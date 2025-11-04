Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

6 voyages tout inclus dans le Sud de 945 $ et 1 199 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Le plein de soleil avant les Fêtes? OUI, SVP!

Piscine entourée de bâtiments colorés au Grand Decameron Complex à Riviera Nayarit.
Piscine et façades colorées au Grand Decameron Complex.
Sunwing
Éditrice Junior

Avant l'arrivée des célébrations du temps des Fêtes, pourquoi ne pas faire le plein de soleil en profitant des tout inclus du Sud qui t’attendent avec leurs plages dorées, leurs buffets à volonté et leurs piscines bordées de palmiers? Que tu rêves du Mexique ou de la République dominicaine, les offres de la fin de novembre et des premières semaines de décembre 2025 sont déjà là : on a repéré des voyages au départ de Montréal entre 945 $ et 1 199 $ pour des vacances de rêve au chaud.

À lire également : 8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver

Avant la frénésie des Fêtes, la détente est au rendez-vous sous les palmiers!

Cozumel - Mexique

Vue a\u00e9rienne du Cozumel Hotel and Resort, au bord de la mer turquoise du Mexique.

Vue aérienne du Cozumel Hotel and Resort à Cozumel.

Vacances Air Canada

Hôtel : Cozumel Hotel and Resort (⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1199 $ par adulte en occupation double

Date : Du 1er au 8 décembre 2025

Pourquoi tu dois y aller : Situé à quelques pas de la mer des Caraïbes, le Cozumel Hotel and Resort est un complexe tout-inclus abordable qui propose des piscines extérieures, un restaurant sur place, une salle d’entraînement et un club pour enfants. Tu peux te détendre sur la plage, profiter de boissons à volonté et savourer trois repas par jour sans te soucier de rien. À proximité, le parc Chankanaab Adventure Beach Park offre plongée, activités nautiques et nature tropicale. Une belle option pour un séjour simple et ressourçant à Cozumel.

C’est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Piscine d'un h\u00f4tel entour\u00e9e de chaises longues et de palmiers.Playabachata Spa Resort en République dominicaine.

Sunwing

Hôtel : Playabachata (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 945 $ par adulte en occupation double (taxes et frais inclus)

Date : Du 3 au 10 décembre 2025

Pourquoi tu dois y aller : Le Playabachata à Puerto Plata est l’endroit parfait pour relaxer au soleil, les pieds dans la mer des Caraïbes. L’hôtel propose plusieurs piscines entourées de palmiers, quatre bars pour siroter un cocktail, et des restaurants internationaux. Que tu voyages en couple ou en famille, tu profiteras d’un cadre tropical, d’un service chaleureux et d’une ambiance animée. Entre les activités quotidiennes, les couchers de soleil et la plage de sable doré, tout est réuni pour une semaine de détente sans souci.

C’est ici pour réserver

Punta Cana - République dominicaine

Le site du Vik Hotel Arena Blanca.

Le resort et la plage du Vik Hotel Arena Blanca en République dominicaine.

Voyage à rabais

Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1089 $ par adulte en occupation double

Date : Du 1er au 8 décembre 2025

Pourquoi tu dois y aller : Situé sur la magnifique plage de Bávaro à Punta Cana, le Vik Hotel Arena Blanca t’offre un séjour tout-inclus sous le soleil de la République dominicaine. L’ambiance est détendue et les activités ne manquent pas : tennis, kayak, plongée en apnée, planche à voile, volleyball et cours de danse sont au programme. Tu pourras profiter de soupers à la carte illimités, de collations offertes 24 heures sur 24 et de boissons locales à volonté. Pendant que les enfants s’amusent au miniclub, les adultes peuvent se détendre sur la plage, savourer un cocktail au Pub Carnaval ou tenter leur chance au casino. Une escapade parfaite pour recharger les batteries au bord de la mer.

C’est ici pour réserver

Riviera Nayarit - Mexique

Piscine entour\u00e9e de b\u00e2timents color\u00e9s au Grand Decameron Complex \u00e0 Riviera Nayarit.

Piscine et façades colorées au Grand Decameron Complex.

Sunwing

Hôtel : Grand Decameron Complex (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1115 $ par adulte en occupation double

Date : Du 7 au 14 décembre 2025

Pourquoi tu dois y aller : Le Grand Decameron Complex est un grand classique de la Riviera Nayarit, parfait pour combiner détente et ambiance colorée. Situé directement sur la plage de Bucerías, il regroupe trois hôtels au style mexicain vibrant, cinq piscines, plusieurs bars et une belle variété de restaurants proposant des plats internationaux, méditerranéens, japonais et mexicains. Sur place, tu peux essayer le volleyball de plage, les sports nautiques non motorisés ou te relaxer au spa Temazcal (payant). En soirée, l’ambiance se poursuit avec des spectacles, de la musique et une boîte de nuit sur le site. À toi les vacances de rêve!

C’est ici pour réserver

Cabarete - République dominicaine

Piscine et palmiers au Viva Tangerine by Wyndham \u00e0 Cabarete.

Piscine et plage au Viva Tangerine by Wyndham.

Transat

Hôtel : Viva Tangerine by Wyndham (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1089 $ par adulte en occupation double

Date : Du 21 au 28 novembre 2025

Pourquoi tu dois y aller : Situé à Cabarete, sur la côte nord de la République dominicaine, le Viva Tangerine by Wyndham t’invite à vivre une semaine sous le signe du soleil et de l’aventure. Ce complexe tout-inclus se démarque par son ambiance décontractée, ses chambres avec balcon ou terrasse privée et ses vues sur la plage ou les jardins tropicaux. On y trouve deux piscines extérieures, un spa ($), un club pour enfants et une foule d’activités : tennis, volleyball, planche à voile, plongée en apnée et soirées à thème. Entre les repas à la carte, les buffets copieux et les cocktails illimités, tu pourras te détendre autant que t’amuser. Une adresse parfaite pour combiner détente, sports nautiques et escapades tropicales.

C’est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Piscines entour\u00e9es de palmiers au Senator Puerto Plata Hotel en R\u00e9publique dominicaine.

Piscines et palmiers au Senator Puerto Plata Hotel.

Westjet

Hôtel : Senator Puerto Plata Hotel (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1175 $ par adulte en occupation double

Date : Du 5 au 12 décembre 2025

Pourquoi tu dois y aller : Entre mer turquoise et montagnes verdoyantes, le Senator Puerto Plata Hotel se distingue par ses piscines spectaculaires, sa plage dorée et ses restaurants à la carte où savourer des plats raffinés. On peut y siroter un cocktail au bord de la piscine, flâner le long de la Tropical Avenue ou profiter du service aux chambres 24 heures. Les chambres spacieuses, certaines avec vue sur la mer, combinent confort et élégance. Un excellent choix pour un séjour chic et relaxant à Puerto Plata.

C’est ici pour réserver

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
voyage dans le sudselloff vacationstransatvacances sunwingvoyages tout inclus
MontréalVoyageVoyageCanadaQuébec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

6 voyages tout inclus dans le Sud de 789 $ à 1135 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Fini l'été en beauté dans sous tropiques!

7 voyages tout inclus dans le Sud de 865 $ à 1 275 $ autres que Cuba au départ de Montréal

L'été continue!

7 voyages tout inclus dans le Sud de 955 $ à 1389 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Ça sent les vacances!

6 voyages tout inclus dans le Sud de 1005 $ à 1375 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Des vacances d'été sous le ciel des Caraïbes? ☀️

Les cinémas Cineplex offrent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ en novembre

Une sortie gratuite au ciné = OUI SVP! 🍿

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

6 prestations que les personnes âgées peuvent recevoir ce mois-ci au Québec

Des aides financières disponibles dès maintenant pour alléger ton budget!💰

Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada

On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2025

Envie de sortir sans dépenser?

Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Mark Carney a du pain sur la planche pour éviter une nouvelle élection générale.

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

Élections municipales 2025 : Voici les résultats dans le Grand Montréal et à Québec

Plusieurs villes ont opté pour la continuité.