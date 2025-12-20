Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Costco offre des cartes-cadeaux qui te remboursent ton adhésion et plus encore

Tu peux en avoir plus pour ton argent!

La façade d'un Costco.

Costco offre des cartes-cadeaux qui te remboursent ton adhésion.

Ronniechua | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu n'es pas encore membre chez Costco, mais que tu y penses, sache que c’est le moment parfait de régler la question. Au moment d'écrire ces lignes, le géant du gros format offre des deals d’adhésion tellement généreux que tu peux récupérer le prix complet de ta carte et même plus en bons à dépenser.

À lire également : 19 trouvailles abordables au Costco qui feront de toi la vedette du « potluck » de Noël

Bref : si tu veux économiser en grand en 2025, voici exactement comment profiter des aubaines d’adhésion Costco Canada.

Devenir membre

Avec cette offre d’adhésion, tu récupères le coût de ton abonnement sous forme de bon en ligne lorsque tu deviens membre Costco. Si tu t’inscris comme membre Exécutif, tu reçois un bon en ligne de 130 $ applicable sur un achat de 250 $ ou plus sur Costco.ca.

Si tu optes pour une adhésion Privilège, tu obtiens un bon en ligne de 65 $ applicable sur un achat de 150 $ ou plus sur Costco.ca. Tu comprends donc que les bons correspondent exactement au coût de chaque adhésion.

Au moment de payer ton adhésion sur Costco.ca, tu dois entrer le code promo COSTCO130 pour Exécutif et COSTCO65 pour Privilège, avant de finaliser la commande. Tu recevras ensuite un courriel avec ton numéro de membre, que tu pourras présenter au comptoir d’adhésion de n’importe quel Costco au Canada pour récupérer ta carte.

Entre deux et quatre jours ouvrables plus tard, Costco t’enverra ton bon en ligne Costco.ca.

Cette offre est valide jusqu’au 4 janvier 2026 et tu es admissible si tu n’as jamais été membre ou si ton adhésion est expirée depuis 18 mois ou plus.

Le bon en ligne est valide jusqu’au 1er février 2026, et un seul bon peut être utilisé par transaction en ligne.

Parrainer un ami

Avec l’offre « Parrainer un ami », tu dois simplement être membre, et amener un ami (ou n’importe qui!) au comptoir d’adhésion d’un Costco au Canada. Lorsqu’il ou elle s’inscrit à une nouvelle adhésion, montre la page de l’offre en question au commis.

Vous obtiendrez chacun :

  • 50 $ en bon en ligne (minimum 200 $ d’achat sur Costco.ca) si la personne s’inscrit comme membre Exécutif
  • 25 $ en bon en ligne (minimum 125 $ d’achat sur Costco.ca) si la personne choisit une adhésion Privilège

Tu peux donc en avoir plus pour ton argent en profitant de ces offres, surtout si tu te qualifies pour les deux aubaines, en plus d'avoir accès à la grande variété de trouvailles disponibles à l'entrepôt.

abonnement costcocostco canada
QuébecAubainesCanada
  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l'âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu'à être racontée.

