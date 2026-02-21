Ce road trip en Ontario te mène vers une baie turquoise bordée d’îles et de beaux villages

Pas besoin de sortir ton passeport ni de booker un voyage hors de prix pour te sentir en vacances cet été. À quelques heures de route du Québec, il existe une région qui a tout pour te plaire avec ses eaux limpides et ses plages à perte de vue : la baie Georgienne, en Ontario.

Histoire de décocher de ta routine, tu pourras passer du bon temps à cette destination où falaises impressionnantes, phares historiques, sable doré et flots d'un bleu turquoise qui n’ont rien à envier aux Caraïbes m'attendent que toi.

Avec ses 30 000 îles et ses quelque 2 000 kilomètres de rivages, ce prolongement nord-est du lac Huron est immense et franchement spectaculaire.

Et ce n'est pas tout, si tu aimes découvrir des petits villages qui ont du cachet, tu vas être servi.e. Collingwood, Thornbury, Meaford ou Penetanguishene offrent le cadre parfait pour flâner entre les restos locaux et les boutiques indépendantes. Pour une ambiance encore plus magique, direction Tobermory et Lion’s Head, où les panoramas semblent sortis d’un film et où les plages plus discrètes valent le détour.

Côté baignade, difficile de faire mieux que Wasaga Beach. Avec ses 14 kilomètres de sable, c’est la plus longue plage d’eau douce au monde. Oui, au monde. Autant dire que tu as de l’espace pour étendre ta serviette et profiter du soleil.

Les amateurs et amatrices de plein air ne seront pas en reste. Entre le parc national de la Péninsule-Bruce, Fathom Five, Killarney et les îles de la baie Georgienne, les randonnées et les points de vue s’enchaînent. Impossible aussi de passer à côté de la fameuse Grotto, cette ancienne grotte marine remplie d’une eau turquoise éclatante, ou d’une sortie en bateau vers l’île Flowerpot et ses formations rocheuses uniques.

Ajoute à ça l’île Manitoulin, la route panoramique qui longe la baie et des plages comme Balm Beach, et tu as tous les ingrédients pour un road trip d’été mémorable.

Bref, si tu cherches une escapade qui combine villages charmants, nature grandiose et eau cristalline sans quitter le pays, la baie Georgienne risque de te faire rêver.

Site Internet de Township of Georgian Bay

Ceci est une adaptation de l'article « Ontario has a 'sixth Great Lake' with endless beaches, coastal villages and turquoise water », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

