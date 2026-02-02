Relevé 31 et impôts : Voici la date limite que ton proprio doit respecter en 2026

Si tu ne l’as pas encore reçu, c’est le moment de le réclamer! 📋

De l’argent canadien. Droite : un relevé 31.

Au Québec, la date limite pour que ton proprio te remette ton relevé 31 arrive à grands pas.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mois de février ne fait que commencer et, si tu loues un appartement ou une maison au Québec, il y a un document essentiel que tu devrais avoir entre les mains : le fameux Relevé 31. L’échéance approche pour que ton ou ta propriétaire te le transmette, et ce petit bout de papier pourrait bien faire une différence dans ta déclaration de revenus.

À lire également : Relevé 31 au Québec : Tu peux réclamer ton crédit d’impôt pour solidarité

Ce document fiscal peut sembler anodin, mais il joue un rôle majeur dans tes finances. En tant que locataire ou sous-locataire, tu as droit au crédit d’impôt pour solidarité, et c’est précisément ce relevé qui permet à Revenu Québec de confirmer ton admissibilité.

Le formulaire contient des détails clés : l’adresse complète de ton logement et la durée exacte de ton occupation durant l’année fiscale 2025. Ces informations sont primordiales pour que le gouvernement calcule correctement le montant d’argent auquel tu as droit.

Tous et toutes les propriétaires de logements locatifs au Québec ont une date butoir à respecter : le 28 février 2025. Avant cette date, ils doivent absolument te remettre ton Relevé 31, en plus d’en faire parvenir une copie à Revenu Québec, selon le Tribunal administratif du logement.

Cette obligation n’est pas optionnelle. Chaque personne qui loue un logement doit recevoir son relevé, sans exception. Si tu partages ton appartement avec des colocataires, chacun devrait recevoir son propre document.

Le 28 février est passé et tu n’as toujours rien reçu? Ne reste pas les bras croisés. Ta première démarche devrait être de communiquer directement avec ton propriétaire pour lui rappeler son obligation.

S’il ou elle refuse de te le fournir ou continue de remettre ça, tu peux prendre les choses en main et contacter Revenu Québec pour signaler la situation. Les proprios qui ne respectent pas l'échéance s'exposent à des conséquences financières : une amende de 100 $ les attend pour chaque relevé non produit dans les temps.

Pour une personne qui est propriétaire d'un duplex, c'est un petit 200 $ d'amende. Toutefois, si elle possède un bloc d'appartements à huit logements ou plus, ça s'annonce un brin plus salé.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
impots au québecsaison des impôtsrelevé 31revenu québecpropriétairelogements au québeclocataires au québecimpôts au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

8 changements fiscaux de Revenu Québec à considérer avant d'envoyer ta déclaration d'impôt

Un contribuable averti en vaut deux, comme ils disent.

9 choses que ton proprio n’a pas le droit de faire quand tu loues un logement au Québec

Un abus est si vite arrivé.

Certains Québécois peuvent faire faire leurs impôts gratuitement en 2026 et voici qui

Qui dirait non à des aides gratuites qui peuvent te rapporter gros? 🤑

Crédit pour le logement en 2026 : Voici qui y a droit et comment le réclamer

Avec les loyers qui coûtent une beurrée, ça peut valoir la peine.

16 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Faire le ménage est assez pénible que ce serait l’fun de ne pas se ruiner pour les produits!

Jour de la Marmotte 2026 : voici les prédictions sur l’arrivée du printemps au Québec

Le verdict de la célèbre marmotte est tombé, et ça donne de l'espoir! 👀

Crédit pour le logement en 2026 : Voici qui y a droit et comment le réclamer

Avec les loyers qui coûtent une beurrée, ça peut valoir la peine.

14 idées-cadeaux à moins de 18 $ au Tigre Géant qui feront plaisir à la Saint-Valentin

Pas besoin de se ruiner pour gâter son être aimé! 😍

9 aliments qui sont moins chers sur Amazon que chez Maxi

Même si les prix du Maxi sont compétitifs, Amazon est capable de rivaliser!

La Ville de Québec embauche des répartiteurs avec un sec.5 et paye jusqu'à 76 204 $/an

Prépare ton CV!

73 % des athlètes canadiens qui participent aux JO 2026 viennent de ces 3 provinces

En tout cas, il y aura pas mal de Québécois à Milan-Cortina!😏

Le gros Canac de 35M$ à Laval ouvre ENFIN cette semaine avec son nouveau concept

Ce sera « la plus belle quincaillerie au Québec », selon Canac. 🛠️🔥

Régime de rentes du Québec: Jusqu'à 2 400 $ pourrait être versé dans ton compte ce mois-ci

Même à la retraite, les rentrées d'argent sont importantes! 💸

Des soirées de célibataires avec jeux sont organisées dans les Randolph en février

Ciao Tinder!