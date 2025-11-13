6 voyages «dernière minute» tout inclus dans le Sud à moins de 1100 $ au départ de Montréal
Le Mexique et la République dominicaine t'attendent pour oublier la neige!
Juste avant que la course aux cadeaux, les partys et les soupers de famille te rattrapent, c’est peut-être le moment parfait pour t’éclipser au soleil. Les tout inclus du Sud sortent déjà leurs meilleures aubaines de fin novembre et début décembre 2025, et ça vaut franchement le détour : on parle de voyages au départ de Montréal entre 945 $ et 1 095 $ pour t’offrir une semaine de chaleur pendant que tout le monde ici ressort les tuques.
À lire également : 7 vols de Montréal vers le Sud entre 216 $ et 598 $ pour une pause de la neige avant Noël
Plages dorées, buffets généreux, piscines entourées de palmiers… c’est le genre de pause stratégique qui te recharge avant le marathon des Fêtes. Bref, si tu veux t’offrir un dernier moment de calme avant le chaos joyeux de décembre, les deals sont là, et ils sont vraiment tentants.
Puerto Plata – République dominicaine
Le Cofresi Palm Beach Resort and Spa en République dominicaine.
Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️⭐️ 1/2)
Prix : 945 $ par adulte en occupation double
Date : Du 28 novembre au 5 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Ce complexe tout-inclus enveloppé de palmiers est parfait si tu veux des vacances où tout coule tout seul. La grande piscine en forme de lagon invite autant aux après-midis tranquilles qu’aux moments plus animés, et les différentes options de restos te permettent de changer d’ambiance chaque jour. Les familles y trouvent facilement leur rythme grâce au miniclub et aux activités offertes sur place, tandis que les plus aventureux peuvent tester des sports nautiques non motorisés ou s’amuser dans la Zone extrême ($) avec du minigolf, du tir à l’arc et même du paintball. Quand la soirée tombe, l’hôtel s’anime avec des spectacles au Colisée et plusieurs bars où finir la journée en douceur. Une belle option si tu veux un séjour ensoleillé, divertissant et sans casse-tête.
Cozumel - Mexique
Le Cozumel Hotel and Resort.
Hôtel : Cozumel Hotel and Resort (⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 079 $ par adulte en occupation double
Date : Du 24 novembre au 1er décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : À Cozumel, un tout-inclus installé tout près des eaux turquoise de la mer des Caraïbes fait de l’œil à celles et ceux qui veulent décrocher sans se casser la tête. Ici, tout est pensé pour relaxer : une immense piscine où se rafraîchir, plusieurs restos pour combler tes envies et des espaces tranquilles pour lâcher prise pendant que les enfants s’amusent. Et quand l'envie de bouger se présente, l’île t’attend avec du snorkeling, de la faune marine à observer et les sentiers tropicaux du parc Chankanaab juste à côté. Bref, un spot parfait pour profiter de l'ambiance Caribéen du matin au soir.
Puerto Plata – République dominicaine
Le Marien Puerto Plata Hotel à Puerto Plata.
Hôtel : Marien Puerto Plata Hotel (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 065 $ par adulte en occupation double
Date : Du 25 novembre au 2 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Avec de grandes piscines qui donnent envie de plonger dès le matin, une ambiance tropicale relax et assez d’espaces pour que chacun trouve son coin préféré, cette destination pourrait avoir tout ce que tu recherches. Les voyageurs et voyageuses qui aiment varier leur routine risquent de trouver leur bonheur auprès des sept restos, des bars un peu partout, du spa et des activités organisées toute la journée. Les enfants ont même leurs propres zones pour s’amuser pendant que les adultes profitent des lieux. Une fois la nuit tombée, le resort devient plus festif avec des spectacles, de la musique et même une discothèque.
Cabarete – République dominicaine
Le Viva Tangerine By Wyndham à Cabarete.
Hôtel : Viva Tangerine By Wyndham (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 015 $ par adulte en occupation double
Date : Du 29 novembre au 6 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Le Viva Tangerine, c’est pour toi si tu veux un tout-inclus qui bouge. Cabarete est reconnu pour la planche à voile et le surf cerf-volant, alors l’hôtel mise sur ces pratiques amusantes : cours pour débutant.e.s, plages parfaites pour les sports nautiques et ambiance jeune et dynamique. Quand tu veux ralentir, tu peux poser ta serviette près d’une des piscines, t’inscrire à un cours de yoga ou tester la planche à pagaie. Les restos à la carte te font voyager entre saveurs mexicaines, italiennes et internationales, et les bars gardent l’énergie élevée jusqu’en fin de soirée. Les chambres sont pensées pour les familles, mais l’endroit est tout aussi idéal pour une gang d’ami.e.s qui veut combiner soleil, plaisirs et soirées animées. En gros : un mélange parfait d’aventure, de détente et de fun, à deux pas de la mer.
Riviera Nayarit – Mexique
Le Decameron Isla Coral Guayabitos sur la Riviera Nayarit.
Hôtel : Decameron Isla Coral Guayabitos (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 095 $ par adulte en occupation double
Date : Du 10 au 17 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Cet hôtel est parfait si tu rêves d’une semaine simple et ensoleillée directement les pieds dans le sable. La plage est large, la mer est calme et la piscine longue crée une ambiance relaxante. Si tu aimes bouger, tu peux essayer le yoga, la Zumba ou les sports nautiques non motorisés, puis te poser au soleil avec un cocktail. Les restos offrent un mix de cuisine internationale et de fruits de mer, et tu as accès aux installations des autres hôtels Decameron juste à côté, plus de choix, plus d’activités, plus de fun. Un bon endroit pour décrocher sous le ciel mexicain, sans te compliquer la vie.
Puerto Plata – République dominicaine
Le Lifestyle Tropical Beach Resort and Spa.
Hôtel : Lifestyle Tropical Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️ 1/2)
Prix : 1 065 $ par adulte en occupation double
Date : Du 28 novembre au 5 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Entre les piscines aux formes organiques, les sports comme le minigolf, le pickleball ou le tir à l’arc, et les restos qui t’amènent de l’Asie aux Caraïbes en un seul séjour, impossible de t’ennuyer à ce resort. Les familles y trouvent leur compte, les voyageurs et voyageuses qui veulent de l'action aussi, et ceux qui souhaitent juste relaxer auront toujours une place au soleil qui les attend. Quand la journée se termine, les spectacles, les bars et l’ambiance du site prennent le relais. Bref : un endroit polyvalent, animé juste ce qu’il faut, parfait pour une semaine au chaud à prix raisonnable.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- 7 vols de Montréal vers le Sud entre 216 $ et 598 $ pour une pause de la neige avant Noël ›
- Voici les destinations voyage de l'été 2025 qui explosent en popularité chez les Canadiens ›
- 15 articles de voyage essentiels que tu peux trouver à petits prix au Dollarama ›
- J'ai testé ce truc pour avoir un surclassement à mini-prix en avion et voici mon expérience ›
- Quand partir en voyage? Voici les meilleurs « hacks » pour économiser sur ton vol en 2025 ›
- Cet influenceur a le hack ultime pour voyager avec un « carry-on » trop gros sans frais ›