Une trouvaille IKEA parfaite pour revamper ton chez-toi est 40% moins chère que sur Amazon
Un nouveau look à petit prix, c'est OUI!
Quand on veut rehausser une pièce sans se lancer dans de grandes rénovations, l’éclairage fait souvent toute la différence. Un simple plafonnier peut transformer l’ambiance d’un couloir, d’une entrée ou d’une salle de bain, surtout lorsqu’il combine un look soigné et un prix raisonnable. C’est justement le cas d'une trouvaille vendue chez IKEA, qui rappelle fortement une option similaire repérée sur Amazon Canada, mais à moindre coût.
Avec son verre strié transparent et sa finition en laiton, le plafonnier SOLKLINT d’IKEA mise sur un style à la fois chic et intemporel. Il diffuse une lumière douce, idéale pour créer une atmosphère chaleureuse, tout en restant assez discret pour convenir à plusieurs types de décors, du plus classique au plus moderne.
Le plafonnier du IKEA. Droite : Le plafonnier sur Amazon. IKEA, Amazon
D’un diamètre de 27 cm et d’une hauteur de 20 cm, ce luminaire est conçu pour accueillir une ampoule DEL E26 (vendue séparément) et convient particulièrement bien aux plafonds bas. Offert à 39,99 $, il affiche aussi une note moyenne de 4,6 étoiles basée sur plus de 360 avis, ce qui en fait un choix apprécié par plusieurs acheteurs et acheteuses.
Du côté d’Amazon Canada, un plafonnier au style très semblable, avec une base en laiton antique et un abat-jour en verre rayé, est proposé à 66,49 $ en rabais. Même si ses dimensions sont légèrement différentes, l’effet visuel demeure comparable. En optant pour la version IKEA, tu peux donc économiser environ 26,50 $, soit environ 40 %, pour un rendu tout aussi élégant.
Si tu cherchais une façon simple d’actualiser ton éclairage sans dépasser ton budget, cette alternative mérite clairement un coup d’œil.
Le plafonnier SOLKLINT chez IKEA
Prix : 39,99 $
