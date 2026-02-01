16 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart
Faire le ménage est assez pénible que ce serait l’fun de ne pas se ruiner pour les produits!
Entretenir son chez-soi vient souvent avec une liste de dépenses qui s’allonge rapidement et qui semble ne jamais finir. Savon à vaisselle, nettoyant tout usage, produits pour la salle de bain et autres essentiels du quotidien se retrouvent fréquemment dans le panier. Le Dollarama, reconnu pour ses petits prix, devient alors une option intéressante à considérer. En prenant le temps de comparer les prix, on réalise que certaines alternatives coûtent beaucoup moins cher qu’on le pense, sans compromis sur la qualité ou l’efficacité.
Le magasin du dollar cache d’ailleurs plusieurs bonnes surprises du côté des produits ménagers, surtout lorsqu’on les met en comparaison avec ceux offerts chez Walmart. À format équivalent, et surtout pour la même marque, certains articles permettent de réduire la facture tout en conservant une routine de nettoyage efficace. Pour quiconque souhaite porter une attention particulière à son budget sans négliger l’entretien de la maison, cette sélection s’avère particulièrement intéressante.
D'ailleurs, Dollarama a actuellement une promotion qui offre un retour de 10 $ sur l'achat de 40 $ de produits Procter & Gamble. En plus de payer moins cher pour tes marques habituelles, tu pourrais économiser un 25 % supplémentaire.
Voici donc 16 produits ménagers à considérer pour nettoyer plus intelligemment et dépenser moins.
Assainisseur d'air en bruine Febreze Air
Les assainisseurs d’air en bruine Febreze Air en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4 $ pour 230 g
Prix au Walmart : 5,47 $ pour 250 g
Les assainisseurs d’air en bruine Febreze Air sont parfaits pour rafraîchir une pièce rapidement, que ce soit après le repas, le ménage ou une visite surprise. Offerts en plusieurs odeurs autant au Dollo qu’au Walmart, ils font le même travail, mais pas au même prix. Au final, c’est 1,47 $ de moins même si le format est 20 g plus petit au Dollarama.
Vaporisateur désinfectant Lysol
Vaporisateur désinfectant Lysol en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 350 g
Prix au Walmart : 6,97 $ pour 350 g
Pour désinfecter facilement les comptoirs, les tables ou encore les poignées de porte, les vaporisateurs désinfectants Lysol permettent un nettoyage rapide et efficace. Le prix affiché chez la bannière verte et jaune représente une économie de 2,47 $ comparé au même format chez son concurrent.
Débouche-tuyaux et nettoyant de drains Drano
Débouche-tuyaux et nettoyant de drains Drano en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 920 ml, soit 0,54 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 7,77 $ pour 900 ml, soit 0,86 $ par 100 ml
Quand un drain commence à faire des siennes, mieux vaut agir rapidement. Les débouche-tuyaux et nettoyants de drains Drano aident à éliminer les accumulations pour rétablir l’écoulement. Même si les formules varient légèrement d’un commerce à l’autre selon le type de produit (gel, liquide ou usage spécifique), leur fonction demeure la même. En comparant le prix au millilitre, l’option offerte au Dollarama revient à environ 37 % moins chère que celle offerte chez Walmart, une différence difficile à ignorer.
Éponge Scrub Mommy
Éponges Scrub Mommy en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4 $ pour une éponge
Prix au Walmart : 5,97 $ pour une éponge
Côté efficacité, rien à redire sur les éponges Scrub Mommy, reconnues pour leur double texture qui s’adapte autant aux petits dégâts qu’au nettoyage plus costaud. La différence se joue sur l’emballage, en plastique au Dollarama contre du carton chez le géant américain, mais aussi sur le prix. À 1,97 $ de différence, l’économie est loin d’être négligeable pour exactement la même éponge.
Désodorisant à tissu Febreze
Les désodorisants à tissu Febreze en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 438 ml
Prix au Walmart : 6,47 $ pour 438 ml
Parfaits pour rafraîchir les rideaux, les divans ou les tissus qui ont besoin d’un petit coup de frais, les désodorisants à tissu Febreze font partie des essentiels de la maison. Le format est identique aux deux magasins, mais le prix ne l'est pas du tout. Il faudra débourser 1,72 $ supplémentaires si tu l'achètes chez Walmart.
Effaceur magique M. Net
Effaceur magique M. Net en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 2,75 $ pour une éponge
Prix au Walmart : 8,97 $ pour trois épongesL’effaceur magique M. Net (60 % plus épais) fait des petits miracles sur murs, plinthes ou souliers trop marqués. Même si le format de trois éponges de Walmart paraît avantageux, l’unité revient plus chère qu’au Dollo. Résultat : près de 8 % d’économie sur un indispensable qui dépanne toujours.M.Net est l'une des marques qui font partie de la promotion actuelle pour une remise de 25 %. (Tous les détails ici)
Recharge de savon à vaiselle en vaporisateur Dawn Platinum Powerwash
Recharge de savon à vaiselle en vaporisateur Dawn Platinum Powerwash en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 473 ml
Prix au Walmart : 5,47 $ pour 473 ml
La recharge de savon à vaisselle en vaporisateur Dawn Platinum Powerwash permet de prolonger la vie du flacon sans avoir à tout racheter à chaque fois. C’est une solution pratique pour venir à bout de la vaisselle bien grasse au quotidien. Comparé au Walmart, où le même format se vend 5,47 $, le Dollarama le propose à 4,75 $, ce qui représente une économie de 0,72 $.
Poudre nettoyante avec javellisant Comet
Poudre nettoyante avec javellisant Comet en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 1,50 $ pour 600 g
Prix au Walmart : 1,77 $ pour 600 g
Un classique des produits ménagers présent dans les armoires depuis des générations, et ce n’est pas par hasard : il nettoie efficacement et reste très abordable. La poudre nettoyante Comet avec javellisant est idéale pour faire briller les éviers, baignoires, comptoirs et autres surfaces qui ont besoin d’un bon coup de frais. Pour payer 15 % moins cher, rends-toi au Dollarama, où le même format de 600 g coûte 0,27 $ de moins qu'au Walmart.
Vaporisateur nettoyant tout usage Lysol
Vaporisateur nettoyant tout usage Lysol en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 650 ml, soit 0,58 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 6,47 $ pour 950 ml, soit 0,68 $ par 100 ml
Le vaporisateur nettoyant tout usage Lysol désinfecte rapidement les surfaces tout en laissant une odeur agréable. Les produits Lysol se vendent sous différentes contenances, mais le magasin du dollar offre un meilleur prix, avec un coût d’environ 0,58 $ le 100 ml, soit près de 27 % moins cher que chez Walmart.
Capsules pour lave-vaisselle Cascade Platinum
Capsules pour lave-vaisselle Cascade Platinum en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 13 unités
Prix au Walmart : 7,47 $ pour 13 unités
Les sachets de 13 capsules Cascade Platinum rendent la vaisselle du quotidien beaucoup plus simple, que ce soit après un repas rapide ou un dîner en famille. Au magasin du dollar, l'emballage coûte 5 $, contre 7,47 $ chez le géant américain, soit 2,47 $ de moins pour le même format.
Nettoyant tout-usage à vaporiser Hertel
Nettoyant tout-usage à vaporiser Hertel en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 950 ml, soit 0,39 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 3,77 $ pour 700 ml, soit 0,54 $ par 100 ml
Si tu ne connais pas encore l’odeur du nettoyant tout-usage à vaporiser Hertel, prépare-toi à être surpris par son odeur de cerise et d’amande qui rend presque le ménage agréable. On pourrait croire que Walmart le vend seulement 0,02 $ de plus, mais en plus d’être légèrement plus cher, le contenant y est aussi plus petit. Quand on compare, tu payes environ 0,15 $ de moins par 100 ml au magasin du dollar. Tu épargnes donc près de 28 % en choisissant Dollarama.
Nettoyant multi-surface M. Net
Nettoyant multi-surface M. Net en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4 $ pour 1,21 L
Prix au Walmart : 5,47 $ pour 1,21 L
Parfait pour nettoyer les comptoirs, les tables ou toute autre surface de la maison, le nettoyant multi-surface M. Net liquide simplifie la routine de ménage quotidienne. En choisissant l’option du Dollarama, 1,47 $ reste dans ton portefeuille pour le même volume. Offert avec des fragrances différentes, il laisse une odeur agréable tout en éliminant poussière et taches.
Crème nettoyante avec javellisant Vim
Crème nettoyante avec javellisant Vim en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 500 ml
Prix au Walmart : 4 $ pour 500 ml
La crème nettoyante avec javellisant Vim combine l’efficacité de l’eau de Javel avec des particules nettoyantes 100 % naturelles. Pour dépenser 0,25 $ de moins par bouteille, c'est chez Dollarama que tu devras te rendre. Ce produit est idéal pour la salle de bain comme pour la cuisine, il rend le nettoyage des surfaces plus facile et efficace.
Nettoyant multi-surface versable Lysol
Nettoyant multi-surface versable Lysol en vente au Dollarama et au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 1,2 L
Prix au Walmart : 4,77 $ pour 1,2 L
Encore un produit Lysol, mais il faut dire que le rapport qualité-prix du Dollarama pour cette marque est très intéressant. Le nettoyant multi-surface Lysol élimine les germes, même dilué pour le lavage des planchers, et sa fragrance Mangue & Hibiscus transforme le ménage en un petit plaisir olfactif. Comparé au géant américain, le format à la bannière verte et jaune revient à environ 21 % moins cher. Ça fait 1,02 $ de plus dans tes poches, et ce, avant les taxes.
Eau de Javel Fibreguard de Clorox
Eau de Javel Fibreguard de Clorox en vente au Dollarama et au Walmart.
@iza.bee | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 1,18 L, soit 0,30 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 4,97 $ pour 1,27 L, soit 0,39 $ par 100 ml
Pour les esprits courageux qui n’ont pas peur de défier l’eau de Javel et ses possibles mésaventures au lavage. L’eau de Javel de Clorox désinfecte et blanchit toutes les surfaces avec efficacité. Même si les contenances diffèrent légèrement d’un commerce à l’autre, le calcul est parlant : le magasin du dollar revient à environ 0,09 $ de moins par 100 ml, une petite différence qui s’additionne vite pour un produit qu’on utilise régulièrement.
Nettoyant javellisant désinfectant Clorox
Nettoyant javellisant désinfectant Clorox en vente au Dollarama et au Walmart.
@iza.bee | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 709 ml, soit 0,49 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 6,27 $ pour 946 ml, soit 0,66 $ par 100 mlAvec près de 26 % d’économie au Dollarama par rapport au géant américain, ce nettoyant javellisant désinfectant Clorox s’impose comme une option futée pour le ménage. Il aide à éliminer germes et saletés sur une foule de surfaces, tout en restant un essentiel facile à intégrer à la routine quotidienne.
