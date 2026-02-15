Cette trouvaille IKEA à moins de 1 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» de la cuisine
C’est pas parce que c’est pas cher que c’est « cheap »!
On peut bien essayer de garder nos armoires organisées, mais ce ne sont pas tous les types d'emballages alimentaires qui nous simplifient la tâche. Sacs de chips, de pâtes ou de lentilles : une fois ouverts, ces items peuvent facilement tourner au dégât. Si tu veux éviter le gaspillage sans te compliquer la vie, IKEA a peut-être une petite trouvaille à moins de 1 $ qui vaut le détour.
Le détaillant suédois propose les clips de fermeture BEVARA en version anthracite et jaune foncé, un petit accessoire qui peut faire une vraie différence dans ta cuisine. En ce moment, l’ensemble de six pièces est affiché à 0,79 $ au lieu de 0,99 $, soit 20 % de réduction, ce qui représente une économie de 0,20 $. À ce prix-là, tu peux en glisser plus d’un paquet dans ton panier sans trop y penser.
Les clips de fermeture BEVARA du IKEA. IKEA
Ces pinces servent à refermer facilement les sacs et emballages pour préserver le contenu, que ce soit dans le garde-manger ou dans le frigo. Elles mesurent 14 cm, ce qui les rend assez longues pour bien tenir les plus gros paquets. Elles sont faites de plastique polypropylène contenant au minimum 20 % de matière recyclée, et peuvent aller autant au lave-vaisselle qu’au congélateur.
Côté popularité, le produit affiche une note moyenne de 4,8 étoiles sur 5, basée sur 502 avis. Les notes sont élevées pour la facilité d’utilisation, la qualité et le fait qu’il fonctionne comme prévu.
« Très long et pratique pour la fermeture de sachets », écrit un.e internaute. Une autre mentionne que la longueur est idéale pour refermer de plus gros paquets. Bref, pour plusieurs, c’est un petit achat efficace au quotidien. D’autres parlent d’un bon rapport qualité-prix et d’un achat très satisfaisant.
Cela dit, une personne mentionne que la couleur est un peu terne à son goût. Une autre précise qu’il faut faire attention à l’utilisation au congélateur, même si la fiche produit indique qu’elles sont sans danger dans cet environnement.
Pour moins de 1 $, ça reste un petit accessoire simple qui peut aider à garder ta cuisine plus ordonnée et tes aliments mieux conservés au quotidien.
Clips de fermeture BEVARA chez IKEA
Prix : En rabais à 0,79 $ plutôt que 0,99 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.