William se confie sur les trahisons et le jeu de Félix à Big Brother Célébrités
Après avoir laissé couler l'un de ses plus précieux alliés, on espère que Félix nage comme un Olympien.
Malgré les grands espoirs des fans de la téléréalité Big Brother Célébrités de voir le duo formé par William Cloutier et Pascale Marineau s’en sortir grâce à une clé ou à un rebondissement digne de l’émission, c’est maintenant officiel : aucune twist ne pourra les ramener dans l’aventure. Les derniers jours de William, au cours desquels il a vu tout son jeu s’effondrer, lui ont été tout aussi fatals qu’à son alliée humoriste, évincée lors d’une double élimination surprise pendant cette cinquième semaine.
Difficile de nommer la plus grande erreur ayant fait passer le duo de héros à zéro, s’il n’y en a qu’une : miser sur King Melrose, faire confiance à Citron Rose et à Félix Dolci, ou perdre la clef du pouvoir des pannes de courant et mentir à ce sujet?
Dans tous les cas, le public a espéré jusqu’à la fin que deux des figures principales du jeu s’en sortent, puisqu’on va se le dire, l’alliance Ça pue mettait de l’action dans la maison.
Alors qu’on attend impatiemment que Normand D’Amour et Christophe Dupéré jouent assez pour obtenir plus qu'une ou deux minutes d’écran par semaine, on a questionné le jeune chanteur révélé à Star Académie sur cette aventure riche en émotions et en trahisons. Lui, il en a eu du temps d'écran avec toutes ses stratégies!
De retour à la réalité, William s'ouvre sur son parcours et revient sur les plus grandes trahisons de cette sixième saison. Du moins, jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écoutant les épisodes?
« À quel point ma lecture du jeu était bonne, puis que je n'étais pas dans le champ de patates. Même le collier du coup d'État : j'ai soupçonné que c'était une affaire avec laquelle Mona était rentrée. Vers la fin, je disais à tout le monde : '' Pour moi, c'est une infiltrée de la prod ''. Parce que ça ne faisait aucun sens qu'elle ait un collier aussi fort à la quatrième semaine. Alors que moi, après tous mes efforts pour réussir à ouvrir une grille dans le party de sous-sol, dans un huis clos, et je dois le faire tout seul, à l'abri des regards... Réussir à en sortir, finalement, juste un écusson "choix". Je me suis dit que le rapport effort versus récompenses n'est pas égal. Il y avait de quoi qui puait. Il y avait de quoi qui puait dans le fait de constater que Mona possédait un aussi gros bling bling [grâce à une clef "trouvée dans un beigne".] »
Selon toi, quelle a été ta plus grande erreur : faire confiance à King Melrose, ou à Félix Dolci?
« Aucune de ces réponses, j'irais ailleurs. Selon moi, la plus grande erreur de mon jeu, puis on le voit aussi dans les émissions, c'est quand Pascale dit à Kate, finalement, qu'elle possède la clef qui permet de faire des pannes. Je le sais, à ce moment-là, j'ai un feeling que Pascale n'a pas encore la certitude que Kate ne va pas leak l'info, mais elle lui donne en gage de réconciliation au fait que j'avais déjà dévoilé le plan King de le garder lui et non JF [pendant le party de sous-sol]. Pascale a voulu réparer les pots cassés, puis a offert, finalement, cette info-là que moi, j'aurais voulu amener dans ma tombe.
« J'aurais aimé que ce soit juste moi et Pascale qui soyons au courant de cette affaire-là. Je n'ai pas assez insisté. J'aurais dû lui dire qu'il faut vraiment que ce soit une info qui reste entre nous. Parce que, finalement, de ça a suivi le bout où Citron a annoncé à Marie-Ève qu'on possédait cette clef-là, puis là, c'est devenu extrêmement laborieux de rattraper ça.
« Félix, dès la première semaine, on était déjà très proches parce qu'on était les deux sans domicile, on vivait dans le salon, on errait avec Marie-Ève. J'avais quand même confiance en Félix. J'ai eu raison d'avoir confiance en lui parce que, moi, je ne me suis pas réveillé un matin en disant : ''Mona, Gabrielle et Marie-Ève sont dangereuses''. Non, c'est à la suite de conversations avec Félix, avant même le party de sous-sol où on a fait : ces trois personnes-là, il faut s'en méfier. Moi, Félix, je lui faisais vraiment confiance. Je pense que s'il s'est désolidarisé de nous quand on est revenus [du party de sous-sol], c'est parce qu'on était super radioactifs. On a été les premiers à être accusés d'être les cerveaux de cette affaire-là. Il a pris un step de reculons, puis il s'est plutôt rapproché davantage des autres personnes.
« Pour ce qui est de King, est-ce que j'ai fait une erreur de lui faire confiance? Oui et non. À ce moment-là, King, on le ramenait de l'autre bord, il était déjà comme chanceux d'avoir survécu au party de sous-sol. Là, on lui a mis une mitraillette dans les mains, puis on a fait have fun. Mais, au final, on a quand même réussi à se sortir de ça, moi et Pascale, avec l'argumentaire, en parlant avec Mona, puis on s'est comme dit : plutôt que de se faire la guerre, soyons solidaires, puis joignons nos forces. »
L'alliance des Croquettes à Big Brother Célébrités, que Citron Rose a trahi, puis King, et enfin Félix. Big Brother Célébrités | Noovo
Pourquoi, selon toi, est-ce que Félix t'a abandonné tandis que votre trio avec Pascale avait tout : le talent, les clefs, la stratégie?
« C'est mon plus gros point d'interrogation. C'est la seule affaire pour laquelle je n'ai pas de réponse [et que] je vais certainement vouloir revoir avec lui à sa sortie. Mais de façon générale, il ne faut pas oublier que les semaines sont longues à Big Brother Célébrités. On n'a pas de téléphone, on est 24h/24 les uns avec les autres. Donc, quand on n'est pas en train de faire un challenge, la cohésion de groupe, elle pèse pour beaucoup dans nos décisions. Donc, s'il y a deux personnes qui semblent craintes du plus grand nombre, c'est vraiment facile de tomber dans le choix de dire : je pense que je vais suivre le plus grand nombre. C'est plus sécurisant, c'est moins "kamikaze". Je pense vraiment que c'est par souci d'être craint, de trop traîner avec nous, qu'il s'est désolidarisé.
« Mais en faisant ça, lui, je ne comprends pas qu'il n'a pas fait la double lecture de ça. Il n'en est pas venu à la conclusion que "si je les trahis, qu'est-ce qu'ils me doivent, en échange?" Rien du tout. On va tout révéler. Je veux dire, ça fait partie des dommages collatéraux de sa décision. Moi, si je trahis une alliée qui connaît tous mes secrets, il faut que je sois en connaissance de cause au moment d'agir, qu'elle aille peut-être dévoiler tous mes secrets. »
As-tu essayé de lui dire, à Félix : « Hey, tu ne devrais pas me trahir, je connais tous tes secrets »?
« Je lui ai un peu fait savoir. Ce à quoi il m’a répondu, comme un politicien : "Ça ressemble à des menaces que tu me fais là" et "Si tu fais ça, ça va juste t'enfoncer plus." Moi, j'ai fait OK, regarde ce qu'on va faire : je ne vais rien dévoiler, mais moi, je compte encore sur toi pour que tu me sauves, que tu ne me mettes pas en backdoor, puis que tu travailles Marie-Ève pour que ce ne soit pas moi le backdoor. Je vais conserver ton secret, en voulant dire : si tu ne me tends pas la main pendant que je coule, tu vas couler avec moi. C'est un peu ça, et c'est ça qui est arrivé, il a choisi de me laisser couler, alors j'ai partagé ses secrets.
« Tu t'attaques à moi, c'est un couteau à double tranchant. Moi, je ne partirais pas en mode : je connais tous les secrets de tous et chacun et je vais les conserver jusqu'à ma mort. Moi, mon jeu se termine là. Je pars en disant : ''faites attention, il peut arriver ça, ça, ça''. Je pense que c'est un risque qu'il a choisi de courir. Puis, s'il avait choisi de nous protéger, même Pascale, ça ne se serait jamais sorti. J'ai vraiment été une tombe toute la saison. »
Félix Dolci affirme que William Cloutier a quitté sans même le regarder dans les yeux, mais les archives de Big Brother Célébrités montrent le contraire. Big Brother Célébrités | Noovo
Félix affirme que tu ne l'as pas regardé en quittant, mais on te voit lui faire une accolade. Qu'est-ce qu'on a manqué?
« Vous n'avez rien manqué. Ça a été vraiment mon dernier échange, il y a eu un câlin, puis je lui dis quasiment bravo. Je pense que c'est l'orgueil qui a dû, peut-être, en prendre un coup d'évincer un allié, puis de voir que, finalement, cet allié-là n'est pas parti sans créer de dommages.
« Moi, je pense qu'il a voulu dire ça pour se dédouaner de sa mauvaise décision qu'il a prise, en mode : de toute façon, il y avait déjà de quoi de brisé, puis il devait être déjà fâché après moi. Pas du tout. Je suis vraiment parti en gentleman. En mode : j'enlève le chapeau de joueur, j'aime tous les humains ici, puis je n'ai rien contre vous. Je pense qu'il a joué cette carte-là parce qu'il doit manquer de justification d'avoir fait ça en ce moment. »
Vient-il officiellement de perdre ton vote pour le jury?
« Non, tout est travaillable. Ça, c'est sûrement la plus grande qualité de Mona. Mona, on peut vouloir l'évincer une semaine, mais, la semaine suivante, si on a des choses intéressantes à apporter à sa game, à ce moment-là, elle est ouverte à la négo, puis à changer de camp. Ça, pour moi, c'est la force de tout joueur de Big Brother. C'est l'ouverture d'esprit.
« Donc, si Félix fait des moves dans les prochaines semaines qui me surprennent, puis qui relèvent de cette ouverture d'esprit là, peut-être qu'il aura mon vote. Mais pour le moment, j'avoue que l'attention est sur Mona. C'est, à mon avis, la joueuse la plus intuitive et la meilleure de cette cohorte-là. Parce que, justement, elle n'est pas fermée. On en voit, en ce moment, qui ne prennent pas de risques, qui ne veulent pas gagner de véto, ne veulent pas s'afficher, ne veulent pas se mouiller... Ça va jouer contre eux, parce que quand il va falloir départir dans un vote final, ça va être facile de choisir qui gagne entre une Mona qui a joué, qui a changé cinq fois d'alliance, mais qui a toujours réussi à survivre, versus quelqu'un qui a juste cherché la chaleur comme un papillon de nuit, qui a peur, et qui a attendu que ce soit son heure, pour finalement se retrouver en finale. »
Qui n'aura assurément pas ton vote au jury?
« Marie-Ève. Il y a beaucoup de dialogues qui ont été freinés par sa gestion des critiques et des commentaires. À chaque fois qu'on est en train de défaire un nœud, un conflit ou un non-dit ou une cause à effet, puis qu'on essayait de mettre de l'ordre là-dedans, comme je le faisais avec Mona très facilement, souvent, elle se braquait et elle tombait dans le reproche de la façon que je m'adressais à elle, plutôt que ce que j'avais à lui dire. Ça, ça nous a vraiment ralentis dans les échanges, de me faire répéter à maintes reprises que j'étais trop frontal, que j'étais trop joueur. Mais je ne suis pas en train de t'intimider, je suis en train de mettre la lumière sur des incompréhensions pour qu'on avance ensemble, puis qu'on arrête de se craindre, puis qu'on s'allie. Parce que toutes les choses qui lui faisaient peur de moi, ça aurait pu devenir des forces dans un éventuel duo entre moi et elle. J'aurais pu devenir un très bon bouclier.
« J'ai trouvé ça dur les dialogues, et on l'a vu avec Émily, tu sais, quand elles mangent ensemble. Quand elle sent qu'elle pourrait être dans la merde, sa porte de sortie, c'est comme : je ne suis pas d'humeur à parler de ça en ce moment. Mais on est dans un jeu pour ça. Pour moi, ça, ça enlève beaucoup de points à son jeu, et pour ces raisons-là, je ne me verrais pas faire gagner quelqu'un qui a fermé à plusieurs reprises le dialogue sous prétexte que ça la percute trop, puis qu'on lève trop le ton, puis : ''on peut-tu parler un peu d'autres choses?'' »
« [...] Je pense que tu peux travailler n'importe qui dans ce jeu-là, si c'est fait avec un aspect ludique, avec vraiment une intention de juste avoir du fun. Pascale et moi, on se dédouanait beaucoup de nos actions un peu plus crunchy, parce qu'au final, on est quand même bien juste en train de faire un gros Monopoly géant. On dirait que les autres apportent un aspect plus grave, justement plus de l'ordre de la survie. Mais moi et Pascale, on était comme : mais non, on joue, on a du fun. C'est juste un jeu. »
Est-ce que tu as été surpris de voir qu'à la première semaine, si tu n'avais pas été patron, tu étais quand même ciblé?
« Ça m'a vraiment étonné. On le découvre juste plus tard, à cause du montage, mais j'avais déjà une alliance, Les 6 doigts de la main, constituées de Marie-Ève, Félix, Pascale. Puis, quand j'ai vu qu'un à la suite de l'autre, c'était eux qui étaient au top pour être patrons, je t'avoue ne jamais m'être senti en danger une seule seconde. Mais là, quand je réécoute les émissions et puis j'apprends qu'en huis clos, il y avait Good Vibes qui existait, puis que j'étais la cible, j'ai fait comme : oh, une chance que j'ai joué le tout pour le tout, puis que j'ai décidé d'être patron. Mais sinon, moi, je pensais que j'étais correct. J'ai failli ne pas jouer le patronat! »
Si tu étais patron invisible cette semaine et pouvais décider le bloc sans être dans le jeu. Qui mettrais-tu?
« Je pense que je mets Félix et Marie-Ève. Comme ça, si l'un des deux se sauve, il y en a quand même un des deux qui reste sur le bloc. Il faut vraiment affaiblir ce duo-là, qui est rendu bien trop fort pour plein de raisons. Marie-Ève qui gagne tous les challenges, Félix qui a autant de clefs qu'un concierge d'école secondaire. Il faut vraiment, en priorité, s'attaquer à ça, je pense.
« Puis, en backdoor, un genre de Oussama ou Chris, juste pour lui donner un petit coup de fouet, pour le stresser. Mais je sais pertinemment qu'il remporterait les votes unanimes. Ça ferait en sorte qu'on serait sûr qu'on délogerait soit Félix ou Marie-Ève. Et, la semaine d'après, ça serait de rebrasser ça un peu, autrement. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Mona ou Félix. Ok. Ça a changé trois fois aujourd'hui [au cours des entrevues]. D'une place à l'autre, je ne dis pas la même affaire, mais Mona et Félix. Mona, parce que sa game sociale est impeccable et elle n'a pas fini d'être une joueuse redoutable. Félix, parce qu'il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de pouvoir, il est prédisposé physiquement à tout remporter, aussi. En plus, il pourrait avoir le vote parce qu'il est franchement sympathique. C'est un ami aussi, au-delà de la trahison du jeu, ça reste quand même quelqu'un de très magnétique. »
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
