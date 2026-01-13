Les 10 destinations voyage les moins chères pour les Canadiens en 2026 sont dévoilées
À ce prix-là, difficile de résister à l’appel de l’aventure et à l’envie de partir explorer le monde! 🌍 ✈️
Si tu as envie de voyager en 2026, mais que tu ne sais toujours pas où aller (ou que tu attends encore le bon deal avant de réserver ton vol), ça tombe bien : le moteur de recherche et comparateur de voyages en ligne Skyscanner vient de sortir sa liste des destinations les moins chères pour les Canadiens et Canadiennes cette année, et il y a quelques surprises qui pourraient bien changer tes plans pour le mieux.
Selon leurs données, 69 % des gens au pays pensent que leurs billets d’avion vont coûter plus de 500 $ cette année. Et on les comprend : des vols, surtout au départ du Canada, ce n'est pas donné. Mais bonne nouvelle : si tu sais où chercher, tu peux clairement t’en sortir à prix raisonnable.
D'ailleurs, le meilleur jour où prendre l'avion cette année va te surprendre : c'est le dimanche. Contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, tu n'as même pas besoin de prendre congé de ton 9 à 5 pour avoir un bon prix sur tes billets d'avion en 2026. Plus de jours off à destination, moins de stress à l’aller. On aime ça.
Et on s'envole où? Skyscanner a lancé un nouvel outil, le « Cheapest Destination Planner », qui te permet de découvrir les pays et villes les plus abordables pour chaque mois de l'année. Tu peux même voir le meilleur jour pour partir.
Voici donc les dix destinations les moins chères pour les Canadiens et Canadiennes en 2026, selon la plateforme. Tu vas peut-être pouvoir t'offrir des vacances excitantes sans te ruiner cette année!
À noter que ce sont des moyennes au pays : les prix peuvent varier selon la ville de départ.
Vancouver, Canada | 315 $ en moyenne pour un aller-retour
La destination la plus abordable de la liste! En février, tu peux trouver des vols aller-retour Montréal-Vancouver à moins de 280 $. D'ailleurs, Skyscanner propose un hôtel trois étoiles à partir de 107 $ par nuit, le YWCA Hotel Vancouver (avec une note de 4,3/5 selon les avis Google, tout de même), ainsi qu'une option quatre étoiles dès 176 $ la nuit dans un hôtel-boutique situé au cœur du quartier des spectacles de la ville, l'Hôtel Belmont Vancouver.
Si tu veux encourager le tourisme au pays sans te ruiner, c'est ta chance.
Nassau, Bahamas | 484 $ en moyenne pour un aller-retour
Envie de plage et de soleil? En mars, des vols aller-retour pour les Bahamas sont disponibles à partir de 405 $ en partance de l'aéroport de Montréal, tandis que le tarif moyen est de moins de 500 $. D'ailleurs, c'est un excellent moment de l'année pour y aller : en mars, Nassau bénéficie d'un très bon ensoleillement d'environ neuf heures par jour, et le nombre estimé de jours de pluie pour ce mois est de seulement cinq.
Il faut toutefois noter que si les vols ne sont pas chers, les hôtels ne sont pas donnés, on parle d'environ 280 $ pour un hôtel trois étoiles par nuit, le Courtyard by Marriott Nassau Downtown (à une distance de marche de la plage, notons-le).
Néanmoins, il y a plusieurs Airbnb à bon prix, comme celui-ci, un coup de coeur des voyageur.euse.s, avec une note de 4,98/5 à 1 008 $ pour cinq nuits pour deux personnes.
Punta Cana, République dominicaine | 555 $ en moyenne pour un aller-retour
Une destination soleil classique pour les Québécois et Québécoises! En janvier, des vols sont disponibles à partir de 442 $ à partir de Montréal, et les resorts trois étoiles, comme le Los Corales Beach Village Punta Cana, débutent à 216 $ par nuit. Pour 340 $ par nuit, le tout inclus Grand Bavaro Princess est parmi les meilleures recommandations niveau qualité-prix.
Si tu es à l'aise avec les déplacements à l'étranger, compare le prix d'un forfait tout inclus avec celui d'un voyage où tu réserves vol et hébergement séparément. En janvier et février, certains Airbnb affichent 600 $ pour une semaine complète. Si l'animation au bord de la piscine n'est pas ta priorité, tu peux t'offrir des vacances à petit budget.
Madère, Portugal | 564 $ en moyenne pour un aller-retour
Pour une escapade européenne hors des sentiers battus, Madère t'attend avec des vols à moins de 600 $, en moyenne. En février, tu peux t'envoler à partir de Montréal pour 669 $. Si tu ne connais pas, cette région autonome du Portugal est un archipel de quatre îles au large de la côte nord-ouest de l'Afrique.
Les hôtels trois étoiles débutent à 118 $ par nuit, ce qui est plutôt abordable pour le Portugal! Du côté de l'hébergement, l'Hotel do Carmo, avec une piscine sur son toit, offre des chambres à partir de 118 $ par nuit, tandis que le Barceló Funchal Oldtown, un quatre étoiles, affiche des tarifs dès 259 $ par nuit.
San José, Costa Rica | 573 $ en moyenne pour un aller-retour
Partir à l’aventure sous les chutes d’eau sublimes du Costa Rica en avril? OUI SVP! Des vols à partir de Montréal sont disponibles à partir de 546 $ aller-retour (avec deux escales, notons-le), et les hôtels trois étoiles débutent à 94 $ par nuit. L’Hotel Casa Roland San José offre des chambres dès 94 $, tandis que le luxueux Hyatt Centric San José Escazú, un quatre étoiles, affiche des tarifs à partir de 181 $ par nuit. Bien sûr, tu peux aussi mettre la main sur des chambres en hostel à très petits prix, un moyen de voyager très populaire dans ce pays.
Si tu prévois explorer la région, des locations de voiture sont offertes dès 32 $ pour trois jours en avril. Petit bémol à garder en tête : le coût de la vie sur place est similaire à celui du Canada, surtout pour les restos et bars. C’est donc très économique pour vivre la pura vida sur la plage, mais pour sortir et faire la fête, ce n’est pas la recommandation nº 1.
Yellowknife, Canada | 597 $ en moyenne pour un aller-retour
Envie de voir les aurores boréales? Yellowknife est l’un des meilleurs endroits au monde pour les observer, particulièrement d’août à avril. En avril, les vols en partance de Montréal peuvent descendre à 452 $ aller-retour, et les hôtels trois étoiles débutent à 215 $ par nuit. Le Quality Inn & Suites Yellowknife offre des chambres dès 215 $, tandis que The Explorer Hotel, un quatre étoiles, affiche des tarifs à partir de 240 $ par nuit.
Sur place, des tours organisés en autobus ou dans des cabanes confortables te permettent d’admirer ce spectacle naturel dans les meilleures conditions.
Madrid, Espagne | 677 $ en moyenne pour un aller-retour
La capitale espagnole t’attend en février avec des vols à partir de 604 $ en partance de Montréal. Bien sûr, la météo est plutôt fraîche à cette période de l’année, mais rien comparé au Québec! Le Dwo Yuste Alcalá, un trois étoiles, offre des chambres dès 144 $, tandis que le VP Sognio Metropolitano, un quatre étoiles avec une vue sublime, affiche des tarifs à partir de 217 $ par nuit. Si tu préfères explorer en voiture, des locations sont disponibles dès 27 $ pour trois jours.
Cela dit, le réseau d’autobus et de trains espagnol est particulièrement efficace, ce qui te permettrait aussi d’en profiter pour visiter Valence ou Barcelone à faible coût.
Fort-de-France, Martinique | 706 $ en moyenne pour un aller-retour
Les Caraïbes françaises! En mai, des vols pour la Martinique en partance de Montréal sont disponibles à partir de 526 $. Les hôtels trois étoiles débutent à 220 $ par nuit : le B&B Hotel Fort-De-France offre des chambres dès ce prix, tandis que le Simon Hotel, un quatre étoiles avec une vue incroyable sur l'eau, affiche des tarifs à partir de 411 $ par nuit. Pour explorer l'île, des locations de voiture sont offertes dès 106 $ pour trois jours.
Côté météo, mai marque la fin de la saison sèche (décembre à avril), donc tu profiteras encore de conditions agréables. La saison des pluies s'étend de juin à novembre, avec des températures autour de 30 degrés et une chaleur plus humide. Si ça ne te dérange pas, cette basse saison offre des prix plus doux et une atmosphère plus tranquille. À noter que des cyclones peuvent survenir entre août et septembre, mais ils restent rares.
Rome, Italie | 864 $ en moyenne pour un aller-retour
Si Emily in Paris, ou plutôt Emily in Rome, t'a donné le goût de t'envoler vers la Ville éternelle, avril est le moment idéal avec des vols pour l'Italie à partir de 662 $. Les hôtels trois étoiles débutent à 163 $ par nuit : The Republic offre des chambres assez élégantes pour ce prix, tandis que le Trastevere Roma | UNA Esperienze, un quatre étoiles avec la note de 4,6/5 selon les voyageur.euse.s, affiche des tarifs à partir de 249 $ par nuit. Si tu souhaites explorer les environs, des locations de voiture sont disponibles dès 43 $ pour trois jours.
À toi, les gelato et les plats de pâtes dignes de tes rêves.
Tokyo, Japon | 1 183 $ en moyenne pour un aller-retour
Le Japon, c’est plus accessible que tu penses. En mars, au tout début de la saison des cerisiers en fleurs, tu peux trouver des vols de Montréal vers Tokyo à partir de 928 $ avec une seule escale. Côté hébergement, les hôtels trois étoiles commencent autour de 124 $ la nuit, comme l’APA Hotel Akihabara Suehirocho Ekimae. Si tu veux un peu plus de confort et une vue magique sur la ville, le Mitsui Garden Hotel Gotanda, un quatre étoiles, affiche des tarifs dès 205 $ la nuit.
Envie de sortir de la métropole? Tu peux louer une voiture pour un court road trip dès 84 $ pour trois jours.
Et pour vraiment voyager à petit budget, pense aux auberges de jeunesse ou aux hôtels capsules : certaines offrent des nuits entre 30 $ et 50 $. Côté bouffe, les restos de ramen, de curry ou de sushis sur tapis roulant proposent des repas savoureux entre 7 $ et 12 $.
Les vols peuvent sembler chers au départ, mais une fois sur place, avec un peu de stratégie, tu peux vivre une expérience incroyable sans exploser ton budget.
On s'envole où en 2026?
