Marie-Ève remporte. Il y a eu les premières rencontres avec la patronne et là, Mona se propose comme pion. Et quand je retourne voir Marie-Ève, elle me dit : tu ne trouves pas ça bizarre, toi? Mona qui se propose comme pion en sachant très bien qu'elle va se sortir de ça, tu ne trouves pas que ça sent le backdoor sur William? Et là, je fais : c'est vrai, ce n'est pas la première fois que j'entends que Mona vise un backdoor sur William. À ce moment-là, elle est au courant que moi, j'ai la clef, alors elle n'a pas d'intérêt à garder William dans le jeu. Mona, elle a de l'intérêt à me garder, moi. Et après ça, j'apprends par le biais de Kate que Mona a promis un top six composé de Oussama, Chris, Gabe, Mona, Kate et Citron.
« Fait que, quand j'ai dit : "je n’aime pas ça qu'on me prenne pour une conne", c'est basé sur tout ça, là. Donc, ma seule monnaie d'échange, à ce moment-là, pour négocier qu'elle ne fasse pas un backdoor pis qu'elle ne soit pas en train de travailler pour un backdoor sur Will, c'est de lui dire : j'ai de nouvelles infos, et je ne les partagerai pas si vous travaillez pour un backdoor. Évidemment, je ne suis pas au courant, moi, là, que Citron est au courant pour la clef. Pendant notre discussion, j'ai compris que Mona le savait, mais je réalisais aussi que Mona était en train de m'enfirouaper ben raide, là. C'était comme si j'étais sur le bord du précipice, pis je suis comme : ben faut que je jump au complet parce qu'il ne me reste plus rien d'autre à quoi m'accrocher. Je n'ai pas de valeur aux yeux de Mona sans ma clef.
« Il aurait fallu que je décante, que je laisse mon émotion passer pis que je trouve une façon plus adéquate, plus habile de parler de l'information que j'ai sans inventer une fausse panne. C'était ça, mon erreur. C'était l'état dans lequel j'ai abordé cette discussion-là, qui était vraiment une blessure d'ego. »
Qui n'aura assurément pas ton vote au jury?
« C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire Citron Rose, pour sa compréhension de la rétention de l'information. À Big Brother, l'information, c'est la monnaie d'échange. Et savoir retenir l'information, c'est très très précieux dans ce jeu-là. C'était rendu bien connu, je veux dire, je disais : "Salut, Citron", et la chambre orange venait me voir pour me dire : "T'as dit salut à Citron?"
« Donc ,il y a ça, et il y a sa fermeture. Quand elle a dévoilé ma clef à Marie-Ève, moi, je suis allée la voir après, et j'ai fait : OK, ça, c'est le bon usage de l'information qu'on détient. J'ai dit : Citron, ça, c'est un excellent move, je respecte ça. Je ne suis même pas fâchée contre toi, là, ça me prouve que tu joues. Veux-tu jouer avec moi? Non, rien à faire, elle ne voulait pas. Là, on lui a tendu une perche avec Will, en disant : hey, check ta place dans cette alliance-là. Rallie-toi à nous. Non, il n'y a rien à faire.
« Donc, pour moi, quelqu'un qui a de la difficulté avec la rétention d'information et qui a une fermeture complète, ce ne sont pas des qualités de joueur que moi, j'apprécie dans ma charte des valeurs de joueur. C'est très haut dans mes critères. Pis malheureusement, ce ne sont pas deux qualités de joueuse qu'elle possède. »
Si tu étais patronne invisible cette semaine et pouvais décider le bloc sans être dans le jeu. Qui mettrais-tu?
« Félix et Marie-Ève. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Moi, mon rêve, c'est Kate. Kate, c'est une joueuse qu'on n'a pas beaucoup vue, mais qui fait beaucoup de stratégie. Elle est brillante, c'est une force tranquille dans la maison. Moi, j'ai rapidement voulu m'allier à Kate, parce qu'elle a beaucoup d'intuition. Tout ce que Kate prédit arrive. Elle le voit venir d'avance. Donc, c'est un atout, parce que ça nous a permis de travailler des affaires pour essayer de se protéger et de travailler en amont. Elle est aussi quand même bonne en challenge. Kate, elle est toujours très proche de gagner. C'est quelqu'un qui est très sous-estimée dans la maison. Elle joue vraiment plus qu'on pense. C'est une femme brillante. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir Kate.
« Toutefois, je pense que la meilleure joueuse, au moment où on se parle, c'est Mona. »
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
