Ce bureau «meilleurs vendeurs» IKEA est à 30% de rabais et c'est un must du télétravail
Une option « assis-debout » à bon prix!
Tu travailles de la maison et tu veux être un peu plus mobile? Bonne nouvelle : un bureau ajustable IKEA parmi les meilleurs vendeurs est présentement en rabais, et cette trouvaille pourrait bien changer ta routine de télétravail sans exploser ton budget.
Le modèle en question, c’est le GLADHÖJDEN, un bureau assis-debout au design simple et épuré, offert à 249 $ au lieu de 349 $, soit près de 29 % de rabais. Un prix plus accessible pour tester le travail debout, sans s’engager dans un bureau électrique plus coûteux.
Le bureau assis-debout GLADHÖJDEN chez IKEA. IKEA
Ce bureau fonctionne sans électricité, grâce à un vérin à gaz qui permet d’ajuster la hauteur facilement et en silence. Tu peux le régler entre 72 cm et 115 cm, ce qui le rend pratique autant en position assise que debout, selon ton énergie du moment. Son plateau de 100 x 60 cm offre assez d’espace pour un ordinateur, un clavier et quelques essentiels, tout en restant compact pour les petits logements.
Côté stabilité, sa structure en acier et ses pieds en caoutchouc aident à le maintenir bien en place, tout en protégeant les planchers plus délicats. La surface en mélamine est aussi pensée pour le quotidien : facile à nettoyer et résistante aux taches.
Le bureau assis-debout GLADHÖJDEN du IKEA. IKEA
Avec une note moyenne de 4,3 étoiles sur 5 basée sur 120 avis, le GLADHÖJDEN semble convaincre une grande majorité de la clientèle. Plusieurs soulignent sa facilité d’ajustement et son côté pratique pour des espaces multifonctionnels, que ce soit pour le télétravail, les devoirs ou un coin bureau partagé.
Dans les commentaires, plusieurs client.e.s apprécient la stabilité du bureau et la facilité avec laquelle on peut ajuster la hauteur. Quelques avis plus critiques soulignent toutefois que le mécanisme peut sembler plus difficile à actionner. De son côté, IKEA précise que, pour un fonctionnement optimal, le poids sur le plateau ne devrait pas dépasser 10 kg (22 lb) lors de l’ajustement, comme indiqué dans le guide d’assemblage. L’entreprise rappelle aussi que ses produits peuvent être retournés en magasin jusqu’à 365 jours, même s’ils sont assemblés, ce qui peut rassurer les personnes qui hésitent à l’essayer.
Bref, si tu cherches un bureau ajustable simple, sans fil et plus abordable, ce modèle IKEA mérite clairement un coup d’œil pendant qu’il est en rabais.
Bureau assis-debout GLADHÖJDEN chez IKEA
Prix en rabais : 249 $
Prix régulier : 349 $
Rabais : 100 $
