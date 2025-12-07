Cette île de rêve aux eaux turquoise est à 5 h 30 de Montréal et les vols sont abordables
Sors ta « bucket list » de vacances 2026.
On entend toujours parler du Mexique, de la République dominicaine ou de Cuba lorsqu’il est question de vacances sous le soleil à partir du Québec. Ces destinations ont clairement leurs avantages, mais il y a tellement de beauté à découvrir différents pays qu'une partie de moi est dans l'incompréhension quand je vois des Québécois.e.s visiter le même endroit, encore et encore, année après année. Pourtant, à quelques heures de vol seulement, il existe des paradis tropicaux beaucoup moins fréquentés, où la tranquillité et la beauté naturelle prennent toute la place.
À lire également : Panne électrique majeure à Cuba : Ce que tu dois savoir avant ton voyage dans le Sud
Et si tu rêves de plages de sable blanc, d'eaux turquoise à couper le souffle et de saveurs caribéennes authentiques, une petite île à peine 65 km² plus grande que Montréal va susciter ton intérêt.
Située à l'extrémité orientale de la mer des Caraïbes, j'ai récemment visité la Barbade pour la toute première fois, un véritable joyau qui se démarque non seulement par ses paysages dignes d'une carte postale, mais aussi par sa réputation de capitale culinaire des Caraïbes.
À seulement 5 h 30 de vol de Montréal, cette petite île offre un dépaysement total sans avoir à traverser la planète. Et bonne nouvelle : les billets d'avion sont souvent très abordables.
80 plages de sable blanc et une « island life » parfaite
La beauté d'être sur une toute petite île, c’est qu’on est toujours à moins d’une heure de voiture (voire bien moins) d’un bord de mer, peu importe où l’on se trouve.
La côte ouest de la Barbade est particulièrement réputée pour ses eaux calmes et cristallines, parfaites pour la baignade et la détente. Sur la côte est, face à l’Atlantique, des plages comme Bathsheba et Cattlewash, l’une des plus longues de l’île, offrent des panoramas authentiques avec de grosses vagues et des rochers impressionnants.
Entre la plage et l’océan, les possibilités sont infinies, selon tes intérêts. Tu peux faire du jet-ski sur la populaire plage de Mullins, essayer le paddle board ou le bodyboard à Pebbles Beach, ou encore t’initier au surf.
Pour les fans de sensations fortes, Silver Sands Beach est considérée comme l’un des meilleurs spots pour le kitesurf dans les Caraïbes, avec ses alizés constants, son sable doré et ses eaux turquoise. La température moyenne de 30 degrés et le vent qui souffle légèrement vers la terre créent des conditions parfaites, même pour les débutant.e.s.
La plongée en apnée à la Barbade est aussi un incontournable absolu. Avec ses récifs coralliens colorés et sa vie marine abondante, l'île offre une visibilité parfaite pour observer des poissons tropicaux, des étoiles de mer, et même de minuscules hippocampes.
Mais le must, c'est de nager avec les tortues qui ont fait de la Barbade leur maison. De nombreuses excursions en catamaran et petits bateaux sur les côtes sud et ouest proposent cette activité magique.
Pour une expérience unique, tu peux aussi louer des kayaks à fond transparent qui te permettent de découvrir le monde sous-marin sans même te mouiller. Tu peux aussi opter pour le photoshoot le plus instagrammable ever de Clear Ocean Barbados.
Un paradis pour les foodies
Ce qui distingue véritablement la Barbade de ses voisines caribéennes, c'est sa scène gastronomique. Fruit d'influences britanniques, africaines et antillaises, elle lui vaut d'être considérée par beaucoup comme la « capitale culinaire des Caraïbes ».
La cuisine bajane est constituée de beaucoup de fruits de mer.Izabelle Bee | Narcity Québec
Elle met à l'honneur les produits du terroir, à commencer par le fruit de l'arbre à pain, décliné de mille façons : grillé, en purée, frit ou même transformé en chips.
Les saveurs locales s'expriment aussi à travers le poulet grillé aux épices bajanes, ainsi que le poisson et les fruits de mer pêchés du jour. Le plat national, le coucou et le poisson volant, est généralement servi avec des classiques qu'on retrouve aux quatre coins de l'île : macaroni pie, salade de chou, bananes plantain ou même du « breadfruit ».
L'un de mes coups de coeur de la cuisine locale, c'est définitivement les fish cakes, de délicieux beignets frits composé de poisson salé mélangé avec des herbes fraîches, servi avec une sauce maison. Ça fond dans la bouche.
Les marchés locaux, comme celui d'Oistins, prennent vie chaque soir, et tout particulièrement le vendredi, dans une atmosphère festive où la street food règne. Une explosion de saveurs qui ravira les fans de cuisine authentique.
De la « street food » bajane servie au Oistins. Izabelle Bee | Narcity Québec
La Barbade accueille d'ailleurs l'un des rendez-vous gastronomiques les plus prestigieux des Caraïbes : le Food and Rum Festival, sacré « Meilleur festival culinaire des Caraïbes » par les World Culinary Awards deux années consécutives, en 2023 et 2024.
Lancé en 2010, le festival s'étend sur trois jours de festivités : repas raffinés concoctés par des chefs bajans de renom, soirées animées célébrant le rhum, spectacles, parades et bien d'autres surprises.
Car il faut savoir que la Barbade est le berceau du rhum. C'est ici que se trouve Mount Gay, la plus ancienne distillerie de rhum encore en activité au monde, fondée en 1703. On peut la visiter et participer à une dégustation pour plonger dans l'histoire de ce spiritueux emblématique.
Des chattel houses en Barbade. Izabelle Bee | Narcity Québec
Et pour une expérience vraiment authentique, tu peux explorer les quelque 1 500 rum shops, des petites maisons de bois colorées qui sont un peu l'équivalent d'un « bar de quartier » pour les Québécois.e.s, mais où tu peux également acheter des produits.
Mes recommandations restos
Évidemment, le Oistins mentionné ci-haut, et sa street food traditionnelle décadente est un must. Toutefois, quelques autres adresses méritent toute ton attention.
Des plats servis au Zemi East Coast Café.Izabelle Bee | Narcity Québec
À mon grand regret, considérant la distance, Zemi East Coast Café est l’un de mes plus beaux coups de cœur de 2025, toutes destinations confondues. Cet établissement propose un menu hyper frais qui met à l’honneur les produits locaux, et je dois dire que c’est là que j’ai mangé les meilleurs plats de poisson cru de toute l’île. Leurs croquettes de poisson (fish cakes), à elles seules, valent le détour. On y mange en plein air, avec une vue magnifique sur l’océan.
Des plats servis au Uva. Izabelle Bee | Narcity Québec
Pour un délicieux mélange de saveurs caribéennes et méditerranéennes dans une ambiance feutrée, Uva, qui a ouvert ses portes cette année, est un incontournable.
Le concept : des plats à partager, ultra frais et colorés, parfaits pour une soirée entre ami.e.s ou une date night. Les accompagnements de légumes sont particulièrement divins. Après plusieurs repas copieux à base de breadfruit, macaroni pie et viandes locales, cette adresse apporte un vent de fraîcheur qui fait vraiment du bien.
Le Champers Restaurant et sa vue magnifique.Izabelle Bee | Narcity Québec
Si tu veux vivre une expérience gastronomique avec l'une des plus belles vues de l’île, Champers Restaurant est l’endroit rêvé. Sa terrasse surplombe la mer, qui s’illumine à la tombée de la nuit.
C’est l’endroit idéal pour admirer un coucher de soleil romantique tout en savourant une cuisine un peu plus raffinée.
Le Blush Café, un café hyper mignon en Barbade.Izabelle Bee | Narcity Québec
Enfin, si tu cherches un petit café hyper mignon, direction le Blush Café, un petit havre de paix super instagrammable au style boho-chic qui m'a impressionné par sa cuisine colorée et ses délicieux cafés à toutes les saveurs possibles. C'est aussi un bel établissement pour y faire du télétravail, ou aller bruncher avec ta personne préf.
La maison où a grandi Rihanna.Izabelle Bee | Narcity Québec
Finalement, les fans de l'iconique Rihanna seront ravi.e.s d'apprendre que tu peux aller voir sa maison d'enfance, une maisonnette hyper colorée typique du style sur l'île. La rue où elle a grandi lui est maintenant officiellement dédiée : un bel hommage à la fierté nationale de la Barbade.
Les vols et l'hébergement
Pour l'hébergement, la Barbade offre une gamme d'options variées, des villas intimes aux complexes hôteliers complets. Que tu recherches un tout-inclus familial sur la côte ouest paisible ou une escapade romantique avec piscine privée, l'île a de quoi satisfaire différents goûts et budgets.
Capture d'écran de Google Flights. Google Flights
Au départ de Montréal, des vols directs vers l'aéroport international Grantley Adams sont régulièrement proposés aux alentours de 500 $, pour environ 5 h 30 de trajet. À noter : ce tarif n'inclut généralement pas les bagages, facturés en supplément. Mais à ce prix, on peut se le permettre.
Si les billets d'avion restent abordables, la Barbade n'est pas une destination « low cost » comme d'autres pays du Sud : le coût de la vie y est comparable à celui du Canada. Le dollar barbadien étant arrimé au dollar américain, mieux vaut prévoir son budget en conséquence.
Les tarifs sont particulièrement avantageux en basse saison, notamment en mai et juin, quand l'affluence diminue sans que le beau temps ne faiblisse.
En somme, la Barbade réunit plages paradisiaques, gastronomie d'exception, patrimoine du rhum et culture vibrante le tout à moins de six heures de Montréal. Ça donne le goût, non?
Tourisme Barbade a offert à Izabelle Bee l’occasion de visiter sans aucune attente de couverture, positive ou non. Narcity Media n’accepte aucun paiement, cadeau ou faveur en échange d’une couverture éditoriale. Nous pouvons accepter un produit, un service ou une expérience gratuits si nous croyons que notre critique honnête pourrait être utile à nos lecteur.trice.s. Vous pouvez consulter nos normes éditoriales complètes ici.
- 14 des destinations touristiques de rêve parmi les moins chères où voyager ›
- 7 vols de Montréal vers le Sud entre 216 $ et 598 $ pour une pause de la neige avant Noël ›
- Ce visa te permet de faire du télétravail pendant 1 an dans les Caraïbes ›
- Il y a des vols aller-retour Montréal-Barbade pour 477 $ et c'est le rêve ›