16 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Faire le ménage est assez pénible que ce serait l’fun de ne pas se ruiner pour les produits!

Devanture du magasin Dollarama. Droite : Devanture du magasin Walmart.

De nombreux produits ménagers du Dollarama sont vendus à plus petit prix qu'au Walmart.

Google Maps, Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Entretenir son chez-soi vient souvent avec une liste de dépenses qui s’allonge rapidement et qui semble ne jamais finir. Savon à vaisselle, nettoyant tout usage, produits pour la salle de bain et autres essentiels du quotidien se retrouvent fréquemment dans le panier. Le Dollarama, reconnu pour ses petits prix, devient alors une option intéressante à considérer. En prenant le temps de comparer les prix, on réalise que certaines alternatives coûtent beaucoup moins cher qu’on le pense, sans compromis sur la qualité ou l’efficacité.

À lire également : J'ai commandé l'aspirateur «dupe» de Dyson vendu plus de 10000X sur Amazon : voici mon avis

Le magasin du dollar cache d’ailleurs plusieurs bonnes surprises du côté des produits ménagers, surtout lorsqu’on les met en comparaison avec ceux offerts chez Walmart. À format équivalent, et surtout pour la même marque, certains articles permettent de réduire la facture tout en conservant une routine de nettoyage efficace. Pour quiconque souhaite porter une attention particulière à son budget sans négliger l’entretien de la maison, cette sélection s’avère particulièrement intéressante.

D'ailleurs, Dollarama a actuellement une promotion qui offre un retour de 10 $ sur l'achat de 40 $ de produits Procter & Gamble. En plus de payer moins cher pour tes marques habituelles, tu pourrais économiser un 25 % supplémentaire.

Voici donc 16 produits ménagers à considérer pour nettoyer plus intelligemment et dépenser moins.

Assainisseur d'air en bruine Febreze Air

Assainisseurs d\u2019air en bruine Febreze Air.

Les assainisseurs d’air en bruine Febreze Air en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 4 $ pour 230 g

Prix au Walmart : 5,47 $ pour 250 g

Les assainisseurs d’air en bruine Febreze Air sont parfaits pour rafraîchir une pièce rapidement, que ce soit après le repas, le ménage ou une visite surprise. Offerts en plusieurs odeurs autant au Dollo qu’au Walmart, ils font le même travail, mais pas au même prix. Au final, c’est 1,47 $ de moins même si le format est 20 g plus petit au Dollarama.

Febreze est l'une des marques qui font partie de la promotion actuelle pour une remise de 25 %. (Tous les détails ici)

Vaporisateur désinfectant Lysol

\u200bVaporisateurs d\u00e9sinfectant Lysol.

Vaporisateur désinfectant Lysol en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 350 g

Prix au Walmart : 6,97 $ pour 350 g

Pour désinfecter facilement les comptoirs, les tables ou encore les poignées de porte, les vaporisateurs désinfectants Lysol permettent un nettoyage rapide et efficace. Le prix affiché chez la bannière verte et jaune représente une économie de 2,47 $ comparé au même format chez son concurrent.

Débouche-tuyaux et nettoyant de drains Drano

D\u00e9bouche-tuyaux et nettoyant de drains Drano.

Débouche-tuyaux et nettoyant de drains Drano en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 5 $ pour 920 ml, soit 0,54 $ par 100 ml

Prix au Walmart : 7,77 $ pour 900 ml, soit 0,86 $ par 100 ml

Quand un drain commence à faire des siennes, mieux vaut agir rapidement. Les débouche-tuyaux et nettoyants de drains Drano aident à éliminer les accumulations pour rétablir l’écoulement. Même si les formules varient légèrement d’un commerce à l’autre selon le type de produit (gel, liquide ou usage spécifique), leur fonction demeure la même. En comparant le prix au millilitre, l’option offerte au Dollarama revient à environ 37 % moins chère que celle offerte chez Walmart, une différence difficile à ignorer.

Éponge Scrub Mommy

\u00c9ponges Scrub Mommy.

Éponges Scrub Mommy en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 4 $ pour une éponge

Prix au Walmart : 5,97 $ pour une éponge

Côté efficacité, rien à redire sur les éponges Scrub Mommy, reconnues pour leur double texture qui s’adapte autant aux petits dégâts qu’au nettoyage plus costaud. La différence se joue sur l’emballage, en plastique au Dollarama contre du carton chez le géant américain, mais aussi sur le prix. À 1,97 $ de différence, l’économie est loin d’être négligeable pour exactement la même éponge.

Désodorisant à tissu Febreze

D\u00e9sodorisants \u00e0 tissu Febreze.

Les désodorisants à tissu Febreze en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 438 ml

Prix au Walmart : 6,47 $ pour 438 ml

Parfaits pour rafraîchir les rideaux, les divans ou les tissus qui ont besoin d’un petit coup de frais, les désodorisants à tissu Febreze font partie des essentiels de la maison. Le format est identique aux deux magasins, mais le prix ne l'est pas du tout. Il faudra débourser 1,72 $ supplémentaires si tu l'achètes chez Walmart.

Febreze est l'une des marques qui font partie de la promotion actuelle pour une remise de 25 %. (Tous les détails ici)

Effaceur magique M. Net

Effaceur magique M. Net.

Effaceur magique M. Net en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 2,75 $ pour une éponge

Prix au Walmart : 8,97 $ pour trois éponges

L’effaceur magique M. Net (60 % plus épais) fait des petits miracles sur murs, plinthes ou souliers trop marqués. Même si le format de trois éponges de Walmart paraît avantageux, l’unité revient plus chère qu’au Dollo. Résultat : près de 8 % d’économie sur un indispensable qui dépanne toujours.M.Net est l'une des marques qui font partie de la promotion actuelle pour une remise de 25 %. (Tous les détails ici)

Recharge de savon à vaiselle en vaporisateur Dawn Platinum Powerwash

\u200bRecharges de savon \u00e0 vaiselle en vaporisateur Dawn Platinum Powerwash.

Recharge de savon à vaiselle en vaporisateur Dawn Platinum Powerwash en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 473 ml

Prix au Walmart : 5,47 $ pour 473 ml

La recharge de savon à vaisselle en vaporisateur Dawn Platinum Powerwash permet de prolonger la vie du flacon sans avoir à tout racheter à chaque fois. C’est une solution pratique pour venir à bout de la vaisselle bien grasse au quotidien. Comparé au Walmart, où le même format se vend 5,47 $, le Dollarama le propose à 4,75 $, ce qui représente une économie de 0,72 $.

Dawn est l'une des marques qui font partie de la promotion actuelle pour une remise de 25 %. (Tous les détails ici)

Poudre nettoyante avec javellisant Comet

\u200bPots de poudre nettoyante avec javellisant Comet.

Poudre nettoyante avec javellisant Comet en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 1,50 $ pour 600 g

Prix au Walmart : 1,77 $ pour 600 g

Un classique des produits ménagers présent dans les armoires depuis des générations, et ce n’est pas par hasard : il nettoie efficacement et reste très abordable. La poudre nettoyante Comet avec javellisant est idéale pour faire briller les éviers, baignoires, comptoirs et autres surfaces qui ont besoin d’un bon coup de frais. Pour payer 15 % moins cher, rends-toi au Dollarama, où le même format de 600 g coûte 0,27 $ de moins qu'au Walmart.

Vaporisateur nettoyant tout usage Lysol

Vaporisateurs nettoyant tout usage Lysol.

Vaporisateur nettoyant tout usage Lysol en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 650 ml, soit 0,58 $ par 100 ml

Prix au Walmart : 6,47 $ pour 950 ml, soit 0,68 $ par 100 ml

Le vaporisateur nettoyant tout usage Lysol désinfecte rapidement les surfaces tout en laissant une odeur agréable. Les produits Lysol se vendent sous différentes contenances, mais le magasin du dollar offre un meilleur prix, avec un coût d’environ 0,58 $ le 100 ml, soit près de 27 % moins cher que chez Walmart.

Capsules pour lave-vaisselle Cascade Platinum 

Sachets de 13 capsules pour lave-vaisselle Cascade Platinum.

Capsules pour lave-vaisselle Cascade Platinum en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 5 $ pour 13 unités

Prix au Walmart : 7,47 $ pour 13 unités

Les sachets de 13 capsules Cascade Platinum rendent la vaisselle du quotidien beaucoup plus simple, que ce soit après un repas rapide ou un dîner en famille. Au magasin du dollar, l'emballage coûte 5 $, contre 7,47 $ chez le géant américain, soit 2,47 $ de moins pour le même format.

Cascade est l'une des marques qui font partie de la promotion actuelle pour une remise de 25 %. (Tous les détails ici)

Nettoyant tout-usage à vaporiser Hertel

Nettoyants tout-usage \u00e0 vaporiser Hertel.

Nettoyant tout-usage à vaporiser Hertel en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 950 ml, soit 0,39 $ par 100 ml

Prix au Walmart : 3,77 $ pour 700 ml, soit 0,54 $ par 100 ml

Si tu ne connais pas encore l’odeur du nettoyant tout-usage à vaporiser Hertel, prépare-toi à être surpris par son odeur de cerise et d’amande qui rend presque le ménage agréable. On pourrait croire que Walmart le vend seulement 0,02 $ de plus, mais en plus d’être légèrement plus cher, le contenant y est aussi plus petit. Quand on compare, tu payes environ 0,15 $ de moins par 100 ml au magasin du dollar. Tu épargnes donc près de 28 % en choisissant Dollarama.

Nettoyant multi-surface M. Net

\u200bNettoyants multi-surface M. Net.

Nettoyant multi-surface M. Net en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 4 $ pour 1,21 L

Prix au Walmart : 5,47 $ pour 1,21 L

Parfait pour nettoyer les comptoirs, les tables ou toute autre surface de la maison, le nettoyant multi-surface M. Net liquide simplifie la routine de ménage quotidienne. En choisissant l’option du Dollarama, 1,47 $ reste dans ton portefeuille pour le même volume. Offert avec des fragrances différentes, il laisse une odeur agréable tout en éliminant poussière et taches.

M.Net est l'une des marques qui font partie de la promotion actuelle pour une remise de 25 %. (Tous les détails ici)

Crème nettoyante avec javellisant Vim

Cr\u00e8mes nettoyantes avec javellisant Vim.

Crème nettoyante avec javellisant Vim en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 500 ml

Prix au Walmart : 4 $ pour 500 ml

La crème nettoyante avec javellisant Vim combine l’efficacité de l’eau de Javel avec des particules nettoyantes 100 % naturelles. Pour dépenser 0,25 $ de moins par bouteille, c'est chez Dollarama que tu devras te rendre. Ce produit est idéal pour la salle de bain comme pour la cuisine, il rend le nettoyage des surfaces plus facile et efficace.

Nettoyant multi-surface versable Lysol

Nettoyants multi-surface versable Lysol.

Nettoyant multi-surface versable Lysol en vente au Dollarama et au Walmart.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 1,2 L

Prix au Walmart : 4,77 $ pour 1,2 L

Encore un produit Lysol, mais il faut dire que le rapport qualité-prix du Dollarama pour cette marque est très intéressant. Le nettoyant multi-surface Lysol élimine les germes, même dilué pour le lavage des planchers, et sa fragrance Mangue & Hibiscus transforme le ménage en un petit plaisir olfactif. Comparé au géant américain, le format à la bannière verte et jaune revient à environ 21 % moins cher. Ça fait 1,02 $ de plus dans tes poches, et ce, avant les taxes.

Eau de Javel Fibreguard de Clorox

Eau de Javel Fibreguard de Clorox.

Eau de Javel Fibreguard de Clorox en vente au Dollarama et au Walmart.

@iza.bee | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 1,18 L, soit 0,30 $ par 100 ml

Prix au Walmart : 4,97 $ pour 1,27 L, soit 0,39 $ par 100 ml

Pour les esprits courageux qui n’ont pas peur de défier l’eau de Javel et ses possibles mésaventures au lavage. L’eau de Javel de Clorox désinfecte et blanchit toutes les surfaces avec efficacité. Même si les contenances diffèrent légèrement d’un commerce à l’autre, le calcul est parlant : le magasin du dollar revient à environ 0,09 $ de moins par 100 ml, une petite différence qui s’additionne vite pour un produit qu’on utilise régulièrement.

Nettoyant javellisant désinfectant Clorox

Nettoyant javellisant d\u00e9sinfectant Clorox.

Nettoyant javellisant désinfectant Clorox en vente au Dollarama et au Walmart.

@iza.bee | Narcity Québec, Walmart

Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 709 ml, soit 0,49 $ par 100 ml

Prix au Walmart : 6,27 $ pour 946 ml, soit 0,66 $ par 100 ml

Avec près de 26 % d’économie au Dollarama par rapport au géant américain, ce nettoyant javellisant désinfectant Clorox s’impose comme une option futée pour le ménage. Il aide à éliminer germes et saletés sur une foule de surfaces, tout en restant un essentiel facile à intégrer à la routine quotidienne.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

walmart canadacomparaison de prixdollarama
QuébecAubainesCanada

Canadian Tire fait un gros solde d'hiver et voici 7 articles moins chers qu'au Dollarama

Quand tu offres des prix plus bas que le Dollarama, ça vaut VRAIMENT la visite. 👀🔥🤯

14 produits d'hygiène qui coûtent moins cher au Dollarama que chez Jean Coutu

L’hygiène n’a pas le même prix partout. 🧼🤯

27 produits d’épicerie au Dollarama qui sont pas mal moins chers qu'au Walmart

Quand tu payes 2,23 $ de moins pour le MÊME item. 🤯

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

Voyage aux États-Unis : Le Canada a un avertissement en vue de la Coupe du monde de la FIFA

Le moment d'une vie pourrait bien se transformer en cauchemar!

Ce village au bord de l'eau est à mettre sur ta bucket list de road trip près du Québec

Il n'est jamais trop tôt pour planifier un road trip d'été!

Une trouvaille IKEA parfaite pour revamper ton chez-toi est 40% moins chère que sur Amazon

Un nouveau look à petit prix, c'est OUI!

Des soirées de célibataires avec jeux sont organisées dans les Randolph en février

Ciao Tinder!

Crédit pour le logement en 2026 : Voici qui y a droit et comment le réclamer

Avec les loyers qui coûtent une beurrée, ça peut valoir la peine.

La STM embauche pour plusieurs postes avec un sec.5 ou un DEP et paye jusqu'à 41,31 $

Plusieurs postes sont à pourvoir!

Montréal compte déjà 400 entrées par effraction en janvier : Voici où c’est le plus chaud

La nouvelle année n’apporte aucun répit aux Montréalais.

Certains Québécois peuvent faire faire leurs impôts gratuitement en 2026 et voici qui

Qui dirait non à des aides gratuites qui peuvent te rapporter gros? 🤑

Catherine O'Hara, la mère dans « Maman, j'ai raté l'avion » est décédée : Voici quoi savoir

Il avait 71 ans. 🕊️

8 activités GRATUITES à Montréal pour faire la fête sans dépenser en février

Même tes « dates » n'ont pas besoin de coûter les yeux de la tête!