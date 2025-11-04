6 voyages tout inclus dans le Sud de 945 $ et 1 199 $ autres que Cuba au départ de Montréal
Le plein de soleil avant les Fêtes? OUI, SVP!
Avant l'arrivée des célébrations du temps des Fêtes, pourquoi ne pas faire le plein de soleil en profitant des tout inclus du Sud qui t’attendent avec leurs plages dorées, leurs buffets à volonté et leurs piscines bordées de palmiers? Que tu rêves du Mexique ou de la République dominicaine, les offres de la fin de novembre et des premières semaines de décembre 2025 sont déjà là : on a repéré des voyages au départ de Montréal entre 945 $ et 1 199 $ pour des vacances de rêve au chaud.
À lire également : 8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver
Avant la frénésie des Fêtes, la détente est au rendez-vous sous les palmiers!
Cozumel - Mexique
Vue aérienne du Cozumel Hotel and Resort à Cozumel.
Hôtel : Cozumel Hotel and Resort (⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1199 $ par adulte en occupation double
Date : Du 1er au 8 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Situé à quelques pas de la mer des Caraïbes, le Cozumel Hotel and Resort est un complexe tout-inclus abordable qui propose des piscines extérieures, un restaurant sur place, une salle d’entraînement et un club pour enfants. Tu peux te détendre sur la plage, profiter de boissons à volonté et savourer trois repas par jour sans te soucier de rien. À proximité, le parc Chankanaab Adventure Beach Park offre plongée, activités nautiques et nature tropicale. Une belle option pour un séjour simple et ressourçant à Cozumel.
Puerto Plata - République dominicainePlayabachata Spa Resort en République dominicaine.
Hôtel : Playabachata (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 945 $ par adulte en occupation double (taxes et frais inclus)
Date : Du 3 au 10 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Le Playabachata à Puerto Plata est l’endroit parfait pour relaxer au soleil, les pieds dans la mer des Caraïbes. L’hôtel propose plusieurs piscines entourées de palmiers, quatre bars pour siroter un cocktail, et des restaurants internationaux. Que tu voyages en couple ou en famille, tu profiteras d’un cadre tropical, d’un service chaleureux et d’une ambiance animée. Entre les activités quotidiennes, les couchers de soleil et la plage de sable doré, tout est réuni pour une semaine de détente sans souci.
Punta Cana - République dominicaine
Le resort et la plage du Vik Hotel Arena Blanca en République dominicaine.
Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1089 $ par adulte en occupation double
Date : Du 1er au 8 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Situé sur la magnifique plage de Bávaro à Punta Cana, le Vik Hotel Arena Blanca t’offre un séjour tout-inclus sous le soleil de la République dominicaine. L’ambiance est détendue et les activités ne manquent pas : tennis, kayak, plongée en apnée, planche à voile, volleyball et cours de danse sont au programme. Tu pourras profiter de soupers à la carte illimités, de collations offertes 24 heures sur 24 et de boissons locales à volonté. Pendant que les enfants s’amusent au miniclub, les adultes peuvent se détendre sur la plage, savourer un cocktail au Pub Carnaval ou tenter leur chance au casino. Une escapade parfaite pour recharger les batteries au bord de la mer.
Riviera Nayarit - Mexique
Piscine et façades colorées au Grand Decameron Complex.
Hôtel : Grand Decameron Complex (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1115 $ par adulte en occupation double
Date : Du 7 au 14 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Le Grand Decameron Complex est un grand classique de la Riviera Nayarit, parfait pour combiner détente et ambiance colorée. Situé directement sur la plage de Bucerías, il regroupe trois hôtels au style mexicain vibrant, cinq piscines, plusieurs bars et une belle variété de restaurants proposant des plats internationaux, méditerranéens, japonais et mexicains. Sur place, tu peux essayer le volleyball de plage, les sports nautiques non motorisés ou te relaxer au spa Temazcal (payant). En soirée, l’ambiance se poursuit avec des spectacles, de la musique et une boîte de nuit sur le site. À toi les vacances de rêve!
Cabarete - République dominicaine
Piscine et plage au Viva Tangerine by Wyndham.
Hôtel : Viva Tangerine by Wyndham (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1089 $ par adulte en occupation double
Date : Du 21 au 28 novembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Situé à Cabarete, sur la côte nord de la République dominicaine, le Viva Tangerine by Wyndham t’invite à vivre une semaine sous le signe du soleil et de l’aventure. Ce complexe tout-inclus se démarque par son ambiance décontractée, ses chambres avec balcon ou terrasse privée et ses vues sur la plage ou les jardins tropicaux. On y trouve deux piscines extérieures, un spa ($), un club pour enfants et une foule d’activités : tennis, volleyball, planche à voile, plongée en apnée et soirées à thème. Entre les repas à la carte, les buffets copieux et les cocktails illimités, tu pourras te détendre autant que t’amuser. Une adresse parfaite pour combiner détente, sports nautiques et escapades tropicales.
Puerto Plata - République dominicaine
Piscines et palmiers au Senator Puerto Plata Hotel.
Hôtel : Senator Puerto Plata Hotel (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1175 $ par adulte en occupation double
Date : Du 5 au 12 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Entre mer turquoise et montagnes verdoyantes, le Senator Puerto Plata Hotel se distingue par ses piscines spectaculaires, sa plage dorée et ses restaurants à la carte où savourer des plats raffinés. On peut y siroter un cocktail au bord de la piscine, flâner le long de la Tropical Avenue ou profiter du service aux chambres 24 heures. Les chambres spacieuses, certaines avec vue sur la mer, combinent confort et élégance. Un excellent choix pour un séjour chic et relaxant à Puerto Plata.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- Voici les destinations voyage de l'été 2025 qui explosent en popularité chez les Canadiens ›
- 15 articles de voyage essentiels que tu peux trouver à petits prix au Dollarama ›
- J'ai testé ce truc pour avoir un surclassement à mini-prix en avion et voici mon expérience ›
- Quand partir en voyage? Voici les meilleurs « hacks » pour économiser sur ton vol en 2025 ›
- Cet influenceur a le hack ultime pour voyager avec un « carry-on » trop gros sans frais ›