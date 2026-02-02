Relevé 31 et impôts : Voici la date limite que ton proprio doit respecter en 2026
Si tu ne l’as pas encore reçu, c’est le moment de le réclamer! 📋
Le mois de février ne fait que commencer et, si tu loues un appartement ou une maison au Québec, il y a un document essentiel que tu devrais avoir entre les mains : le fameux Relevé 31. L’échéance approche pour que ton ou ta propriétaire te le transmette, et ce petit bout de papier pourrait bien faire une différence dans ta déclaration de revenus.
À lire également : Relevé 31 au Québec : Tu peux réclamer ton crédit d’impôt pour solidarité
Ce document fiscal peut sembler anodin, mais il joue un rôle majeur dans tes finances. En tant que locataire ou sous-locataire, tu as droit au crédit d’impôt pour solidarité, et c’est précisément ce relevé qui permet à Revenu Québec de confirmer ton admissibilité.
Le formulaire contient des détails clés : l’adresse complète de ton logement et la durée exacte de ton occupation durant l’année fiscale 2025. Ces informations sont primordiales pour que le gouvernement calcule correctement le montant d’argent auquel tu as droit.
Tous et toutes les propriétaires de logements locatifs au Québec ont une date butoir à respecter : le 28 février 2025. Avant cette date, ils doivent absolument te remettre ton Relevé 31, en plus d’en faire parvenir une copie à Revenu Québec, selon le Tribunal administratif du logement.
Cette obligation n’est pas optionnelle. Chaque personne qui loue un logement doit recevoir son relevé, sans exception. Si tu partages ton appartement avec des colocataires, chacun devrait recevoir son propre document.
Le 28 février est passé et tu n’as toujours rien reçu? Ne reste pas les bras croisés. Ta première démarche devrait être de communiquer directement avec ton propriétaire pour lui rappeler son obligation.
S’il ou elle refuse de te le fournir ou continue de remettre ça, tu peux prendre les choses en main et contacter Revenu Québec pour signaler la situation. Les proprios qui ne respectent pas l'échéance s'exposent à des conséquences financières : une amende de 100 $ les attend pour chaque relevé non produit dans les temps.
Pour une personne qui est propriétaire d'un duplex, c'est un petit 200 $ d'amende. Toutefois, si elle possède un bloc d'appartements à huit logements ou plus, ça s'annonce un brin plus salé.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
